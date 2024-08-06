Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 28%
От инфекции скончались 10 человек
06 августа 2024, 16:21, ИА Амител
Заболеваемость COVID-19 в России с 29 июля по 4 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 28,2%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 5,43 человека. Увеличение числа заразившихся отмечается в 58 регионах России, причем в 14 из них показатель превышает средний по стране. Всего за прошедшую неделю коронавирус стал причиной смерти 10 человек.
За неделю число госпитализаций составило 886 человек. Снижение по сравнению с предыдущей неделей – на 0,6%. Выздоровели 7785 человек, что на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.
Отмечается, что с 22 по 28 июля заболеваемость COVID-19 также росла – на 14%. Таким образом, рост составил более чем в два раза. Умерли 23 человека.
16:35:48 06-08-2024
Срочно ввести масочный режик, куаркод, с сентября всех на дистант!
16:40:01 06-08-2024
Прививку наверно опять добровольно - принудительно воткнут
17:54:43 06-08-2024
А наши врачи в районных поликлиниках говорят " ковида" нет.. Только вот куда он делся то? Никуда! А я верю себе и своим ощущением и не с каким ОРВИ эти симптомы не перепутаю...Тем более сколько живу, летом никогда ОРВИ не болеют столько людей. Николай Крючков иммунолог все время говорит, что в России очень заниженно число больных этим вирусом сейчас. Причины- тестов делают ничтожно мало, а также не всегда они показывают верный результат, потому, что со времени их( тестов) создания вирус сильно мутировал... А люди то прежнему болеют и последствия очень неприятные, особенно для хроников. И умирают тоже. Хотя , конечно, он вирус, стал гораздо менее опасен в этом плане, но не для всех.
Берегите себя, здороаья всем нам!
18:51:55 06-08-2024
Надобно маску на всякий случай постирать. Где-то в шкапчике лежит...
23:09:28 06-08-2024
А никого не смущает, что по статистике во время ковида куда-то пропадал грипп, хотя годом ранее были сотни миллионов заболевших?
Хватит этого дурдома, переболели и нормально. У вакцинированных больше сейчас проблем со здоровьем по моим наблюдениям, чем у тех, кто на ногах и в своих кроватях переболел. И вообще это больше на отравление какое-то было похоже. Уж не знаю, химтрейлы (не очень-то верю в это), или обработка улиц и подъездов, дыхание в грязнын тряпочки могло повлиять, но именно похоже на отравление.
14:05:42 07-08-2024
1111 (09:51:22 07-08-2024) Две неделе назад заболел, пришел в поликлинику где поставили... Насморк при ангине? Очень смешно.
Ковид, скорее всего. Просто у них теперь директивы другие. В Москве знакомая две недели назад заболела. Официально ковид поставили. Тест делали.
Вам сейчас некоторые диванные эксперты расскажут, что его и вообще не было- ковида! Просто это было ОРВИ или грипп какой. Видимо не болели совсем или легко отделались...Не всем так повезло.
У нас свой опыт есть у каждого. И к сожалению у многих такие последствия этого вируса, что не могут до сих пор с ними справиться.
16:39:47 07-08-2024
Гость (14:05:42 07-08-2024) Насморк при ангине? Очень смешно.Ковид, скорее всего. Пр... В лёгкую. Одно другому не мешает.
09:51:22 07-08-2024
Две неделе назад заболел, пришел в поликлинику где поставили диагноз ангина, но симптомы были больше похоже на ковид, температура держалась 4 дня, при этом кашля не было только насморк. Не припомню, чтобы за всю жизнь, а мне сорок я так болел летом в 30 градусную жару.
14:40:04 07-08-2024
1111 (09:51:22 07-08-2024) Две неделе назад заболел, пришел в поликлинику где поставили... кондей? прививка есть?
15:18:48 07-08-2024
Гость (14:40:04 07-08-2024) кондей? прививка есть? ... Кондей в машине и на работе, но за много лет научился правильно пользоваться. Прививка есть
16:39:17 07-08-2024
1111 (09:51:22 07-08-2024) Две неделе назад заболел, пришел в поликлинику где поставили... Я в 2014-м как раз в тридцатиградусную жару заболел невесть чем. К вечеру поднялась температура, начало знобить. Стало очень больно глотать и даже дышать. Через день пропал голос, вернулся шёпотом через неделю. Диагноз поставили — ангина. Ни разу ни до того, ни после, такой гадостью не болел. Даже ковидом. А у меня их было четыре.
15:31:48 07-08-2024
если у вас в помещении работает кондей то знайте - все кто зашел и подышал в это помещение кладут свои микробы на фильтр кондея и далее пока фильтр стоит вы все этими микробами дышите - если это был ковидник вы все будете с ковидом
16:36:20 07-08-2024
умный (15:31:48 07-08-2024) если у вас в помещении работает кондей то знайте - все кто ... Без шуток, очень толковый комментарий. Кондей надо регулярно обслуживать и мыть. Иначе это рассадник всякой гадости, которая весело размножается и к концу лета воспитывает прапрапраправнуков.