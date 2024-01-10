Житель алтайского села кормит поросят куриными яйцами

По словам местного жителя, цены на яйца в магазинах его ничуть не смущают

10 января 2024, 07:30, ИА Амител

Житель Мамонтовского района Алтайского края кормит поросят свежими куриными яйцами. Такое видео опубликовано на YouTube-канале "Михалыч".

Мы связались с автором ролика и узнали, что в последнее время курицы в его хозяйстве стали нестись крайне хорошо: дают по 10-15 яиц в сутки.

"Мне так много не надо. Родственников в городе яйцами уже обеспечил, а продавать их здесь особо некому: все в округе тоже держат кур. Зато у меня есть поросенок, который немного отставал от сверстников. Вот я и решил разнообразить его рацион", – рассказал amic.ru сельчанин.

По словам мужчины, в местном магазине яйца продают по 180 рублей за десяток. Но цена его ничуть не смущает. "Народ что-то недоволен, а мне пофиг, пусть хоть 500 стоят. Я из-за таких пустяков даже бы не расстроился", – резюмировал автор видео.