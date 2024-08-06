Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 28%

От инфекции скончались 10 человек

06 августа 2024, 16:21, ИА Амител

Защитная маска / Фото: unsplash.com

Заболеваемость COVID-19 в России с 29 июля по 4 августа выросла по сравнению с предшествующей неделей на 28,2%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 5,43 человека. Увеличение числа заразившихся отмечается в 58 регионах России, причем в 14 из них показатель превышает средний по стране. Всего за прошедшую неделю коронавирус стал причиной смерти 10 человек.

За неделю число госпитализаций составило 886 человек. Снижение по сравнению с предыдущей неделей – на 0,6%. Выздоровели 7785 человек, что на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Отмечается, что с 22 по 28 июля заболеваемость COVID-19 также росла – на 14%. Таким образом, рост составил более чем в два раза. Умерли 23 человека.