Житель алтайского села кормит поросят куриными яйцами
По словам местного жителя, цены на яйца в магазинах его ничуть не смущают
10 января 2024, 07:30, ИА Амител
Житель Мамонтовского района Алтайского края кормит поросят свежими куриными яйцами. Такое видео опубликовано на YouTube-канале "Михалыч".
Мы связались с автором ролика и узнали, что в последнее время курицы в его хозяйстве стали нестись крайне хорошо: дают по 10-15 яиц в сутки.
"Мне так много не надо. Родственников в городе яйцами уже обеспечил, а продавать их здесь особо некому: все в округе тоже держат кур. Зато у меня есть поросенок, который немного отставал от сверстников. Вот я и решил разнообразить его рацион", – рассказал amic.ru сельчанин.
По словам мужчины, в местном магазине яйца продают по 180 рублей за десяток. Но цена его ничуть не смущает. "Народ что-то недоволен, а мне пофиг, пусть хоть 500 стоят. Я из-за таких пустяков даже бы не расстроился", – резюмировал автор видео.
07:50:32 10-01-2024
- "Но цена его ничуть не смущает. "Народ что-то недоволен, а мне пофиг, пусть хоть 500 стоят. Я из-за таких пустяков даже бы не расстроился"--------------------------------- Увидит это видио Мишустин, в раз решит эту проблему то есть свою не доработку. Будет этот горе крестьянин, покупать в магазине яйца за двести. а может и больше.
08:12:45 10-01-2024
в местном магазине яйца продают по 180 рублей за десяток, а продавать их в селе попросту некому: все в округе тоже держат кур ------ нестыковка
08:49:11 10-01-2024
Гость (08:12:45 10-01-2024) в местном магазине яйца продают по 180 рублей за десяток, а... В чем нестыковка? Магазинам яйца не продавать теперь, что ли? Или сельчанину в каждый двор бегать и узнавать, нужны ли кому-то яйца? В селах может и 1000, и 5000 человек жить.
09:14:54 10-01-2024
Гость (08:49:11 10-01-2024) В чем нестыковка? Магазинам яйца не продавать теперь, что л... Магазинам яйца не продавать теперь, что ли? --- Кому продают то по бешеной цене? И по сколько закупают? Кормящий ими свиней всяко дешевле сдал бы в магазин. Хрень какая то
11:17:16 10-01-2024
Гость (09:14:54 10-01-2024) Гость (08:49:11 10-01-2024) В чем нестыковка? Магазин... В магазине, не возьмут в продажу. Сертификата нет.
11:28:49 10-01-2024
Гость (11:17:16 10-01-2024) Гость (09:14:54 10-01-2024) Гость (08:49:11 10-01-2024... а что сертификат продай соседу не дай бог что случится замучаешся по судам ходить лучше проситам отдать благодарности больше будет
09:20:39 10-01-2024
Дак у него яйца от своих кур, из своего хозяйства, потому и пофиг на цены в магазине.
09:26:30 10-01-2024
Красавчик, правильно делает. Показывает всей стране, что такое истинная экономическая независимость и безопасность. Когда есть свой продукт, можно потреблять его независимо от курса национальной валюты по отношению к другим, к тому же установленному недругами.
09:43:39 10-01-2024
Молодец мужик! (09:26:30 10-01-2024) Красавчик, правильно делает. Показывает всей стране, что так... рано радуетесь,для этого существует правительство,которое подумает и введет налоги,сборы,запреты на это не потребство-конкуренты им не нужны(достаточно вспомнить успешную борьбу с КРС,вспомните сколько содержалось хотя бы лет 25 назад и сколько сейчас в том же Алтайском крае)
11:24:59 10-01-2024
гость (09:43:39 10-01-2024) рано радуетесь,для этого существует правительство,которое по... не несите невесть что никто вам не запрещает ничего
12:13:11 10-01-2024
Гость (11:24:59 10-01-2024) не несите невесть что никто вам не запрещает ничего... уважаемый,заведите какую либо скотинку и когда она вырастит попробуйте пройти квест по сдачи ее на мясо и только после этого высказывайте свою фантазию
12:18:24 10-01-2024
Гость (11:24:59 10-01-2024) не несите невесть что никто вам не запрещает ничего... А разрешают, чтоль?
