Импортные вина дешевле 1 тыс. рублей могут исчезнуть с российских полок

Причинами могут стать ужесточение условий импорта и рост валютных курсов

24 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1115051

В 2025 году с полок российских магазинов могут исчезнуть импортные вина дешевле 1 тыс. рублей за бутылку. Об этом сообщили в агентстве "Прайм".

По словам экспертов, количество таких вин сокращается с 2023 года. Это связано с ужесточением условий импорта и ростом валютных курсов.

"В 2024 году развивались тенденции, начавшиеся в 2023-м. Одним из основных факторов стал протекционизм, особенно в части ужесточения условий импорта из недружественных и дружественных стран. Изменение регулирования, а также рост валютных курсов оказывают влияние на весь импорт. В результате количество импортных вин до 1 тыс. рублей на полке сокращается, и, возможно, в 2025 году таких вин не останется совсем", – отмечает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Отечественные вина тоже могут постепенно вырасти в цене. На российском рынке такой продукции не хватает, и увеличившийся спрос винодельни обеспечить не могут.

Также эксперты отмечают, что в 2025 году продолжит расти спрос на игристые и безалкогольные вина.

В прошлом году правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Сначала такая мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, после чего ее продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.