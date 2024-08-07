Иммунолог Крючков: в России произошла новая вспышка коронавируса

Крупной волной это назвать пока нельзя

07 августа 2024, 23:00, ИА Амител

Маска и санитайзер / Фото: unsplash.com

На данный момент в России идет фаза роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Ковид – это круглогодичное заболевание с выраженным сезонным компонентом. Но в принципе высокая заболеваемость может быть в любой сезон. Само заболевание никуда не уходило. Уже года полтора оно находится в подострой форме. На текущий момент времени происходит очередная вспышка", – заявил он.

По его словам, рост заболеваемости на 28% за прошлую неделю не говорит о том, что это крупная волна. Однако происходящее можно назвать "сильно выраженной вспышкой". Крючков отметил, что в некоторых странах заболеваемость выросла в 10 раз от месяца к месяцу, хотя там значительно меньше увеличились показатели по госпитализации в реанимацию и летальные исходы.

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за прошлую неделю заболеваемость выросла на 28,2%. При этом в ряде регионов показатель превышает среднероссийский.