В Центробанке назвали причину снижения курса рубля

Сейчас не приходится говорить о каких-то рисках финансовой стабильности, поскольку в происходящем нет каких-либо "нерегулярностей", подчеркнула первый зампред ЦБ Юдаева

05 июля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: marimedia.ru

Текущее снижение курса рубля в основном связано с сокращением сальдо торгового баланса. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Она отметила, что пару дней назад регулятор публиковал данные по этому показателю — отмечается его существенное сокращение по сравнению с прошлым годом. Это связано с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье.

Одновременно с этим восстанавливается импорт на росте фоне экономики, подчеркнула Юдаева. Сама структура валютного рынка также изменилась — сейчас доминирующим стал юаневый, тогда как ликвидность долларового и еврового падает.

По мнению зампреда ЦБ, это сейчас не приходится говорить о каких-то рисках финансовой стабильности, поскольку в происходящем нет каких-либо "нерегулярностей".

Напомним, что рубль резко ослабел на прошлой неделе. Доллар вырос за семь сессий на 5,5 рубля, до 90,2 рубля, а евро — за семь неполных вырос на 5,04 рубля, до 98,28 рубля. Оба показателя являются пиковыми с марта 2022 года, когда курсы валют резко выросли на фоне начала спецоперации.