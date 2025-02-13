Имя нового мэра Барнаула назовут 14 февраля

В пятницу в городской думе пройдет решающее голосование депутатов

13 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В пятницу, 14 февраля, Барнаульская гордума проведет заседание, где депутаты выберут того, кто будет возглавлять администрацию города в ближайшие пять лет. На этот пост претендуют три человека: действующий мэр Вячеслав Франк, руководитель фракции ЛДПР в БГД Алексей Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Трухин.

В этом году на конкурс заявилось три кандидата. И все успешно прошли этап проверки документов и заседание специально созданной комиссии. Но решение по выбору одного из них будет принимать именно БГД (напомним, прямые выборы мэра в краевой столице отменили еще в 2010 году).

Каждому из кандидатов на пятничном заседании нужно будет представить свою программу развития города. Известно, что Вячеслав Франк будет говорить об экономическом развитии города. В его программе обозначены направления инвестиционной и бюджетной политики, модернизация общественного транспорта, развитие жилищно-коммунальной сферы, строительство и ремонт дорожной инфраструктуры.

Алексей Скосырский предложит провести комплексную ревизию городского хозяйства, чтобы определить его сильные и слабые стороны. По его мнению, это позволит эффективно распределять бюджетные средства и повышать ответственность за реализацию приоритетных проектов.

Максим Трухин считает необходимым ускоренное развитие всех сфер городской жизни. А особенно – образования, физической культуры и спорта, строительной отрасли.

Amic.ru оперативно сообщит своим читателям, кто из кандидатов наберет наибольшее число голосов и станет мэром. И, конечно, мы подробно расскажем о программе каждого.

Примечательно, что пять лет назад БГД выбирала мэра в тот же день – 14 февраля 2020 года. Тогда документы подали девять человек, затем один снялся, еще двое заявили о выходе из "предвыборной" гонки прямо на заседании. Большинство голосов набрал Вячеслав Франк.