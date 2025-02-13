Имя нового мэра Барнаула назовут 14 февраля
В пятницу в городской думе пройдет решающее голосование депутатов
13 февраля 2025, 09:30, ИА Амител
В пятницу, 14 февраля, Барнаульская гордума проведет заседание, где депутаты выберут того, кто будет возглавлять администрацию города в ближайшие пять лет. На этот пост претендуют три человека: действующий мэр Вячеслав Франк, руководитель фракции ЛДПР в БГД Алексей Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Трухин.
В этом году на конкурс заявилось три кандидата. И все успешно прошли этап проверки документов и заседание специально созданной комиссии. Но решение по выбору одного из них будет принимать именно БГД (напомним, прямые выборы мэра в краевой столице отменили еще в 2010 году).
Каждому из кандидатов на пятничном заседании нужно будет представить свою программу развития города. Известно, что Вячеслав Франк будет говорить об экономическом развитии города. В его программе обозначены направления инвестиционной и бюджетной политики, модернизация общественного транспорта, развитие жилищно-коммунальной сферы, строительство и ремонт дорожной инфраструктуры.
Алексей Скосырский предложит провести комплексную ревизию городского хозяйства, чтобы определить его сильные и слабые стороны. По его мнению, это позволит эффективно распределять бюджетные средства и повышать ответственность за реализацию приоритетных проектов.
Максим Трухин считает необходимым ускоренное развитие всех сфер городской жизни. А особенно – образования, физической культуры и спорта, строительной отрасли.
Amic.ru оперативно сообщит своим читателям, кто из кандидатов наберет наибольшее число голосов и станет мэром. И, конечно, мы подробно расскажем о программе каждого.
Примечательно, что пять лет назад БГД выбирала мэра в тот же день – 14 февраля 2020 года. Тогда документы подали девять человек, затем один снялся, еще двое заявили о выходе из "предвыборной" гонки прямо на заседании. Большинство голосов набрал Вячеслав Франк.
09:36:17 13-02-2025
Обожаю интриги!
09:38:00 13-02-2025
интрига, однако 🤔
09:48:42 13-02-2025
только имя. да уж, интрига...
10:00:26 13-02-2025
ох, интриганы......
10:04:30 13-02-2025
вижу кто-то на Ф
10:34:06 13-02-2025
Ванга (10:04:30 13-02-2025) вижу кто-то на Ф... фридрих?
14:54:27 13-02-2025
Ванга (10:04:30 13-02-2025) вижу кто-то на Ф... Неужели Фризен П.Д.?
10:14:47 13-02-2025
кто же, кто же....
а это к выборам по городу прошлись чистилки и раскидали снег с дороги с реагентами на придорожное озеленение?
10:21:54 13-02-2025
Интересно Скосырский или Трухин? До последней минуты все в недоумении, даже ставки рискованно делать. Шансы 49 на 49.
Если Скосырский "+"
Если Трухин "-"
Кто будет крайний?
10:39:18 13-02-2025
Russkiy (10:21:54 13-02-2025) Интересно Скосырский или Трухин? До последней минуты все в н... протестую, это несправедливо!
даывайте:
Если Скосырский "-"
Если Трухин "+"
10:41:59 13-02-2025
Хотя бы на апрель перенесли. Чтобы дороги почаще чистили. А то изберут и закончится лафа
10:58:46 13-02-2025
Гость (10:41:59 13-02-2025) Хотя бы на апрель перенесли. Чтобы дороги почаще чистили. А ... на первое число....
11:15:27 13-02-2025
На день святого Валентина, это так романтично))
11:48:12 13-02-2025
Я сегодня уже назову аббревиатуру: ФВГ.
Все и так ясно. «Едро» поддержит, сказали уже. А их большинство в Думе городской...
12:30:31 13-02-2025
Гость (11:48:12 13-02-2025) Я сегодня уже назову аббревиатуру: ФВГ.Все и так ясно. «... Нострадамус
13:22:51 13-02-2025
Франк-к бабке не ходи
14:30:15 13-02-2025
Не уже ли Валентин!?
15:52:15 13-02-2025
То, что чистят - это хорошо.
А то, что грейдеры до трёх-четырях ночи спать мешают - это очень плохо.
Раньше как-то тихо умудрялись чистить.
18:23:45 13-02-2025
А кто угадает с первого раза?