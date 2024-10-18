Иммунолог назвала два признака старения
Они начинают проявляться примерно с 45 лет
18 октября 2024, 06:40, ИА Амител
Спортсмен с гантелями / Фото: unsplash.com
Иммунолог Ольга Радаева в своем телеграм-канале назвала два признака старения.
Первый признак — это когда с возрастом мышечная масса в теле человека заменяется жировой. По словам специалиста, жировые клетки полезны, если они здоровые и не избыточные. Более того, в малом количестве жировая ткань выступает "спасителем женщин, так как вырабатывает эстроген".
Второй признак старения – ухудшение растяжки, когда становится трудно выполнять действия, которые раньше давались легко.
Все эти изменения начинают проявляться примерно с 45 лет, и важно активно двигаться для сохранения здоровья, говорит Радаева.
07:45:48 18-10-2024
Кароче, становишься толстым и неподвижным
08:05:53 18-10-2024
В СССР, большинство были поджарыми, ибо почти не было "химии" в блестящих упаковках, а все было в бумажных кульках и работали физически, как кони.
10:25:44 18-10-2024
Гость (08:05:53 18-10-2024) В СССР, большинство были поджарыми, ибо почти не было "химии...
Не доступен был автомобиль потому что. А общественный транспорт ужасен - пока лезешь на Спартаке в 109-ый автобус можно было 4000 колорий потерять
10:17:03 18-10-2024
и важно активно двигаться ----- правильно!!! А большинство с молодых лет из ж... возок не вылазят😁 а потом еще и удивляютя, почему такие все больные!.
10:22:46 18-10-2024
В СССР, большинство были поджарыми, ибо почти не было "химии" ----- да ладно) колхозаны всегда жирными были. Идет девушка по городу, и сразу видно было, что деревенская, по формам)