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Под ударами "Хаймарсов". Как волонтёры из Барнаула работали в Мариуполе и Купянске

Волонтёры рассказали amic.ru о пережитых обстрелах и жизни в полуразрушенном Мариуполе

06 февраля 2023, 07:30, Антон Дегтярев

Мариуполь / Фото предоставил Евгений Губанов
Мариуполь / Фото предоставил Евгений Губанов

С самого начала спецоперации в Донбасс и на ближайшие к нему территории ездят волонтёры из Барнаула. Они бывали там в разные периоды СВО, переживали обстрелы из "Хаймарсов", видели разрушенные здания и помогали обычным людям, пострадавшим от конфликта. Amic.ru пообщался с добровольцами и выяснил, что заставило их отправиться в места, вблизи которых идут боевые действия.

Разрушенный город и мина на детской площадке

23-летний Евгений Губанов говорит, что поехал в Мариуполь после того, как на Украине погиб его одноклассник и друг детства. 10 марта его похоронили в посёлке Комсомольском Павловского района. После трагедии Евгений собирался ехать на СВО добровольцем, но в итоге решил записаться на гуманитарную миссию.

 Сборы заняли два дня, рассказывает Евгений. Родителям говорить правду не стал – они были уверены, что сын едет в Горный Алтай.  "Чтобы не волновались", – объясняет парень. О том, где Евгений, они узнали только 25 мая. А 17 мая молодой человек уже был в разрушенном Мариуполе, где продолжали звучать выстрелы. До конца штурма "Азовстали" российской армии оставалось ещё три дня.

"Мы жили в километре от "Азовстали", ещё разминирование шло, перестрелки было слышно постоянно. На случай ЧП у нас всегда была связь с группой военных, с комендатурой. В городе блокпосты через каждые 500 метров стояли, все окна были битые, чувствовалось, что ты не в привычном мире", – говорит Евгений.

 

В день приезда – 17 мая – для вновь прибывших провели собрание. Волонтёрам присвоили позывные и расписали задачи для каждого.  Евгений и его товарищи формировали продуктовые наборы для населения (в основном в них входила гречка и тушёнка), искали пропавших, разбирали завалы. Приходилось людям оказывать психологическую, а иногда и первую медицинскую помощь.

Евгений говорит, что первое, что поразило после приезда – это то, что на улицах города практически не было людей. Увидеть их можно было только у гуманитарных центров. За продуктами собирались десятки жителей почти с рассвета, сказал Евгений. И только ближе к четырём часам дня очередь становилась меньше.

Евгений Губанов / Фото предоставил Евгений Губанов

Сначала волонтёров поселили в палатках и только через некоторое время разместили в здании. Ночью их охраняли двое патрульных. Но Евгений и сам старался позаботиться о безопасности: даже соорудил на входе в комнату самодельную сигнализацию – леску с колокольчиком, чтобы услышать, если кто-то попытается зайти.

Выходить в город по одному было запрещено – только втроём, и чтобы один человек обязательно уже хорошо знал территорию. Действовал и комендантский час.

Жёсткие ограничения Евгения не напугали – говорит, в юности занимался в военно-патриотическом клубе и к этому был готов.

Самому Евгению в Мариуполе сталкиваться с какими-то страшными ситуациями не приходилось. Лишь однажды в посёлке Володарском (20 км от Мариуполя) местные жители сообщили волонтёрам, что нашли на детской площадке противопехотную мину. Добровольцы доложили обо всём в военную комендатуру, но мина оказалась муляжом.

30 мая был последним днём Евгения в Мариуполе. По его словам, к этому времени народ стал постепенно выходить на улицы, и жизнь в городе чуть оживилась. 2 июня волонтёр уже был дома.

Дом в Мариуполе / Фото предоставлено Евгением Губановым

Как сейчас живёт Мариуполь?

23-летний Владимир Калинкин вернулся из Мариуполя совсем недавно – находился там с 26 декабря по 10 января. И сейчас, по его словам, город выглядит уже иначе, чем в мае. Многие здания отстраиваются.

