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Импортные вина дешевле 1 тыс. рублей могут исчезнуть с российских полок

Причинами могут стать ужесточение условий импорта и рост валютных курсов

24 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1115051
Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1115051

В 2025 году с полок российских магазинов могут исчезнуть импортные вина дешевле 1 тыс. рублей за бутылку. Об этом сообщили в агентстве "Прайм".

По словам экспертов, количество таких вин сокращается с 2023 года. Это связано с ужесточением условий импорта и ростом валютных курсов.

"В 2024 году развивались тенденции, начавшиеся в 2023-м. Одним из основных факторов стал протекционизм, особенно в части ужесточения условий импорта из недружественных и дружественных стран. Изменение регулирования, а также рост валютных курсов оказывают влияние на весь импорт. В результате количество импортных вин до 1 тыс. рублей на полке сокращается, и, возможно, в 2025 году таких вин не останется совсем", – отмечает  исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Отечественные вина тоже могут постепенно вырасти в цене. На российском рынке такой продукции не хватает, и увеличившийся спрос винодельни обеспечить не могут.

Также эксперты отмечают, что в 2025 году продолжит расти спрос на игристые и безалкогольные вина.

В прошлом году правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Сначала такая мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, после чего ее продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

Россия алкоголь

Комментарии 11

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Костя

11:49:43 24-12-2024

Проведите аналогию с иностранными и отечественными авто...

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Гость

11:56:18 24-12-2024

А за ними и российские подтянутся.

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Гость

12:06:40 24-12-2024

КБ? Ну не могу больше купить, не уговаривайте!

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Musik

13:04:11 24-12-2024

ни за какие деньги нет!

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Гость

13:10:23 24-12-2024

Пью редко но исключительно красное вино. И стала замечать что с сентября вина которые мне нравились перестали быть качественным стали более разбавленными при чем алкогольные свойства стали сильнее. Такое ощущение что сильно разбавляют водой но крепость компенсирует спиртом. Пробовала и импортное аргентинское вино, не лучше.

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Гость

21:24:44 24-12-2024

Гость (13:10:23 24-12-2024) Пью редко но исключительно красное вино. И стала замечать ... Вы ковидом болели? Хотя у кого я спрашиваю, конечно же болели. От него бывают иногда такие фокусы, даже в долгосрочной перспективе. Я болел в августе 2021-го — всё по классике, на неделю отшибло вообще все вкусы и запахи. Некоторые до сих пор не вернулись, другие — сильно искажённые.

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Гость

13:56:49 24-12-2024

А самагон и бражка вдруг снова показались вкусными

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Андрей

14:17:19 24-12-2024

Да-да, в Алт. крае живем! Пора к корням - по яблочки, по ягодки. Наливочки на очищенной самогонке. И магазин с кислятиной - боком. Да-с и здоровья больше, друзья.

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Гость

14:17:21 24-12-2024

Вино - это вобще деньги на ветер. Как говорится, ни в голове, ни... нигде, вобщем😄

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Гость

18:30:40 24-12-2024

По такой цене и прежде хорошего вина из Франции, Италии либо Испании купить было невозможно. 3-4-5 тысяч надо было истратить. Да и крепкий алкоголь качественный никак не дешевле, если не дороже. Пойло вроде Божоле стоило недорого, но это качество на 3-.

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Гость

21:33:12 24-12-2024

Гость (18:30:40 24-12-2024) По такой цене и прежде хорошего вина из Франции, Италии либо... дык теперь пойло будет так стоить

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