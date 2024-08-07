Иммунолог Крючков: в России произошла новая вспышка коронавируса
Крупной волной это назвать пока нельзя
07 августа 2024, 23:00, ИА Амител
На данный момент в России идет фаза роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Ковид – это круглогодичное заболевание с выраженным сезонным компонентом. Но в принципе высокая заболеваемость может быть в любой сезон. Само заболевание никуда не уходило. Уже года полтора оно находится в подострой форме. На текущий момент времени происходит очередная вспышка", – заявил он.
По его словам, рост заболеваемости на 28% за прошлую неделю не говорит о том, что это крупная волна. Однако происходящее можно назвать "сильно выраженной вспышкой". Крючков отметил, что в некоторых странах заболеваемость выросла в 10 раз от месяца к месяцу, хотя там значительно меньше увеличились показатели по госпитализации в реанимацию и летальные исходы.
Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за прошлую неделю заболеваемость выросла на 28,2%. При этом в ряде регионов показатель превышает среднероссийский.
23:40:14 07-08-2024
Ой, да все уже
23:59:16 07-08-2024
Опять решено запугать народонаселение, чтоб по домам с цветами сидели?
00:10:09 08-08-2024
Хехе. При том что и диагноз такой уже не ставят, и тесты не делают. Удивительно даже что вспышка короны 😳
11:07:08 08-08-2024
Гость (00:10:09 08-08-2024) Хехе. При том что и диагноз такой уже не ставят, и тесты не ... Делают
00:12:03 08-08-2024
"Иммунолог Николай Крючков полагает, что сейчас данные статистики не очень точные. Массового тестирования на ковид сегодня в России нет, сами пациенты к симптомам ОРВИ тоже снова стали относиться не так настороженно, как в разгар пандемии. Так что до мазка дело доходит часто лишь тогда, когда человек болеет уже далеко не первый день и появились тяжелые симптомы.
— Если вы человека в среднетяжелом состоянии привозите в больницу через неделю-полторы после начала заболевания и делаете ему мазок, конечно, вы с высокой вероятностью ничего не выявите. У него уже нет коронавируса в верхних дыхательных путях, соответственно, ковид не выявляют и пациент не попадает в статистику, — говорит иммунолог."
00:12:07 08-08-2024
"Иммунолог Николай Крючков полагает, что сейчас данные статистики не очень точные. Массового тестирования на ковид сегодня в России нет, сами пациенты к симптомам ОРВИ тоже снова стали относиться не так настороженно, как в разгар пандемии. Так что до мазка дело доходит часто лишь тогда, когда человек болеет уже далеко не первый день и появились тяжелые симптомы.
— Если вы человека в среднетяжелом состоянии привозите в больницу через неделю-полторы после начала заболевания и делаете ему мазок, конечно, вы с высокой вероятностью ничего не выявите. У него уже нет коронавируса в верхних дыхательных путях, соответственно, ковид не выявляют и пациент не попадает в статистику, — говорит иммунолог."
08:27:57 08-08-2024
шо опять куар коды?
10:44:13 08-08-2024
дэн (08:27:57 08-08-2024) шо опять куар коды?... А на тебя еще две маски, чтобы не бухтел.