09:34:47 10-01-2024
Достаточно с любым продавцом в любом магазине поговорить, чтобы узнать, что бОльшая часть яиц протухает и идёт на выброс. Но снижать цены почему-то нельзя.
10:02:39 10-01-2024
Гость (09:34:47 10-01-2024) Достаточно с любым продавцом в любом магазине поговорить, чт... бОльшая часть яиц протухает и идёт на выброс --- Ну так в статье по сути об этом. Непонятно кому продают по бешеной цене. Там у всех свои, некоторые ими свиней кормят
09:39:57 10-01-2024
Вот объявят грип свиной и птичий монополисты, и придут в каждый двор с ножем , что конкуренции не было
10:04:23 10-01-2024
Гость (09:39:57 10-01-2024) Вот объявят грип свиной и птичий монополисты, и придут в к... Глупые, которые ставят дизлайки не верят, что монополисты могут такое провернуть, да Мишустин на каждую курицу поставит ИИ и будит хозяин этой курицы будет налог бешенный платить. В конце концов измучится и скажет, положу курей на плаху под топор.
10:15:41 10-01-2024
Гость (10:04:23 10-01-2024) Глупые, которые ставят дизлайки не верят, что монополисты мо... просто им лень искать информацию и верят в светлое будущее,достаточно вспомнить как пару лет назад в Краснодарском крае под лозунгом борьбы со свиным гриппом(а был ли он) сделали санитарную зону и в этом радиусе всех поросяток под электрошокер пустили,как и закон что курочек на садовых участках держать нельзя,но это правда и она под запретом
09:49:03 10-01-2024
Надо наконец-то осознать, что цены в наших магазинах диктует не коньюнктура, конкуренция и рыночная стихия, а картельный сговор. Да-да, глумящаяся над страной и целым миром "закулиса".
09:50:40 10-01-2024
У нашего населения проблемы не с яйцами, а с головой. Держал кур - знаю. Когда угощаешь - все с удовольствием берут, а покупать ходят в магазин. Как же это так - сосед будет на мне деньги зарабатывать? Причем эта ситуация не только в Мамонтово.
10:07:13 10-01-2024
гость (09:50:40 10-01-2024) У нашего населения проблемы не с яйцами, а с головой. Держал... Не сталкивался с таким, бабушка жила в Топчихе, бывало покупала молоко, творог и те же яйца иногда у соседей, когда уже с возрастом стало сложно самой вести хозяйство и никаких проблем не было, обычная покупка и всем хорошо.
11:34:29 10-01-2024
Гость (10:07:13 10-01-2024) Не сталкивался с таким, бабушка жила в Топчихе, бывало покуп... Чтобы столкнуться с этим, надо самому позаниматься и сразу поймете. Сам был сначала очень удивлен, поговорил с родственниками и знакомыми - ситуация похожая. Цена такая же как в магазине или ниже, качество - домашнее яйцо без антибиотиков,без ГМО в кормах, без химических красителей желтка - не берут, предпочитая финансировать хозяев сетевых магазинов. Менталитет, однако ...
09:51:10 11-01-2024
гость (11:34:29 10-01-2024) Чтобы столкнуться с этим, надо самому позаниматься и сразу п... У нас в селе Мамонтовского района, яйца продают с подворий по100р, спрос превышает предложение.
10:10:19 10-01-2024
с удовольствием берут, а покупать ходят в магазин --- да ну на фиг, если вы по 30 отдадите, к вам завтра набегут. Но вы же лучше ими свиней покормите, нет?
