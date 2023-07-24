"Может случиться с каждым". Кто в Барнауле бесплатно кормит бомжей и почему это важно

Amic.ru посмотрел, как волонтеры фонда "Благие дела" кормят бездомных на улице

24 июля 2023, 07:01, Антон Дегтярев

Волонтеры "Благих дел" / Фото: amic.ru

Куркума, фенхель, имбирь, красный перец, паприка – такие специи можно найти не только в хороших ресторанах. Их добавляют в блюда бездомных барнаульские волонтеры, которые кормят нуждающихся каждое воскресенье. Пока многие относятся к бездомным негативно и стараются обходить их стороной, добровольцы уделяют им половину своего выходного и делают все, чтобы облегчить жизнь таких людей. Amic.ru узнал, что вдохновило их это делать.

Без мяса, но сытно

В июльское воскресенье рано утром паркуемся у здания на улице 8 Марта, 50. Здесь располагается Барнаульское общество йоги. И здесь же по воскресеньям с 09:30 до 11:45 волонтеры готовят обеды для лиц, которых в нашем обществе называют просто – бомжи, а также для тех, у кого не хватает денег на еду.

О себе волонтеры рассказывают, что относятся к фонду "Благие дела", который помогает одиноким, пожилым и малоимущим людям, работает с детьми в реабилитационном центре "Солнышко", оказывает помощь зависимым от алкоголя и кормит бездомных людей, отвергнутых обществом.

Проект стартовал еще в 2009 году. Группа единомышленников, которые вместе занимались йогой, однажды решили как-то помочь нуждающимся. Среди них был и Андрей Жирных. Сам он себя называет куратором.

Андрей сам стоит за плитой, координирует работу волонтеров и сам же закупает продукты, из которых готовят обеды для бездомных. Еда – вегетарианская, то есть без мяса. Но зато – со специями, которые есть не на всякой домашней кухне.

"У нас все сытно и вкусно. Вегетарианская еда, причем не как в стандартной столовой. Мы готовим без жиров, со специями, с витаминами. У нас есть куркума, имбирь, черный и красный перец, фенхель, паприка, лавровый лист и так далее, все это добавляем. Кухня разнообразная, полезная. Обычно у нас два-три блюда. Всегда есть горячее. На второе бывают всякие вафли, печеньки, запивается все чаем или компотом. Меню всегда разное. Супы бывают какие-то. Все может меняться в зависимости от повара", – рассказывает Андрей.

В это воскресенье в меню рис с овощами, нарезка из огурцов и чай с травами.

Андрей рассказывает, что деньги на продукты берут из общего фонда, помогают и благотворители, причем на постоянной основе – трое-пятеро человек. Некоторые предприниматели тоже принимают участие: владельцы магазинов, где закупается Андрей, знают, для чего он использует продукты, и делают хорошие скидки. А порой даже и бесплатно выделяют мешки с гречкой, огурцы, яблоки или лаваш.

Андрей Жирных / Фото: amic.ru

Помощь "Благим делам" оказывает и другой волонтерский фонд – "Облака", он помогал добровольцам в кормлении бездомных и предоставлял одежду для них.

Каждый волонтер чем-то занят на кухне: режет овощи, подает приправы, заваривает чай, собирает приборы. Фоном играет приятная, расслабляющая музыка. Куратор указывает: она "создает атмосферу доброты и единения". Готовый обед волонтеры кладут в специальные емкости и несут к машине вместе с пачкой тетрапаков. Тетрапаки используют вместо тарелок: стеклянную посуду не применяют, потому что ее негде мыть и обеззараживать, а пластиковая – вредит природе.

"25 штук "тарелок" из тетрапаков мы вырезаем, чтобы все экологично было. Одноразовые тарелки, во-первых, – это вообще не экологично. Кроме того, они хлипкие, а у бездомных руки "убитые", они за такие просто не возьмутся. Конечно, мы следим, чтобы никто не мусорил и не бросал эти контейнеры где попало. Вилки у нас тоже из экологичных материалов", – рассказывает Андрей.

Хотя бы день не думать о пропитании

Вместе с волонтерами едем к Новому рынку: там раздают горячие обеды. Люди знают об этом и собираются уже заранее. В этот раз за едой подошли 15 человек. Причем "классических бомжей" – оборванных, дурно пахнущих бродяг – мы почти не увидели. Подавляющее большинство – скромно, но чисто одетые люди.

Наталья – пенсионерка. Живет около Нового рынка. На раздачу продуктов ходит уже полгода. По словам женщины, покупать ей продукты сейчас очень сложно: маленькой пенсии едва хватает на лекарства. Поэтому даже один бесплатный обед в неделю для нее – большое подспорье.

"Вкусно, сложно сейчас все готовить и покупать. Поэтому благодарю Бога за то, что мне так повезло. Все очень вкусно, все свежее, ребята молодцы, всегда все делают от души. Полгода уже хожу, почти каждое воскресенье я здесь. Благодарна судьбе и Богу за них. Люди узнают через кого-то, приходили и приходят. А для бездомных это вообще огромная благодать", – тихо говорит Наталья.

Андрей объясняет, что это стандартная картина: редко когда на обеды приходят больше 20 человек. Контингент – разный. Есть и бездомные, обитающие, например, под мостом, но много и малоимущих, которым по разным причинам не всегда хватает денег на продукты. Возраст тоже разный: приходят и 20-25-летние парни, и пожилые мужчины без документов. Женщин среди молодых приходящих мало, но среди пожилых – большинство, говорит волонтер.

















































Приготовление еды для бездомных / Фото: amic.ru

Каждый пришедший получает по одной порции. Впрочем, если еды много, а народу пришло мало, то наступает праздник добавки.

