Под ударами "Хаймарсов". Как волонтёры из Барнаула работали в Мариуполе и Купянске

Волонтёры рассказали amic.ru о пережитых обстрелах и жизни в полуразрушенном Мариуполе

06 февраля 2023, 07:30, Антон Дегтярев

Мариуполь / Фото предоставил Евгений Губанов

С самого начала спецоперации в Донбасс и на ближайшие к нему территории ездят волонтёры из Барнаула. Они бывали там в разные периоды СВО, переживали обстрелы из "Хаймарсов", видели разрушенные здания и помогали обычным людям, пострадавшим от конфликта. Amic.ru пообщался с добровольцами и выяснил, что заставило их отправиться в места, вблизи которых идут боевые действия.

Разрушенный город и мина на детской площадке

23-летний Евгений Губанов говорит, что поехал в Мариуполь после того, как на Украине погиб его одноклассник и друг детства. 10 марта его похоронили в посёлке Комсомольском Павловского района. После трагедии Евгений собирался ехать на СВО добровольцем, но в итоге решил записаться на гуманитарную миссию.

Сборы заняли два дня, рассказывает Евгений. Родителям говорить правду не стал – они были уверены, что сын едет в Горный Алтай. "Чтобы не волновались", – объясняет парень. О том, где Евгений, они узнали только 25 мая. А 17 мая молодой человек уже был в разрушенном Мариуполе, где продолжали звучать выстрелы. До конца штурма "Азовстали" российской армии оставалось ещё три дня.

"Мы жили в километре от "Азовстали", ещё разминирование шло, перестрелки было слышно постоянно. На случай ЧП у нас всегда была связь с группой военных, с комендатурой. В городе блокпосты через каждые 500 метров стояли, все окна были битые, чувствовалось, что ты не в привычном мире", – говорит Евгений.

В день приезда – 17 мая – для вновь прибывших провели собрание. Волонтёрам присвоили позывные и расписали задачи для каждого. Евгений и его товарищи формировали продуктовые наборы для населения (в основном в них входила гречка и тушёнка), искали пропавших, разбирали завалы. Приходилось людям оказывать психологическую, а иногда и первую медицинскую помощь.

Евгений говорит, что первое, что поразило после приезда – это то, что на улицах города практически не было людей. Увидеть их можно было только у гуманитарных центров. За продуктами собирались десятки жителей почти с рассвета, сказал Евгений. И только ближе к четырём часам дня очередь становилась меньше.

Евгений Губанов / Фото предоставил Евгений Губанов

Сначала волонтёров поселили в палатках и только через некоторое время разместили в здании. Ночью их охраняли двое патрульных. Но Евгений и сам старался позаботиться о безопасности: даже соорудил на входе в комнату самодельную сигнализацию – леску с колокольчиком, чтобы услышать, если кто-то попытается зайти.

Выходить в город по одному было запрещено – только втроём, и чтобы один человек обязательно уже хорошо знал территорию. Действовал и комендантский час.

Жёсткие ограничения Евгения не напугали – говорит, в юности занимался в военно-патриотическом клубе и к этому был готов.

Самому Евгению в Мариуполе сталкиваться с какими-то страшными ситуациями не приходилось. Лишь однажды в посёлке Володарском (20 км от Мариуполя) местные жители сообщили волонтёрам, что нашли на детской площадке противопехотную мину. Добровольцы доложили обо всём в военную комендатуру, но мина оказалась муляжом.

30 мая был последним днём Евгения в Мариуполе. По его словам, к этому времени народ стал постепенно выходить на улицы, и жизнь в городе чуть оживилась. 2 июня волонтёр уже был дома.

Дом в Мариуполе / Фото предоставлено Евгением Губановым

Как сейчас живёт Мариуполь?

23-летний Владимир Калинкин вернулся из Мариуполя совсем недавно – находился там с 26 декабря по 10 января. И сейчас, по его словам, город выглядит уже иначе, чем в мае. Многие здания отстраиваются.

"Работы идут полным ходом, основной упор сделан на реконструкцию разрушенных зданий. Идёт ремонт крыш, пролётов, ставятся окна. Мы накатали по городу тысячу или полторы тысячи километров и видели, как оперативно возводятся дома. Быстро по половине этажа прибавляется. От всего машинопотока 30% – это строительная техника. Открываются магазины, очень много рынков продовольственных. Потихоньку восстанавливается жизнь", – поделился Владимир.

Условия жизни также меняются, сказал Владимир. В январе на пункты обогрева приходило меньше людей, чем в начале зимы. Проблем с электричеством нет, с отоплением ситуация улучшается, подчеркнул он. Однако за гуманитарной помощью в Мариуполе всё ещё выстраиваются очереди, отмечает парень.

"Работа сейчас чётко организована, разработан продуктовый набор. Органы власти дают талоны в зависимости от категорий населения. Поток людей большой, но при этом достаточно равномерный. Толкучки нет", – рассказал волонтёр.

Взрывов в Мариуполе уже не слышно, но блокпосты всё ещё стоят. Они есть на въезде в город и выезде, а также вокруг "Азовстали": сохраняется риск диверсионных атак, поэтому все должны оставаться начеку.

















































































































Разрушенный Мариуполь

Новый год в Мариуполе

В задачи Владимира входила разгрузка фур. Говорит, что работали с 09:00 до 16:00 без обеда, а потом ехали в расположение. Порой на работу вызывали вечером. Волонтёры старались успеть до 22:00 – когда начинался комендантский час.

По словам Владимира, Новый год в Мариуполе люди отмечали, несмотря на все трудности. Добровольцы помогали организовывать новогодние ёлки и поздравлять жителей с праздником. Оставшиеся в городе мариупольцы радушно встречали волонтёров.

