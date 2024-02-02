Импортные яйца не попали на полки российских магазинов

В Руспродсоюзе заявили, что цены на поставленный из-за рубежа продукт не ниже российских

02 февраля 2024, 10:45, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Импортные яйца, которые недавно начали активно поставлять в Россию из-за роста цен, так и не попали в торговые сети. Об этом "Известиям" сказали в Руспродсоюзе.

Там объяснили, что в основном такая продукция направляется на переработку – например, для изготовления кондитерских изделий.

Зампред союза Дмитрий Леонов также отметил, что продовольственная безопасность от импорта яиц не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, а цены на них у зарубежных поставщиков не ниже российских даже при нулевой пошлине.

Тем не менее в стране сейчас фиксируют снижение розничных цен. По мнению Леонова, стабильность на рынке скорее помогло обеспечить заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.