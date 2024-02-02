Импортные яйца не попали на полки российских магазинов
В Руспродсоюзе заявили, что цены на поставленный из-за рубежа продукт не ниже российских
02 февраля 2024, 10:45, ИА Амител
Импортные яйца, которые недавно начали активно поставлять в Россию из-за роста цен, так и не попали в торговые сети. Об этом "Известиям" сказали в Руспродсоюзе.
Там объяснили, что в основном такая продукция направляется на переработку – например, для изготовления кондитерских изделий.
Зампред союза Дмитрий Леонов также отметил, что продовольственная безопасность от импорта яиц не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, а цены на них у зарубежных поставщиков не ниже российских даже при нулевой пошлине.
Тем не менее в стране сейчас фиксируют снижение розничных цен. По мнению Леонова, стабильность на рынке скорее помогло обеспечить заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.
10:53:55 02-02-2024
а шуму то было уууу
11:12:20 02-02-2024
Гость (10:53:55 02-02-2024) а шуму то было уууу... И правильно, что было, есть и будет! Мы же не "терпилы"!!! И сейчас непонятно - почему сохраняются бешеные неадекватные цены на курятину??? яйца??? Кому-то ВЫГОДНО???!!!
12:47:11 02-02-2024
Гость (11:12:20 02-02-2024) И правильно, что было, есть и будет! Мы же не "терпилы"!!! И... Цены на все выросли, почему яйца и курица не должны были подорожать? Санкции, повышение кредитной ставки и государственные поборы с предпринимателей - как итог, птицу проще было вырезать многим птицефермам, чем работать в убыток, отсюда дефицит и бешеные цены. Все остальное производство ждет та же участь, и этот подъем цен еще не предел
11:21:41 02-02-2024
Зачем нам чужие яйца?
12:50:13 02-02-2024
Марина (11:21:41 02-02-2024) Зачем нам чужие яйца?... Ну своих-то нет
19:01:37 02-02-2024
Марина (11:21:41 02-02-2024) Зачем нам чужие яйца?... Вот именно! Зачем чужие по такой же цене, как отечечственные. Когда свои есть, только цена не нравится.
11:31:22 02-02-2024
И яйца и гречка так и дорожают
12:18:31 02-02-2024
цены на них у зарубежных поставщиков не ниже российских ---- это логично: доставка, валюта, как они могут быть ниже
14:00:41 02-02-2024
К тому же в магазине ярче продают с привкусом противным.
14:50:40 02-02-2024
Для чего было продавать свои и закупать чужие? У правителей тех стран есть язык, чтобы между собой договориться о продаже, минуя Россию? Нам зачем был нужен искусственный дефицит?
15:03:55 02-02-2024
Скорее всего выбросили на свалку
18:42:00 02-02-2024
Теперь в чужие яйца в переработке. Скорее всего в кондитерской продукции, у них срок годности очень длительный.