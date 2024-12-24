Импортные вина дешевле 1 тыс. рублей могут исчезнуть с российских полок
Причинами могут стать ужесточение условий импорта и рост валютных курсов
24 декабря 2024, 11:45, ИА Амител
В 2025 году с полок российских магазинов могут исчезнуть импортные вина дешевле 1 тыс. рублей за бутылку. Об этом сообщили в агентстве "Прайм".
По словам экспертов, количество таких вин сокращается с 2023 года. Это связано с ужесточением условий импорта и ростом валютных курсов.
"В 2024 году развивались тенденции, начавшиеся в 2023-м. Одним из основных факторов стал протекционизм, особенно в части ужесточения условий импорта из недружественных и дружественных стран. Изменение регулирования, а также рост валютных курсов оказывают влияние на весь импорт. В результате количество импортных вин до 1 тыс. рублей на полке сокращается, и, возможно, в 2025 году таких вин не останется совсем", – отмечает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.
Отечественные вина тоже могут постепенно вырасти в цене. На российском рынке такой продукции не хватает, и увеличившийся спрос винодельни обеспечить не могут.
Также эксперты отмечают, что в 2025 году продолжит расти спрос на игристые и безалкогольные вина.
В прошлом году правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Сначала такая мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, после чего ее продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
11:49:43 24-12-2024
Проведите аналогию с иностранными и отечественными авто...
11:56:18 24-12-2024
А за ними и российские подтянутся.
12:06:40 24-12-2024
КБ? Ну не могу больше купить, не уговаривайте!
13:04:11 24-12-2024
ни за какие деньги нет!
13:10:23 24-12-2024
Пью редко но исключительно красное вино. И стала замечать что с сентября вина которые мне нравились перестали быть качественным стали более разбавленными при чем алкогольные свойства стали сильнее. Такое ощущение что сильно разбавляют водой но крепость компенсирует спиртом. Пробовала и импортное аргентинское вино, не лучше.
21:24:44 24-12-2024
Гость (13:10:23 24-12-2024) Пью редко но исключительно красное вино. И стала замечать ... Вы ковидом болели? Хотя у кого я спрашиваю, конечно же болели. От него бывают иногда такие фокусы, даже в долгосрочной перспективе. Я болел в августе 2021-го — всё по классике, на неделю отшибло вообще все вкусы и запахи. Некоторые до сих пор не вернулись, другие — сильно искажённые.
13:56:49 24-12-2024
А самагон и бражка вдруг снова показались вкусными
14:17:19 24-12-2024
Да-да, в Алт. крае живем! Пора к корням - по яблочки, по ягодки. Наливочки на очищенной самогонке. И магазин с кислятиной - боком. Да-с и здоровья больше, друзья.
14:17:21 24-12-2024
Вино - это вобще деньги на ветер. Как говорится, ни в голове, ни... нигде, вобщем😄
18:30:40 24-12-2024
По такой цене и прежде хорошего вина из Франции, Италии либо Испании купить было невозможно. 3-4-5 тысяч надо было истратить. Да и крепкий алкоголь качественный никак не дешевле, если не дороже. Пойло вроде Божоле стоило недорого, но это качество на 3-.
21:33:12 24-12-2024
Гость (18:30:40 24-12-2024) По такой цене и прежде хорошего вина из Франции, Италии либо... дык теперь пойло будет так стоить