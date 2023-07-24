"Может случиться с каждым". Кто в Барнауле бесплатно кормит бомжей и почему это важно
Amic.ru посмотрел, как волонтеры фонда "Благие дела" кормят бездомных на улице
24 июля 2023, 07:01, Антон Дегтярев
Куркума, фенхель, имбирь, красный перец, паприка – такие специи можно найти не только в хороших ресторанах. Их добавляют в блюда бездомных барнаульские волонтеры, которые кормят нуждающихся каждое воскресенье. Пока многие относятся к бездомным негативно и стараются обходить их стороной, добровольцы уделяют им половину своего выходного и делают все, чтобы облегчить жизнь таких людей. Amic.ru узнал, что вдохновило их это делать.
Без мяса, но сытно
В июльское воскресенье рано утром паркуемся у здания на улице 8 Марта, 50. Здесь располагается Барнаульское общество йоги. И здесь же по воскресеньям с 09:30 до 11:45 волонтеры готовят обеды для лиц, которых в нашем обществе называют просто – бомжи, а также для тех, у кого не хватает денег на еду.
О себе волонтеры рассказывают, что относятся к фонду "Благие дела", который помогает одиноким, пожилым и малоимущим людям, работает с детьми в реабилитационном центре "Солнышко", оказывает помощь зависимым от алкоголя и кормит бездомных людей, отвергнутых обществом.
Проект стартовал еще в 2009 году. Группа единомышленников, которые вместе занимались йогой, однажды решили как-то помочь нуждающимся. Среди них был и Андрей Жирных. Сам он себя называет куратором.
Андрей сам стоит за плитой, координирует работу волонтеров и сам же закупает продукты, из которых готовят обеды для бездомных. Еда – вегетарианская, то есть без мяса. Но зато – со специями, которые есть не на всякой домашней кухне.
"У нас все сытно и вкусно. Вегетарианская еда, причем не как в стандартной столовой. Мы готовим без жиров, со специями, с витаминами. У нас есть куркума, имбирь, черный и красный перец, фенхель, паприка, лавровый лист и так далее, все это добавляем. Кухня разнообразная, полезная. Обычно у нас два-три блюда. Всегда есть горячее. На второе бывают всякие вафли, печеньки, запивается все чаем или компотом. Меню всегда разное. Супы бывают какие-то. Все может меняться в зависимости от повара", – рассказывает Андрей.
В это воскресенье в меню рис с овощами, нарезка из огурцов и чай с травами.
Андрей рассказывает, что деньги на продукты берут из общего фонда, помогают и благотворители, причем на постоянной основе – трое-пятеро человек. Некоторые предприниматели тоже принимают участие: владельцы магазинов, где закупается Андрей, знают, для чего он использует продукты, и делают хорошие скидки. А порой даже и бесплатно выделяют мешки с гречкой, огурцы, яблоки или лаваш.
Помощь "Благим делам" оказывает и другой волонтерский фонд – "Облака", он помогал добровольцам в кормлении бездомных и предоставлял одежду для них.
Каждый волонтер чем-то занят на кухне: режет овощи, подает приправы, заваривает чай, собирает приборы. Фоном играет приятная, расслабляющая музыка. Куратор указывает: она "создает атмосферу доброты и единения". Готовый обед волонтеры кладут в специальные емкости и несут к машине вместе с пачкой тетрапаков. Тетрапаки используют вместо тарелок: стеклянную посуду не применяют, потому что ее негде мыть и обеззараживать, а пластиковая – вредит природе.
"25 штук "тарелок" из тетрапаков мы вырезаем, чтобы все экологично было. Одноразовые тарелки, во-первых, – это вообще не экологично. Кроме того, они хлипкие, а у бездомных руки "убитые", они за такие просто не возьмутся. Конечно, мы следим, чтобы никто не мусорил и не бросал эти контейнеры где попало. Вилки у нас тоже из экологичных материалов", – рассказывает Андрей.
Хотя бы день не думать о пропитании
Вместе с волонтерами едем к Новому рынку: там раздают горячие обеды. Люди знают об этом и собираются уже заранее. В этот раз за едой подошли 15 человек. Причем "классических бомжей" – оборванных, дурно пахнущих бродяг – мы почти не увидели. Подавляющее большинство – скромно, но чисто одетые люди.
