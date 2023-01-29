Уже семь случаев. Врач о причинах вспышки кори на Алтае и том, грозит ли нам эпидемия

Те, с кого начался подъём заболеваемости, не очень любят врачей и прививки, рассказал инфекционист Валерий Шевченко

29 января 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Во вспышке кори, в результате которой в Алтайском крае выявили уже семь заболевших, нет ничего экстраординарного. Так считает главный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, даже при хорошем уровне популяционного иммунитета избежать единичных случаев заболевания практически невозможно. На этот раз эпидподъём случился из-за нежелания "кочующего" по стране населения ставить прививки.

О том, как корь пришла на Алтай и может ли эпидподъём повлечь за собой серьёзную эпидемию, – в материале amic.ru.

Кочующая болезнь

По словам Шевченко, в январе 2023 года корь выявили сразу в нескольких российских регионах: в Дагестане, Самарской и Волгоградской областях. А в Алтайский край инфекцию привезли из Новосибирской области. Инфекционист подтвердил версию, что болезнь "путешествует" по стране вместе с кочующим цыганским населением.

"В Новосибирске большую часть заболевших составляют цыгане. Во-первых, это кочующее население. А во-вторых, многие представители этого народа в принципе отрицают необходимость следить за своим здоровьем, обращаться за медпомощью и тем более ставить прививки. Скорее всего, и в Новосибирске все эти случаи – завозные. Всё-таки это большой хаб и пересечение многих путей сообщения", – пояснил Шевченко.

Две причины, большая и маленькая

По словам специалиста, в Алтайском крае хороший уровень вакцинации от кори. Но это вовсе не исключает появления единичных случаев инфекции, как сейчас. Причин – две.

"Единичные случаи возможны даже на фоне популяционного иммунитета на уровне 95-98%. Во-первых, всё равно есть отказы от вакцинации. Человек, который не поставил прививку, имеет большой риск заболеть при контакте с заражённым. Корь – очень контагиозное заболевание. Это основная причина. Но есть и вторая – механизмы индивидуальной неполноценной реакции на вакцинацию. Грубо говоря, у одного из тысячи или даже из десяти тысяч привитых иммунитет может не выработаться в полной мере", – объяснил врач.

Поскольку сейчас заболевших больше одного, вспышка, судя по всему, возникла именно из-за отсутствия вакцинации, полагает инфекционист.

Грозит ли эпидемия?

При этом никакой угрозы, что вспышка перерастёт в эпидемию кори, нет. По его словам, в Алтайском крае достаточно привитых от кори людей, чтобы случаи так и остались единичными.

"При привитости населения на 98% риски значимого эпидподъёма практически нивелируются. Как я уже сказал, заболеть могут либо непривитые, либо те, кто у кого не выработался иммунитет. Но вторые – это очень немногочисленная категория", – пояснил врач.

Он также напомнил, что вспышки кори происходили и в доковидное время. Самый крупный эпидподъём произошёл в 2015 году, когда заразилось 102 человека. В 2018-м медики выявили восемь заболевших, а в 2019-м – 12.

При этом с приходом COVID-19 случаи кори в России практически не фиксировали. Шевченко сделал вывод, что возвращение инфекции – это еще один намёк на то, что пандемия подходит к концу.

Напомним, о вспышке кори в Алтайском крае стало известно в середине января 2023 года. К 16 января было выявлено четверо заболевших. Один из них – барнаулец, ещё трое – жители Тальменки. К концу месяца стало известно, что число заражённых выросло до семи – по одному новому заражённому выявили в столице региона, Тальменском и Михайловском районах.

Кстати, о том, где и как можно поставить прививку от кори и нужно ли вакцинироваться повторно, читайте в материале amic.ru.