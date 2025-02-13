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Имя нового мэра Барнаула назовут 14 февраля

В пятницу в городской думе пройдет решающее голосование депутатов

13 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В пятницу, 14 февраля, Барнаульская гордума проведет заседание, где депутаты выберут того, кто будет возглавлять администрацию города в ближайшие пять лет. На этот пост претендуют три человека: действующий мэр Вячеслав Франк, руководитель фракции ЛДПР в БГД Алексей Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Трухин.

В этом году на конкурс заявилось три кандидата. И все успешно прошли этап проверки документов и заседание специально созданной комиссии. Но решение по выбору одного из них будет принимать именно БГД (напомним, прямые выборы мэра в краевой столице отменили еще в 2010 году).

Каждому из кандидатов на пятничном заседании нужно будет представить свою программу развития города. Известно, что Вячеслав Франк будет говорить об экономическом развитии города. В его программе обозначены направления инвестиционной и бюджетной политики, модернизация общественного транспорта, развитие жилищно-коммунальной сферы, строительство и ремонт дорожной инфраструктуры.

Алексей Скосырский предложит провести комплексную ревизию городского хозяйства, чтобы определить его сильные и слабые стороны. По его мнению, это позволит эффективно распределять бюджетные средства и повышать ответственность за реализацию приоритетных проектов.

Максим Трухин считает необходимым ускоренное развитие всех сфер городской жизни. А особенно – образования, физической культуры и спорта, строительной отрасли.

Amic.ru оперативно сообщит своим читателям, кто из кандидатов наберет наибольшее число голосов и станет мэром. И, конечно, мы подробно расскажем о программе каждого. 

Примечательно, что пять лет назад БГД выбирала мэра в тот же день – 14 февраля 2020 года. Тогда документы подали девять человек, затем один снялся, еще двое заявили о выходе из "предвыборной" гонки прямо на заседании. Большинство голосов набрал Вячеслав Франк.

Комментарии 19

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Гость

09:36:17 13-02-2025

Обожаю интриги!

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Элен без ребят

09:38:00 13-02-2025

интрига, однако 🤔

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Musik

09:48:42 13-02-2025

только имя. да уж, интрига...

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R22

10:00:26 13-02-2025

ох, интриганы......

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Ванга

10:04:30 13-02-2025

вижу кто-то на Ф

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Musik

10:34:06 13-02-2025

Ванга (10:04:30 13-02-2025) вижу кто-то на Ф... фридрих?

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Гость

14:54:27 13-02-2025

Ванга (10:04:30 13-02-2025) вижу кто-то на Ф... Неужели Фризен П.Д.?

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Урбаниздко

10:14:47 13-02-2025

кто же, кто же....

а это к выборам по городу прошлись чистилки и раскидали снег с дороги с реагентами на придорожное озеленение?

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Russkiy

10:21:54 13-02-2025

Интересно Скосырский или Трухин? До последней минуты все в недоумении, даже ставки рискованно делать. Шансы 49 на 49.
Если Скосырский "+"
Если Трухин "-"
Кто будет крайний?

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Musik

10:39:18 13-02-2025

Russkiy (10:21:54 13-02-2025) Интересно Скосырский или Трухин? До последней минуты все в н... протестую, это несправедливо!
даывайте:
Если Скосырский "-"
Если Трухин "+"

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Гость

10:41:59 13-02-2025

Хотя бы на апрель перенесли. Чтобы дороги почаще чистили. А то изберут и закончится лафа

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R22

10:58:46 13-02-2025

Гость (10:41:59 13-02-2025) Хотя бы на апрель перенесли. Чтобы дороги почаще чистили. А ... на первое число....

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Гость

11:15:27 13-02-2025

На день святого Валентина, это так романтично))

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Гость

11:48:12 13-02-2025

Я сегодня уже назову аббревиатуру: ФВГ.
Все и так ясно. «Едро» поддержит, сказали уже. А их большинство в Думе городской...

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Гость

12:30:31 13-02-2025

Гость (11:48:12 13-02-2025) Я сегодня уже назову аббревиатуру: ФВГ.Все и так ясно. «... Нострадамус

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Олег

13:22:51 13-02-2025

Франк-к бабке не ходи

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Витя

14:30:15 13-02-2025

Не уже ли Валентин!?

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Прохожий

15:52:15 13-02-2025

То, что чистят - это хорошо.
А то, что грейдеры до трёх-четырях ночи спать мешают - это очень плохо.
Раньше как-то тихо умудрялись чистить.

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Гость

18:23:45 13-02-2025

А кто угадает с первого раза?

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