"Работы идут полным ходом, основной упор сделан на реконструкцию разрушенных зданий. Идёт ремонт крыш, пролётов, ставятся окна. Мы накатали по городу тысячу или полторы тысячи километров и видели, как оперативно возводятся дома. Быстро по половине этажа прибавляется. От всего машинопотока 30% – это строительная техника. Открываются магазины, очень много рынков продовольственных. Потихоньку восстанавливается жизнь", – поделился Владимир.

Условия жизни также меняются, сказал Владимир. В январе на пункты обогрева приходило меньше людей, чем в начале зимы. Проблем с электричеством нет, с отоплением ситуация улучшается, подчеркнул он. Однако за гуманитарной помощью в Мариуполе всё ещё выстраиваются очереди, отмечает парень.

"Работа сейчас чётко организована, разработан продуктовый набор. Органы власти дают талоны в зависимости от категорий населения. Поток людей большой, но при этом достаточно равномерный. Толкучки нет", – рассказал волонтёр.

Взрывов в Мариуполе уже не слышно, но блокпосты всё ещё стоят. Они есть на въезде в город и выезде, а также вокруг "Азовстали": сохраняется риск диверсионных атак, поэтому все должны оставаться начеку.

Новый год в Мариуполе

В задачи Владимира входила разгрузка фур. Говорит, что работали с 09:00 до 16:00 без обеда, а потом ехали в расположение. Порой на работу вызывали вечером. Волонтёры старались успеть до 22:00 – когда начинался комендантский час.

По словам Владимира, Новый год в Мариуполе люди отмечали, несмотря на все трудности. Добровольцы помогали организовывать новогодние ёлки и поздравлять жителей с праздником. Оставшиеся в городе мариупольцы радушно встречали волонтёров.

"Новый год в Мариуполе прошёл довольно сдержанно. Внешней атрибутики лишней не было, были ёлки, но без излишеств. По общему духу чувствовалось, что люди хотят выдохнуть. Все желали побыть дома с близкими и тихо встретить Новый год. С 29 декабря по 2 января можно было заметить, чтобы все взяли паузу и были с семьями", – пояснил Владимир.

По его словам, часть горожан думали, что волонтёры приехали в город на заработки. Но когда добровольцы объясняли, что никаких денег они не получают, – отношение резко менялось, люди становились открытыми и готовыми помочь.

Но свободно гулять по Мариуполю всё ещё нельзя. Волонтёры по-прежнему идут в группе по три человека. Живут они в здании на окраине города. Есть отопление и все условия для нормального проживания, отмечает Владимир.

"В помещении тепло, спали на раскладушках, душ был, чай был. Готовили еду сами – крупы были, тушёнка и другие продукты имелись. Другого не надо. Если будет что-то большее – морально будешь чувствовать какой-то запрет на всё это. Потому что когда ты видишь, как живут люди, любое излишество воспринимаешь крайне негативно именно внутри себя", – поясняет доброволец.

Владимир Калинкин рассказывает, что у него было две мотивации поехать в Мариуполь: хотел увидеть всё своими глазами и реально помочь людям.

Все волонтёры понимают, что могут погибнуть от случайного осколка или отклонившейся от курса ракеты, говорит Владимир. Однако этот риск принимают, отметил он.

"Самое важное – это чёткое понимание, что ты едешь не в детский лагерь, а в условия, максимально приближенные к военным. Ты должен быть готов морально. Тебе сказали – ты сделал", – объясняет Владимир.

Владимир Калинкин (слева) / Фото: предоставлено "Молодой Гвардией ЕР"

"Укрывались в убежище от "Хаймарсов"

24-летняя Виктория Анищенко (руководит реготделением "Молодой Гвардии Единой России") побывала в городе Купянске Харьковской области с 8 августа по 8 сентября. Поездка получилась непростой – как раз в сентябре началось контрнаступление украинской армии, и уже 10 сентября украинские военные вошли в Купянск.

