Имущество близких замглавы Минобороны России Иванова арестовали

По словам адвоката, арестовали по 10 тысяч рублей на их банковских картах

08 мая 2024, 23:31, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Имущество близких замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в особо крупной взятке, арестовали. Как сообщает ТАСС, об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев.

"Имущество ряда людей, в том числе родителей Иванова, арестовано по требованию СК. Что именно арестовали, я затрудняюсь сказать. Знаю, что арест наложен даже на банковские счета родителей", – сказал он ТАСС.

По словам Мусаева, арестовали по 10 тыс. рублей на их банковских картах.