10:18:53 10-01-2024
гость (09:50:40 10-01-2024) У нашего населения проблемы не с яйцами, а с головой. Держал... согласен,с головой,это на сколько надо быть не здоровым,чтоб свято верить что поднятие тарифов,цен в магазинах и прочее-это благо для них
11:23:29 10-01-2024
гость (09:50:40 10-01-2024) У нашего населения проблемы не с яйцами, а с головой. Держал... пробовал покупать у частников звониш -мне нужны яица и начинается да у меня сейчас нет .у меня заказали позвони через неделю.или собирают месяц 100 штук что первые уже протухать начинают плюнул лучше в магазине сколько и когда нужно купил и все и еще зимой практически ни чем домашние не отличаются по вкусу от магазинных также кормят витьаминами и ткже в заперти сидят только еще и грязные хотя некоторые спецы моют а потом они тухнут
12:02:36 10-01-2024
Гость (11:23:29 10-01-2024) пробовал покупать у частников звониш -мне нужны яица и начин... Не с теми продавцами Вы общались, соглашусь, если три курицы в наличии - то и яиц не будет не только на продажу , но и себе. Если цените свое здоровье , не поленитесь узнать у продавца всю информацию, а лучше самому приехать и проверить курятник. Нормальный поставщик всегда пойдет на встречу. Что касается добавок в комбикорм, то Вы не правы. Основными компонентами можно балансировать рацион , а вот антибиотики и гормоны продаются оптом и по цене не доступной для частников. Сам всегда готовил комбикорм только из цельного зерна и основных добавок. При кормлении покупным комбикормом куры часто просто переставали нестись (большинство производителей кормов просто фальсифицируют их). Поймите, без антибиотиков современное промышленное птицеводство просто физически невозможно. Так что любые домашние яйца всегда лучше чем с птицефабрики. При правильной конструкции гнезд яйцо будет чистое. Цените свое здоровье - ищите своего поставщика. То же самое можно сказать про мед и про молочку - все зависит от конкретных людей. Я предпочитаю питаться полезными и безопасными продуктами, а Вы?
14:51:29 10-01-2024
гость (12:02:36 10-01-2024) Не с теми продавцами Вы общались, соглашусь, если три курицы... а я предпочитаю бухать портвейн три топора и курить беломор.
17:06:35 10-01-2024
Гость (14:51:29 10-01-2024) а я предпочитаю бухать портвейн три топора и курить беломор.... Ну Вам тогда никакие яйца не нужны, портвейн он такой - все заменит...
17:32:11 10-01-2024
гость (17:06:35 10-01-2024) Ну Вам тогда никакие яйца не нужны, портвейн он такой - все ... А сколько, лично Вы, яиц в месяц кушаете? Я например могу за 3 дня десяток приговорить и потом на полгода о них не вспоминать... Дети их вообще не едят. Жена раз в месяц, или реже, омлет из 4-х штук сготовит и мне половину отдает...
20:39:06 10-01-2024
Гость (17:32:11 10-01-2024) А сколько, лично Вы, яиц в месяц кушаете? Я например могу за... Одно дело - могу не есть, а другое необходимость во вкусной и питательной пище.Желток натурального яйца содержит практически все необходимые человеку аминокислоты и минеральные вещества. Белок яйца в сыром виде вреден, а в вареном или жареном является проходным балластом, на этом основан ряд диет для похудения. Чем питаться является Вашим выбором. Лично я , в командировках всегда предпочитаю глазунью как наиболее безопасное блюдо в нашем предприятиях питания. Дома - по утрам через день глазунью с беконом и только из яиц от домашних кур. Но это мой выбор, а Вы сами отвечаете за свое здоровье.
20:59:33 10-01-2024
гость (20:39:06 10-01-2024) в командировках всегда предпочитаю глазунью как наиболее безопасное блюдо в нашем предприятиях питания. Дома - по утрам через день глазунью с беконом и только из яиц от домашних кур. жаренные яйца с жареным салом.. вот это диета... Малышева вам много плюсов ставит.