Наталья – пенсионерка. Живет около Нового рынка. На раздачу продуктов ходит уже полгода. По словам женщины, покупать ей продукты сейчас очень сложно: маленькой пенсии едва хватает на лекарства. Поэтому даже один бесплатный обед в неделю для нее – большое подспорье.
"Вкусно, сложно сейчас все готовить и покупать. Поэтому благодарю Бога за то, что мне так повезло. Все очень вкусно, все свежее, ребята молодцы, всегда все делают от души. Полгода уже хожу, почти каждое воскресенье я здесь. Благодарна судьбе и Богу за них. Люди узнают через кого-то, приходили и приходят. А для бездомных это вообще огромная благодать", – тихо говорит Наталья.
Андрей объясняет, что это стандартная картина: редко когда на обеды приходят больше 20 человек. Контингент – разный. Есть и бездомные, обитающие, например, под мостом, но много и малоимущих, которым по разным причинам не всегда хватает денег на продукты. Возраст тоже разный: приходят и 20-25-летние парни, и пожилые мужчины без документов. Женщин среди молодых приходящих мало, но среди пожилых – большинство, говорит волонтер.
Каждый пришедший получает по одной порции. Впрочем, если еды много, а народу пришло мало, то наступает праздник добавки.
Из-за еды в очереди не ссорятся, берут порцию и тихо отходят. Разговаривают о себе неохотно. А вот ребят-волонтеров хвалят и благодарят.
Александр подрабатывает грузчиком недалеко от места кормления. Он инвалид, речь еле различима, с дефектами. Рассказывает, что зарабатывает мало, денег не хватает, и бесплатные обеды его просто спасают.
Информация о бесплатных горячих обедах распространяется в основном через сарафанное радио, поясняет куратор. Больше всего народу собирается зимой. Меньше – в сильные морозы и летом. "Летом им легче найти еду, а в -35 бездомные боятся замерзнуть", – поясняет куратор.
Василий не скрывает, что он бездомный. Рассказывает, что узнал о бесплатной кормежке по слухам. Приходит уже несколько месяцев. Говорит, что еда нравится, потому что, во-первых, здоровая, а во-вторых, ею можно наесться досыта.
Такого же мнения и остальные бездомные. Для них кормление "Благих дел" и других волонтеров – это способ прожить хотя бы один день не думая о пропитании.
"Зла в мире хватает, а добрых дел мало"
Волонтеры – разные. Кто-то приходит, кто-то уходит. Порой даже не знакомы друг с другом. Объединены они лишь идеей помощи людям.
Андрей присоединился к "Благим делам" в 2010 году – через год после основания фонда. Рассказывает, что тогда и сам относился к бездомным как к низшему обществу, но после поменял свое мнение. Впрочем, был период, когда он забросил проект. Но после снова вернулся.
"Были мысли, что раз у них такая карма, пусть так все и будет, что я буду помогать? Переключился на другие проекты. Затем я увидел, кто приходит: разные люди, интеллигентные, молодые... Кто-то в городе оказался без денег, и делать им нечего. Вернулся в проект, знакомых позвал. Сталкивался и с неприязнью – мол, пусть сами себе помогают. А надо просто прийти и услышать их. И сам такой опыт помощи вдохновляет – ты просто хочешь поделиться энергией, дать человеку силы выбраться из тяжелой ситуации", – рассказывает Андрей.
Это совершенно обычные люди, которые попали в трудную ситуацию и к которым сформировалось неправильное отношение общества, говорит мужчина.
Евгения пришла к волонтерам вслед за сестрой, а та узнала о них из группы во "ВКонтакте".
"Решили просто попробовать. С прошлого года приходила с десяток раз. Основная работа – помыть, почистить, порезать, приготовить еду. Еда вегетарианская, готовится быстро. Есть свободное время, воскресный день, почему бы не прийти и не помочь?" – пожимает плечами девушка.
Сергей в это воскресенье пришел в фонд впервые. Говорит: работает начальником хозчасти, дел много и жизнь активная – постоянные поездки и встречи. И все-таки решил принять участие в проекте. Чувствует – так надо.
"Я об этом знал давно, но все времени не было. Бывает, что я либо работаю, либо что-то еще. У меня довольно активный образ жизни. Через Андрея на курсах йоги я обо всем узнал. Моя мотивация – помочь чем можно. Зла в мире и так хватает, а добрых дел мало. Хочется помогать людям и получается освободить время для этого", – объясняет он.