"Новый год в Мариуполе прошёл довольно сдержанно. Внешней атрибутики лишней не было, были ёлки, но без излишеств. По общему духу чувствовалось, что люди хотят выдохнуть. Все желали побыть дома с близкими и тихо встретить Новый год. С 29 декабря по 2 января можно было заметить, чтобы все взяли паузу и были с семьями", – пояснил Владимир.

По его словам, часть горожан думали, что волонтёры приехали в город на заработки. Но когда добровольцы объясняли, что никаких денег они не получают, – отношение резко менялось, люди становились открытыми и готовыми помочь.

Но свободно гулять по Мариуполю всё ещё нельзя. Волонтёры по-прежнему идут в группе по три человека. Живут они в здании на окраине города. Есть отопление и все условия для нормального проживания, отмечает Владимир.

"В помещении тепло, спали на раскладушках, душ был, чай был. Готовили еду сами – крупы были, тушёнка и другие продукты имелись. Другого не надо. Если будет что-то большее – морально будешь чувствовать какой-то запрет на всё это. Потому что когда ты видишь, как живут люди, любое излишество воспринимаешь крайне негативно именно внутри себя", – поясняет доброволец.

Владимир Калинкин рассказывает, что у него было две мотивации поехать в Мариуполь: хотел увидеть всё своими глазами и реально помочь людям.

Все волонтёры понимают, что могут погибнуть от случайного осколка или отклонившейся от курса ракеты, говорит Владимир. Однако этот риск принимают, отметил он.

"Самое важное – это чёткое понимание, что ты едешь не в детский лагерь, а в условия, максимально приближенные к военным. Ты должен быть готов морально. Тебе сказали – ты сделал", – объясняет Владимир.

Владимир Калинкин (слева) / Фото: предоставлено "Молодой Гвардией ЕР"

"Укрывались в убежище от "Хаймарсов"

24-летняя Виктория Анищенко (руководит реготделением "Молодой Гвардии Единой России") побывала в городе Купянске Харьковской области с 8 августа по 8 сентября. Поездка получилась непростой – как раз в сентябре началось контрнаступление украинской армии, и уже 10 сентября украинские военные вошли в Купянск.

В Купянске Виктория работала в детском досуговом центре.

"Мы организовывали детские мероприятия, спектакли, с ребятами активно работали психологи. Это можно сравнить с детским лагерем дневного пребывания. Дети были разного возраста – и очень маленькие, и школьники, и подростки. У нас на базе Купянска дети приходили посменно, было две группы, по 30 человек в каждой", – рассказывает Виктория.

Девушка говорит, что привыкала к новым условиям недолго – помог опыт работы вожатой, волонтёром и организатором.

Когда Виктория приехала в город, здесь была относительно мирная жизнь – шла раздача паспортов, гуманитарной помощи, семьям и пенсионерам выплачивали деньги. О боевых действиях напоминали стоящие в городе военные, комендантский час с 20:00 до 06:00 и звуки выстрелов вдалеке, но все, даже дети, реагировали на них спокойно, рассказывает Виктория.

Однако в конце августа всё изменилось. В ночь с 30 на 31 августа Виктория своими глазами увидела, как работают "Хаймарсы". С 2 часов ночи до 7 утра Виктория вместе другими волонтёрами просидела в убежище, пережидая атаку.

"Мы проснулись от того, что за 300 метров от нас, в расположении военных, ударили "Хаймарсы". Они бьют шесть раз в одно место и через 10 минут могут ударить ещё в близлежащей местности. Потом обстрелы начались утром, днём, каждый день. Самое базовое – успокоиться самому, взять людей, которые паникуют, отвести в убежище, дать им там воды или ещё чего-то. То же и с детьми. Но они порой лучше взрослых адаптированы ко всему этому. Дети спрашивали: "А вы слышали ночью "прилёты"?" Мы старались отвлечь их от военных действий", – рассказала Виктория Анищенко.

Девушка уверяет, что никакой паники в тот момент не ощущала. Говорит: родителям было гораздо труднее, чем ей, мама плакала, а папа сильно переживал.

Сама Виктория переживала за других волонтёров – например, за тех, кто повёз еду, воду и медикаменты в Изюм и Балаклею, на которые в сентябре двинулись украинские войска. Но всё обошлось, и добровольцам удалось выйти оттуда живыми.

Виктория Анищенко (справа снизу) / Фото предоставлено "Молодой Гвардией ЕР"

Жизнь после поездки

По словам волонтёрам, привыкнуть к мирной жизни после поездки было гораздо сложнее, чем к работе вблизи боевых действий.

"Когда мы только заезжали через Ростов, разговаривали на обычные темы. А потом резко почувствовали эхо боевых действий, все замерли. Рассматривали всё внимательно, но быстро привыкли. Даже перестали обращать внимание, когда летали "Грады". А вот по возвращении было сложнее. Боялись по траве ходить, реагировали на каждый шорох. Привыкнуть к миру было сложнее", – говорит Евгений.

Владимир признаётся, что ему после возвращения трудно смотреть на людей, которым безразличны происходящие на Украине события.

"Все думают, что это как зима, – быстро пройдёт и меня не коснётся. Пережили – и слава богу. А это как протекающая крыша. Пока все не соберутся – крыша не починится. Осознание, что этого никто не понимает – самый тяжёлый груз, который я оттуда принёс", – отметил Владимир.

Каждый из них готов отправиться в Донбасс ещё раз. Виктория говорит, что вскоре планирует пройти курсы медсестёр и поехать помогать раненым. Евгений собирается везти гуманитарный груз. Владимир также рассматривает возможность во второй раз поехать в ДНР или ЛНР, чтобы помогать людям.

Вид на Мариуполь / Фото предоставлено Евгением Губановым