В Купянске Виктория работала в детском досуговом центре.

"Мы организовывали детские мероприятия, спектакли, с ребятами активно работали психологи. Это можно сравнить с детским лагерем дневного пребывания. Дети были разного возраста – и очень маленькие, и школьники, и подростки. У нас на базе Купянска дети приходили посменно, было две группы, по 30 человек в каждой", – рассказывает  Виктория.

Девушка говорит, что привыкала к новым условиям недолго – помог опыт работы вожатой, волонтёром и организатором.

Когда Виктория приехала в город, здесь была относительно мирная жизнь – шла раздача паспортов, гуманитарной помощи, семьям и пенсионерам выплачивали деньги. О боевых действиях напоминали стоящие в городе военные, комендантский час с 20:00 до 06:00 и звуки выстрелов вдалеке, но все, даже дети, реагировали на них спокойно, рассказывает Виктория.

Однако в конце августа всё изменилось. В ночь с 30 на 31 августа Виктория своими глазами увидела, как работают "Хаймарсы". С 2 часов ночи до 7 утра Виктория вместе другими волонтёрами просидела в убежище, пережидая атаку.

"Мы проснулись от того, что за 300 метров от нас, в расположении военных, ударили "Хаймарсы". Они бьют шесть раз в одно место и через 10 минут могут ударить ещё в  близлежащей местности. Потом обстрелы начались утром, днём, каждый день. Самое базовое – успокоиться самому, взять людей, которые паникуют, отвести в убежище, дать им там воды или ещё чего-то. То же и с детьми. Но они порой лучше взрослых адаптированы ко всему этому. Дети спрашивали: "А вы слышали ночью "прилёты"?" Мы старались отвлечь их от военных действий", – рассказала Виктория Анищенко.

Девушка уверяет, что никакой паники в тот момент не ощущала. Говорит: родителям было гораздо труднее, чем ей, мама плакала, а папа сильно переживал.

Сама Виктория переживала за других волонтёров – например, за тех, кто повёз еду, воду и медикаменты в Изюм и Балаклею, на которые в сентябре двинулись украинские войска. Но всё обошлось, и добровольцам удалось выйти оттуда живыми.

Виктория Анищенко (справа снизу) / Фото предоставлено "Молодой Гвардией ЕР"

Жизнь после поездки

По словам волонтёрам, привыкнуть к мирной жизни после поездки было гораздо сложнее, чем к работе вблизи боевых действий.

"Когда мы только заезжали через Ростов, разговаривали на обычные темы. А потом резко почувствовали эхо боевых действий, все замерли. Рассматривали всё внимательно, но быстро привыкли. Даже перестали обращать внимание, когда летали "Грады". А вот по возвращении было сложнее. Боялись по траве ходить, реагировали на каждый шорох. Привыкнуть к миру было сложнее", – говорит Евгений.

Владимир признаётся, что ему после возвращения трудно смотреть на людей, которым безразличны происходящие на Украине события.

"Все думают, что это как зима, – быстро пройдёт и меня не коснётся. Пережили – и слава богу. А это как протекающая крыша. Пока все не соберутся – крыша не починится. Осознание, что этого никто не понимает – самый тяжёлый груз, который я оттуда принёс", – отметил Владимир.

Каждый из них готов отправиться в Донбасс ещё раз. Виктория говорит, что вскоре планирует пройти курсы медсестёр и поехать помогать раненым. Евгений собирается везти гуманитарный груз. Владимир также рассматривает возможность во второй раз поехать в ДНР или ЛНР, чтобы помогать людям.

