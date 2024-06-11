Спойлер: ингредиентов, которые бы стоили дешевле, нет

11 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Окрошка, цены, подорожание / Изображение: amic.ru

Летняя теплая погода постепенно приходит на Алтай (пусть и не так активно, как хотелось бы). А значит, наступает время для самого любимого россиянами летнего блюда – окрошки. Холодный суп может не только насытить, но и здорово освежить в жаркое время года.

Amic.ru подсчитал, как за прошедший год изменился индекс окрошки. Другими словами, мы подсчитали, на сколько подорожали нужные ингредиенты. Результаты – в нашей инфографике.

P.S. За основу мы взяли средние цены, которые отслеживает Алтайкрайстат, за июнь 2023-го и июнь 2024 года. Но краевое ведомство мониторит далеко не все продукты. Данные по некоторым позициям мы позаимствовали из федеральной базы ЕМИСС. Но и там оказалось не все, что нужно в окрошку. Поэтому недостающую часть мы подсмотрели у "Парламентской газеты", которая провела свой анализ.



Мы понимаем, что это магазинные цены, и те же редиску и зелень можно купить дешевле (или вообще сорвать в огороде). Тем не менее такой анализ помогает четко отследить общую тенденцию.

На сколько подорожали продукты для окрошки?

Дизайнер: Елизавета Шенк Для стандартного рецепта окрошки, который мы взяли за основу, нужны яйца, картофель, огурцы, вареная колбаса, редис, зелень (лук и укроп), сметана и квас.

Яйца

Конечно, сильнее всего за прошедший год подорожали куриные яйца, цены на которые пришлось комментировать даже президенту страны. Сейчас десяток на Алтае обходится примерно в 102 рубля, хотя еще в июне 2023-го он стоил порядка 66 рублей. Подорожание – более 36 рублей, или 54,7%.

Картофель

Картошка тоже стала дороже, но не так значительно. За 12 месяцев стоимость повысилась на 4,37 рубля (+16,6%): с 26,20 до 30,57 рубля за килограмм.

Вареная колбаса

Вареная колбаса подорожала на 12%. По сравнению с июнем прошлого года цена увеличилась на 53 рубля: килограмм, который обходился в 439 рублей, теперь стоит 492 рубля.

Огурцы

Килограмм свежих огурцов в алтайских магазинах сейчас продают в среднем за 110 рублей. Год назад было чуть больше 95 рублей. Таким образом, цена выросла на 16,5%.

Сметана

По сравнению со всему другими продуктами, цены на сметану почти не изменились. Килограмм в Алтайском крае сейчас продают в среднем за 257,68 рубля. Это всего на 2,8% больше, чем было в июне 2023-го (250,59 рубля).

Зелень

Чтобы не усложнять подсчеты, лук и укроп мы объединили в категорию "зелень", которую отслеживает федеральный ЕМИСС. За год стоимость увеличилась на 5,7%, а килограмм сейчас оценивается примерно в 812 рублей.

Редис

Чтобы узнать стоимость редиса, мы обратились к исследованию "Парламентской газеты". Издание подсчитало, что в магазинах страны овощ подорожал на 23% за год.

Квас

Наконец, квас, как выяснила "ПГ", стал дороже на 12%. Литр сейчас стоит в среднем 82 рубля.

Как изменился индекс окрошки?

Дизайнер: Елизавета Шенк Чтобы подсчитать индекс окрошки, мы взяли стандартный рецепт:

картофель – 400 г;

яйца – 5 шт.;

вареная колбаса – 300 г;

огурцы – 300 г;

редис – 300 г;

сметана – 100 г;

зелень – 100 г;

квас – 1 л.

Этих продуктов хватит, чтобы приготовить вкусную окрошку на четыре порции.

Мы подсчитали, что в 2023 году на такой рецепт в Алтайском крае пришлось бы потратить примерно 448 рублей.

Но если использовать цены на продукты уже 2024 года, то рецепт становится дороже сразу на 70 рублей. По актуальным данным, стандартный рецепт холодного супа на Алтае обойдется в 519 рублей.

Таким образом, индекс окрошки увеличился за прошедший год на 15,6%. Кстати, недавно мы подсчитали, помогло ли повышение МРОТ перекрыть рост стоимости продуктов, который мы наблюдали прошедший год. Результаты смотрите в нашей инфографике.