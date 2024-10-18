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Иммунолог назвала два признака старения

Они начинают проявляться примерно с 45 лет

18 октября 2024, 06:40, ИА Амител

Спортсмен с гантелями / Фото: unsplash.com
Спортсмен с гантелями / Фото: unsplash.com

Иммунолог Ольга Радаева в своем телеграм-канале назвала два признака старения.

Первый признак — это когда с возрастом мышечная масса в теле человека заменяется жировой. По словам специалиста, жировые клетки полезны, если они здоровые и не избыточные. Более того, в малом количестве жировая ткань выступает "спасителем женщин, так как вырабатывает эстроген".

Второй признак старения – ухудшение растяжки, когда становится трудно выполнять действия, которые раньше давались легко.

Все эти изменения начинают проявляться примерно с 45 лет, и важно активно двигаться для сохранения здоровья, говорит Радаева.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 5

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Гость

07:45:48 18-10-2024

Кароче, становишься толстым и неподвижным

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Гость

08:05:53 18-10-2024

В СССР, большинство были поджарыми, ибо почти не было "химии" в блестящих упаковках, а все было в бумажных кульках и работали физически, как кони.

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Гость

10:25:44 18-10-2024

Гость (08:05:53 18-10-2024) В СССР, большинство были поджарыми, ибо почти не было "химии...
Не доступен был автомобиль потому что. А общественный транспорт ужасен - пока лезешь на Спартаке в 109-ый автобус можно было 4000 колорий потерять

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Гость

10:17:03 18-10-2024

и важно активно двигаться ----- правильно!!! А большинство с молодых лет из ж... возок не вылазят😁 а потом еще и удивляютя, почему такие все больные!.

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Гость

10:22:46 18-10-2024

В СССР, большинство были поджарыми, ибо почти не было "химии" ----- да ладно) колхозаны всегда жирными были. Идет девушка по городу, и сразу видно было, что деревенская, по формам)

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