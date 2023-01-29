Иммунолог предупредил о возможном росте заболеваемости гриппом

По словам специалиста, обычно пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на февраль

29 января 2023, 21:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врач-иммунолог Николай Крючков о том, что в ближайшее время в России может произойти рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В интервью изданию "Ридус" Крючков отметил, что в новогодние каникулы динамика заболеваемости уменьшается, но после их завершения люди выходят на работу, где происходит передача вирусов гриппа и ОРВИ.

"Если брать грипп и ОРВИ, то на февраль приходятся максимумы заболеваемости. Они, как правило, превышают максимумы декабрьские", – сказал Крючков.

Говоря о коронавирусе, он отметил, что обычно пик заболеваемости наблюдается в марте, после чего уровень заражения идёт на спад.