Супруги Денис и Юлия приезжают сюда уже больше года. Он – айтишник, она – художница.
"Я работаю, как и большинство, пять на два, суббота и воскресенье выходные. Но если воскресенье свободное и мы никуда не едем, то приезжаем сюда вместе с супругой. Кто-то просто спит до обеда, а может тоже приехать и помочь людям. У нас какое-то глубинное желание есть это делать. Нельзя жить постоянно для себя. От благотворительности получаешь больше удовольствия", – говорит Денис.
Юлия дополняет, что их семья приезжает кормить других, только когда у них у самих хорошее настроение, потому что "плохим настроением делиться нельзя". Так же, как нельзя и унижать человека за то, что он попал в беду.
"Такое может произойти с каждым. Каждый может лишиться дома, разума, свободы, рук и ног. Отношение к бездомным у меня теплое, у меня к ним эмпатия и сочувствие. Им просто не повезло. Я делаю это не для того, чтобы потом мне помогли, а просто потому, что так чувствую", – говорит девушка.
Среди тех, кто приходит за бесплатным обедом, многие оказались в настоящей беде, уверен Андрей: кого-то выгнали родственники, кто-то вернулся из тюрьмы и не мог найти себя. И в этих случаях им помочь часто некому – отлаженной системы помощи у нас просто нет.
"Не совсем эффективно работает система контроля и государственной помощи. Я был в Москве в центре Глинки. Его работники ездят, собирают бомжей в плохом состоянии, моют, жилье дают. В Тюмени есть "Ночлежка", там на улице бездомных не встретишь. У нас в Барнауле с помощью бездомным становится тоже лучше, но недостаточно. Да, есть государственный центр, который может им помочь, приютить на ночь, но этого мало. Нужно и обычное человеческое сочувствие", – говорит куратор проекта.
При этом волонтеры не призывают помогать малоимущим деньгами: чаще всего бездомный потратит их на алкоголь. Но можно купить еды и дать контакты волонтерских организаций или государственного центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Там не только накормят и дадут временную крышу над головой, но и помогут с документами и с работой.
Телефон центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства +7 (3852) 333182.
Телефон благотворительного фонда "Наш выбор" 88002503635.
07:25:33 24-07-2023
Какие молодцы! Дай Бог вам здоровья и благополучия, ребятки.
08:20:33 24-07-2023
а я иногда бомжам пиво даю допить из своей бутылки
08:28:42 24-07-2023
Как то роли государства здесь не очень просматривается.А она должна быть главной ,преобладающей.У нас же так любят поговорить о благе и благополучии человека.Какое то прохладственное отношение к этому человеку на деле.
08:36:51 24-07-2023
Афиноген (08:28:42 24-07-2023) Как то роли государства здесь не очень просматривается.А она... сейчас кто надо посмотрит фоточки, увидит , что кухня не оборудована, и прикроют лавочку
08:57:13 24-07-2023
Афиноген (08:28:42 24-07-2023) Как то роли государства здесь не очень просматривается.А она... Общество здесь первостепенно, если мы хотим крепкого общества в стране, во всех странах развитых прежде всего нагрузка на общественные организации, добровольцев и тд. Общество должно быть осознанное, не только на государстве лежат эти функции, это ошибочное мнение
09:22:52 24-07-2023
гостьЯ (08:57:13 24-07-2023) Общество здесь первостепенно, если мы хотим крепкого обществ... А почему вы думаете что в развитых странах основной упор делается на общественные организации в этом вопросе?Не вводите людей в заблуждение.И почему мы должны смотреть куда то на других если мы сами можем определять решение того или иного вопроса?Тем более ,что у нас из всех утюгов провозглашается благополучие и забота о человеке.Да,конечно,должны быть и общественные организации,но государственная программа помощи и реабилитации данных лиц должна преобладать и задавать тон .А то на деле получается ,что у нас кроме разных обществ и движений до этих людей и дел никому нет.Результаты такого отношения очевидны.
08:35:38 24-07-2023
не бомжей, а бездомных
08:50:02 24-07-2023
Помогать безусловно нужно, ибо действительно люди разные и на улицах оказываются по разным причинам. Но знавал я несколько бомжей, которые не хотят менять свою жизнь. Им предлагали и работу и жилье, единственное условие не пить. Они не согласились, им лень работать, с утра залился по самые брови и им хорошо. Без желания самого человека со дна его не вытащить.