Вид на Мариуполь / Фото предоставлено Евгением Губановым

 

 

 

Комментарии 21

  • А смотреть на людей, которые это сотворили с Мариуполем и другими городами, Владимиру не трудно?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Дети на фото остались в Купянске?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Американские Хаймерсы долбят те территории ради свободы и демократии.Это скажет любой политик сша и европы и подтвердят местные либерасты.А то что долбят в целях независимости от России и сохранения полной зависимости и подчинённости украины коллективному западу(в первую очередь военной),этого вслух никто не скажет.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • С 2015-го года тысячи хлопцев с западной части украины приехали в Мариуполь для наведения нового порядка,который начинался с полного внедрения украинской мовы и запрета говорить на русском даже в Русском Драматическом Театре, который они и взорвали уходя из города.Время расставит всё по местам и недалёк тот час, когда балакать на мове на территории бывшей украины будут только в отдельных небольших регионах...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Идёт полноценная война. Наши тоже постоянно наносят сугубо "оборонительные" удары по Украине.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Кто вот эти здоровые мужики, волонтёры на фото? Проходящие альтернативную службу в место армии?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Толстовочки на парнишках немного подсели.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "Хорошо продуманный " оборонительный акт украинцы провели 8 октября в 2022 году.С тех пор по всей украине постоянно случаются перебои с электроэнергией.Они над этой "внезапно" возникшей проблемой уже как пять месяцев голову ломают.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Один вашингтонский старенький маразматик (который в настоящее время полюбил украинцев и всю украину ещё больше,чем когда она была в составе СССР) так успокоил их. Мол,всё равно у вас,горячо любимых мною друзей,всё равно начались бы перебои с электроэнергией.Дескать, не важно,провели бы вы тогда оборонительный акт на Крымском мосту 8 октября или не провели бы.Американцев на его памяти тоже оборонительный случай произошёл 11 сентября 2001.Его провели, используя железных птиц, как установило следствие 15 граждан Саудовской Аравии,двое ОАЭ,один из Египта, один из Ливии.Поэтому американцы и вторглись в Афганистан,а двумя годами позже и в Ирак,убив там до миллиона народу...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Какая разная у нас молодежь
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Чтобы смотреть на виноватых, надо победить. Кто победит, тот судить и будет. Еще две тысячи лет назад сказали «горе побеждённым». Потому что кто проиграет, тот за все отвечать и будет
    06 февраля, Гость   Ответить
  • С тех пор по всей украине постоянно случаются перебои с электроэнергией ---- Так СВО с украиной проходит или с бендерофашистами?! Ничо не понимяу!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Так бендерофашисты сейчас руководят Украиной, что тут непонятного. Из-за этого все и случилось. Еще в феврале 2014-го. А началось еще в декабре 1991
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Так бендерофашисты сейчас руководят Украиной, что тут непонятного. ***** Непонятно, почему они нас называют фашистами и оккупантами.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Так СВО с украиной проходит или с бендерофашистами?! Ничо не понимяу!===А вот кто мост взорвал,с теми и проходит.Понятно только что они давно подкатывались его взорвать
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Непонятно, почему они нас называют фашистами и оккупантами --- Это лучше всего понятно, на воре шапка горит. Ведь все знают, у кого свастика на груди наколота и памятники бандеровцам ставят
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Про то,кто руководит страной украиной совсем недавно пояснил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.И,кстати,в частности когда он в марте встречался с Путиным,спросил насчёт зеленского,мол собирается ли он хлопнуть того.Был получен ответ в смысле что не собирается.И тогда Нафтали сразу позвонил зеленскому и как еврей еврею сообщил, что Путин его не собирается хлопнуть.Зеленский:"Это точно?"-"Да,100%". Но то было в марте прошлого года...Время течёт,всё изменяется.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Но то было в марте прошлого года...Время течёт,всё изменяется. ***** Хотите сказать, что Вождь снова не сдержит слова, как это было во множестве раз в прошлом?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, я хочу сказать, что жизнь вносит свои коррективы.Намерения меняются вместе с приходящими событиями.И потом, вас очень интересует высказывания президента с глазу на глаз одному еврею?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • И потом, вас очень интересует высказывания президента с глазу на глаз одному еврею? **** Вообще-то, там оба евреи. Один - галахический, по матери.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Время рассудит, кто будет победителем.
    06 февраля, Гость   Ответить

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