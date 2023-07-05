В Центробанке назвали причину снижения курса рубля
Сейчас не приходится говорить о каких-то рисках финансовой стабильности, поскольку в происходящем нет каких-либо "нерегулярностей", подчеркнула первый зампред ЦБ Юдаева
05 июля 2023, 08:01, ИА Амител
Текущее снижение курса рубля в основном связано с сокращением сальдо торгового баланса. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Она отметила, что пару дней назад регулятор публиковал данные по этому показателю — отмечается его существенное сокращение по сравнению с прошлым годом. Это связано с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье.
Одновременно с этим восстанавливается импорт на росте фоне экономики, подчеркнула Юдаева. Сама структура валютного рынка также изменилась — сейчас доминирующим стал юаневый, тогда как ликвидность долларового и еврового падает.
По мнению зампреда ЦБ, это сейчас не приходится говорить о каких-то рисках финансовой стабильности, поскольку в происходящем нет каких-либо "нерегулярностей".
Напомним, что рубль резко ослабел на прошлой неделе. Доллар вырос за семь сессий на 5,5 рубля, до 90,2 рубля, а евро — за семь неполных вырос на 5,04 рубля, до 98,28 рубля. Оба показателя являются пиковыми с марта 2022 года, когда курсы валют резко выросли на фоне начала спецоперации.
08:36:52 05-07-2023
Аааа, так это всё-таки из-за сокращения сальдо торгового баланса и нерегулярностей! Ну хоть успокоила!
08:46:20 05-07-2023
Какие сальдо-бульдо??? Причина одна - ослабить Россию и поддержать США! Тем более на фоне того что компрадоры продавили очередную волную приватизации, сильным мира сего будет дешевле скупать российские активы.
08:55:13 05-07-2023
тогда как ликвидность долларового и еврового падает. Т.е. в мире он становится никому нахрен не нужен-поэтому у нас растёт?
08:58:54 05-07-2023
из-за сокращения сальдо торгового баланса и нерегулярностей! Иначе говоря из-за процесса абсурбации имонентной сущности субстанции, так проще понять
09:22:00 05-07-2023
Вот оно чё. А я думала потому, что в правительстве заявили, что нормальный курс доллара составляет 100 рублей, и мы планомерно к этому движемся.
09:33:12 05-07-2023
Гость (09:22:00 05-07-2023) Вот оно чё. А я думала потому, что в правительстве заявили, ... Ну,если рубль деноминировать,то доллар станет по 10 рублей. Можно и по 1 рублю,можно и по 10 копеек- круче, чем в СССР по 60 копеек!!!
09:31:01 05-07-2023
Вообще-то Бидон сказал что 1 доллар стоит 200 руб, Набиуллина к этому двигает.
10:39:23 05-07-2023
Гость (09:31:01 05-07-2023) Вообще-то Бидон сказал что 1 доллар стоит 200 руб, Набиуллин... Когда в планах по 200? Когда менять?
09:38:05 05-07-2023
Один умный человек (а может и не умный) в ящике сказал:рост доллара к рублю на 10%- хватит на год СВО. Наши ,похоже, на перспективу закладывают. А по делу-дыру в бюджете затыкать чем-то надо. Ну не ЖКХ же вам повышать,как в прошлом году. И с крупных доходов компании уже поделились авансом...
09:43:15 05-07-2023
бюджетное правило - ЗЛО!!!!!!!
10:00:43 05-07-2023
Короче, перевожу все на нормальный русский. Начали работать санкции, газа и нефти стали продавать и меньше и дешевле. Поэтому рубль будет и дальше падать, экономика слабеть, жизнь дорожать, люди беднеть. Как бы ни хорохорились Скабеевы, норкины, песковы и симоньяны...
10:07:55 05-07-2023
При этом наши долларовые миллиардеры стали богаче на 16%.
10:15:28 05-07-2023
Гость (10:07:55 05-07-2023) При этом наши долларовые миллиардеры стали богаче на 16%.... Так кому война... ой, СВО, а кому, как известно...
11:29:00 05-07-2023
Это как в в семье папа стал меньше зарабатывать и больше тратить (на водку и сигареты), но никаких нерегулярностей тут нет.
14:39:39 05-07-2023
10 лет назад, когда в конце 2013 года курс рубля изменился не плавно, Юдаеву тоже кинули на амбразуру с комментариями.
10:09:47 06-07-2023
2014?
11:33:47 08-07-2023
Нет никаких оснований ослабления курса рубля, это плановое понижение, по команде. Набиулина сказала нужно вкладываться в рубль, но это был сигнал, что бы придержать, не продавать доллары. Нас просто обманывают...