Из-за еды в очереди не ссорятся, берут порцию и тихо отходят. Разговаривают о себе неохотно. А вот ребят-волонтеров хвалят и благодарят.

Александр подрабатывает грузчиком недалеко от места кормления. Он инвалид, речь еле различима, с дефектами. Рассказывает, что зарабатывает мало, денег не хватает, и бесплатные обеды его просто спасают.

Информация о бесплатных горячих обедах распространяется в основном через сарафанное радио, поясняет куратор. Больше всего народу собирается зимой. Меньше – в сильные морозы и летом. "Летом им легче найти еду, а в -35 бездомные боятся замерзнуть", – поясняет куратор.

Василий не скрывает, что он бездомный. Рассказывает, что узнал о бесплатной кормежке по слухам. Приходит уже несколько месяцев. Говорит, что еда нравится, потому что, во-первых, здоровая, а во-вторых, ею можно наесться досыта.

Такого же мнения и остальные бездомные. Для них кормление "Благих дел" и других волонтеров – это способ прожить хотя бы один день не думая о пропитании.









































Раздача обеда бездомным / Фото: amic.ru

"Зла в мире хватает, а добрых дел мало"

Волонтеры – разные. Кто-то приходит, кто-то уходит. Порой даже не знакомы друг с другом. Объединены они лишь идеей помощи людям.

Андрей присоединился к "Благим делам" в 2010 году – через год после основания фонда. Рассказывает, что тогда и сам относился к бездомным как к низшему обществу, но после поменял свое мнение. Впрочем, был период, когда он забросил проект. Но после снова вернулся.

"Были мысли, что раз у них такая карма, пусть так все и будет, что я буду помогать? Переключился на другие проекты. Затем я увидел, кто приходит: разные люди, интеллигентные, молодые... Кто-то в городе оказался без денег, и делать им нечего. Вернулся в проект, знакомых позвал. Сталкивался и с неприязнью – мол, пусть сами себе помогают. А надо просто прийти и услышать их. И сам такой опыт помощи вдохновляет – ты просто хочешь поделиться энергией, дать человеку силы выбраться из тяжелой ситуации", – рассказывает Андрей.

Это совершенно обычные люди, которые попали в трудную ситуацию и к которым сформировалось неправильное отношение общества, говорит мужчина.













































Приготовление еды для бездомных / Фото: amic.ru

Евгения пришла к волонтерам вслед за сестрой, а та узнала о них из группы во "ВКонтакте".

"Решили просто попробовать. С прошлого года приходила с десяток раз. Основная работа – помыть, почистить, порезать, приготовить еду. Еда вегетарианская, готовится быстро. Есть свободное время, воскресный день, почему бы не прийти и не помочь?" – пожимает плечами девушка.

Сергей в это воскресенье пришел в фонд впервые. Говорит: работает начальником хозчасти, дел много и жизнь активная – постоянные поездки и встречи. И все-таки решил принять участие в проекте. Чувствует – так надо.

"Я об этом знал давно, но все времени не было. Бывает, что я либо работаю, либо что-то еще. У меня довольно активный образ жизни. Через Андрея на курсах йоги я обо всем узнал. Моя мотивация – помочь чем можно. Зла в мире и так хватает, а добрых дел мало. Хочется помогать людям и получается освободить время для этого", – объясняет он.

Волонтер Сергей / Фото: amic.ru

Супруги Денис и Юлия приезжают сюда уже больше года. Он – айтишник, она – художница.

"Я работаю, как и большинство, пять на два, суббота и воскресенье выходные. Но если воскресенье свободное и мы никуда не едем, то приезжаем сюда вместе с супругой. Кто-то просто спит до обеда, а может тоже приехать и помочь людям. У нас какое-то глубинное желание есть это делать. Нельзя жить постоянно для себя. От благотворительности получаешь больше удовольствия", – говорит Денис.

Юлия дополняет, что их семья приезжает кормить других, только когда у них у самих хорошее настроение, потому что "плохим настроением делиться нельзя". Так же, как нельзя и унижать человека за то, что он попал в беду.

"Такое может произойти с каждым. Каждый может лишиться дома, разума, свободы, рук и ног. Отношение к бездомным у меня теплое, у меня к ним эмпатия и сочувствие. Им просто не повезло. Я делаю это не для того, чтобы потом мне помогли, а просто потому, что так чувствую", – говорит девушка.

Денис и Юлия / Фото: amic.ru

Среди тех, кто приходит за бесплатным обедом, многие оказались в настоящей беде, уверен Андрей: кого-то выгнали родственники, кто-то вернулся из тюрьмы и не мог найти себя. И в этих случаях им помочь часто некому – отлаженной системы помощи у нас просто нет.

"Не совсем эффективно работает система контроля и государственной помощи. Я был в Москве в центре Глинки. Его работники ездят, собирают бомжей в плохом состоянии, моют, жилье дают. В Тюмени есть "Ночлежка", там на улице бездомных не встретишь. У нас в Барнауле с помощью бездомным становится тоже лучше, но недостаточно. Да, есть государственный центр, который может им помочь, приютить на ночь, но этого мало. Нужно и обычное человеческое сочувствие", – говорит куратор проекта.

При этом волонтеры не призывают помогать малоимущим деньгами: чаще всего бездомный потратит их на алкоголь. Но можно купить еды и дать контакты волонтерских организаций или государственного центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Там не только накормят и дадут временную крышу над головой, но и помогут с документами и с работой.

Телефон центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства +7 (3852) 333182.



Телефон благотворительного фонда "Наш выбор" 88002503635.