22:02:10 10-01-2024
Гость (20:59:33 10-01-2024) жаренные яйца с жареным салом.. вот это диета... Малышева ва... Во первых я не говорил, что лично занимаюсь диетой(читайте внимательно), во вторых ссылка на Малышеву это уже само по себе ниже плинтуса. А конкретно по вопросу - яйцо есть символ жизни и желток содержит почти все нужные человеку вещества. По поводу сала Вы до сих пор живете дремучими мифами. Давно доказано, что 20-30- гр. сала ежедневно крайне полезны человеку, т.к. содержит арахидоновую и олеиновую кислоты. вопреки Малышевой и компании, они чистят, а не забивают, сосуды.При этом содержание плохого холестерина в сале меньше чем в рыбе. Парадоксально, но сало имеет отрицательную калорийность, так как на его усвоение тратится больше килокалорий, чем в нем содержится. Одним словом, учите матчасть и думайте своей головой. А я просветительскую работу на сегодня прекращаю.
10:18:49 10-01-2024
И студеною зимой и зеленою весной И с тобой и со мной - это яйца Ты проснёшься на рассвете Слышишь, как смеются дети Лишь бы только бы были эти это яйца
10:29:30 10-01-2024
Это его личное дело,чем кормить своих свиней,может хоть икрой черной...
10:51:55 10-01-2024
гость (10:29:30 10-01-2024) Это его личное дело,чем кормить своих свиней,может хоть икро... Тут вопрос не о его праве, а о его голове. Если у него реально могут их скупать, причем будут приезжать и искать никого не надо, но ему лучше скормить свиньям, то вопросы есть. Да, не к его праву, но к другому. И к магазину тоже, ведь похоже, что выкидывают
21:09:53 11-01-2024
Гость (10:51:55 10-01-2024) Тут вопрос не о его праве, а о его голове. Если у него реаль... Это его личное дело, чем кормить свою скотину. Не ваше уж точно
12:14:55 10-01-2024
Гость (10:10:19 10-01-2024) с удовольствием берут, а покупать ходят в магазин --- да ну ... вот я и говорю - бесплатно заберут всегда. Халяву Вам подавай, как будто продавцу все с неба сыпится. Речь о разумных ценах и о качестве продукта и о менталитете ( у соседа корова сдохла - мелочь, а приятно)
12:15:57 10-01-2024
Кое кто и собачек за границу на самолете возит и ниче...
12:58:54 10-01-2024
Гена (12:15:57 10-01-2024) Кое кто и собачек за границу на самолете возит и ниче... ... Если бы как за границей, один срок, то собачек на самолете бы не возили.
12:50:18 10-01-2024
Нельзя сейчас излишки продавать, это незаконная трудовая деятельность, спасибо правительству и за соль на горбе тоже спасибо и особенное спасибо Мишустину.
14:33:54 10-01-2024
Скорее всего, яйца начали уже портиться, и мужик просто хайпанул, сняв провокационное видео, как кормит ими свиней.
17:12:06 10-01-2024
Гость (14:33:54 10-01-2024) Скорее всего, яйца начали уже портиться, и мужик просто хайп... Да, он договорился с поросёнком и тот ему с радостью подьиграл.
19:13:41 10-01-2024
Гость (17:12:06 10-01-2024) Да, он договорился с поросёнком и тот ему с радостью подьиграл... Свинья всё сожрёт. Ты, наверное, горожанин в пятом поколении, думаешь, свинью надо деликатесами кормить? Жрёт помои и просрочку за милую душу.
20:04:26 10-01-2024
Гость (19:13:41 10-01-2024) Свинья всё сожрёт. Ты, наверное, горожанин в пятом поколении... Есть поговорка - люди не свиньи, все съедят.
20:22:10 10-01-2024
Молодец старик! Реклама сработала!
21:09:32 10-01-2024
Поросенок у него действительно гоблин-переросток. Чего то ему не хватает. ПО голове так уже 6 месяцев есть, а сам как гончая. Жалко мужику стало своего труда. Вот и решил подкормить сердечного. Но по опыту. Думаю бестолку.