08:50:06 24-07-2023
а тетрапаки где берут? на помойке?
08:58:11 24-07-2023
и кормит бездомных людей, отвергнутых обществом - они сами отверглись , общество изначально их никуда не отвергало, каждый выбирает кем ему быть
10:30:38 24-07-2023
Гость (08:58:11 24-07-2023) и кормит бездомных людей, отвергнутых обществом - они сами о... Надоела уже эта сказочка, что каждый выбирает кем ему быть, ага. У людей разный старт в жизни, кто то живет в городе с квартирой и богатыми родителями, а кто -то в деревне или в маленьком городке, где работы не найти, потому что все колхозы развалили, как и предприятия. У кого из них получится в жизни лучше устроиться? Человек, приехавший на последние копейки из деревни на заработки в город, и не получилось у него устроиться на работу быстро, а потом и деньги кончились, все ты уже бездомный, и назад вернуться не можешь, денег нет или не дай бог ограбили в городе, и такое встречала. У женщины с ребенком все вещи украли вместе с документами. Сама два раза покупала таким людям билеты домой. А кому то и ехать некуда. А наше ханжеское общество еще таких людей и пинает такими словами, а заодно и отгораживается от чужой беды. Проще же мимо пройти и пнуть, чем помочь, заодно и тех людей попинать, кто хоть как то таким людям помогает.
10:44:12 24-07-2023
Гость (10:30:38 24-07-2023) Надоела уже эта сказочка, что каждый выбирает кем ему быть, ... Уверена, что им билеты нужны были? Видела картину: Сидит мужик у магазина. Стандартный монолог: "Приехал из деревни. Деньги украли, дайте денег на проезд и на еду. ". Вышла из магазина женщина, дала ему Булку хлеба и пакет молока. Только она за угол зашла, он всёч это выкинул в мусорку
11:05:30 24-07-2023
Гость (10:44:12 24-07-2023) Уверена, что им билеты нужны были? Видела картину: Сидит муж... Да, им были нужны именно билеты, потому что люди реально обрадовались. А такими вещами, как вы описали в основном ушлая молодежь как раз балуется без стыда и совести. В магазине чуть не повелась на эту байку от юноши лет 20, хорошо женщина предупредила, что не первый раз этот молодой человек по магазину ходит, так он на нее материться начал за ее разоблачение на весь магазин.
09:33:21 24-07-2023
Лайк этим волонтёрам. Это важнее чем кормление бездомных собак чтобы они безудержно разможались и мешали жить людям.
10:32:29 24-07-2023
Плохо, что без мяса готовят. Отсутствие мяса ведёт к дефициту нужных веществ, и как следствие, к слабоумию.
10:38:53 24-07-2023
Мясо сами добудят. голуби.собаки.кошки.
11:12:04 24-07-2023
На фото здоровые полные сил мужики, которые могут работать.
11:40:09 24-07-2023
Гость (11:12:04 24-07-2023) На фото здоровые полные сил мужики, которые могут работать.... А где вы увидели фото Бомжей?. Это волонтеры
12:32:58 24-07-2023
Гость (11:40:09 24-07-2023) А где вы увидели фото Бомжей?. Это волонтеры... На фото по вашему одни волонтеры, осподи, что с мозгами у этого населения.
16:10:19 24-07-2023
Гость (12:32:58 24-07-2023) На фото по вашему одни волонтеры, осподи, что с мозгами у эт... что за хамство
11:13:13 24-07-2023
Это Кришнаиты
11:23:06 24-07-2023
Раньше таких заставляли работать, приносить пользу стране. Блажь эту гнали из голов тяжёлой работой в трудных природных условиях. Был фильм советский, где бомжей отлавливали и собирали в лагерь в среднеазиатской республике, условия хуже чем в тюрьме. А Сейчас просто кормят, ведь это их выбор - не работать.
15:37:51 24-07-2023
Вообще правильное дело, наверное. То что пенсия маленькая - полное вранье. Просто есть такие бабки, которые не хотят готовить, от лени. Ну потом у них под матрасом находят деньги наследники, ну или мошенникам телефонным отдают свои миллионы....
16:30:00 24-07-2023
Что за месиво в ведро накладывают?
17:05:17 24-07-2023
Стоит малолетка лет 10-ти у магазина и жалобно канючит на хлебушек. Я купил булку хлеба и дал ему, так он булкой в меня кинул, обматерил и убежал.