Иммунолог назвала два признака старения

Они начинают проявляться примерно с 45 лет

18 октября 2024, 06:40, ИА Амител

Спортсмен с гантелями / Фото: unsplash.com

Иммунолог Ольга Радаева в своем телеграм-канале назвала два признака старения.

Первый признак — это когда с возрастом мышечная масса в теле человека заменяется жировой. По словам специалиста, жировые клетки полезны, если они здоровые и не избыточные. Более того, в малом количестве жировая ткань выступает "спасителем женщин, так как вырабатывает эстроген".

Второй признак старения – ухудшение растяжки, когда становится трудно выполнять действия, которые раньше давались легко.

Все эти изменения начинают проявляться примерно с 45 лет, и важно активно двигаться для сохранения здоровья, говорит Радаева.