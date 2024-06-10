Перекрыло ли повышение МРОТ подорожание продуктов на Алтае? Инфографика
Мы "измерили" минимальный размер оплаты труда в гречке, картошке и бананах
10 июня 2024, 06:15, ИА Амител
В начале 2024-го в Алтайском крае увеличили минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Таким образом, МРОТ в регионе вырос сразу на три тысячи рублей. Впрочем, нашлись те, кто уверен: подорожания продуктов, которое мы наблюдали в последние годы, такое повышение не перекроет.
Мы провели эксперимент и подсчитали, сколько тех или иных продуктов можно было купить на МРОТ год назад и сколько можно приобрести сейчас. Другими словами, МРОТ мы измерили не рублем, а сахаром, гречкой, рисом и даже бананами.
Каких продуктов мы теперь можем себе позволить намного меньше, а каких даже больше, смотрите в нашей инфографике.P.S. К нашему исследованию просим отнестись с юмором. Понятно, что никто не будет закупаться гречкой на 20 тысяч рублей. Но такой подсчет помогает наглядно оценить, как изменилась цена того или иного продукта по сравнению с изменением такого важного экономического показателя, как МРОТ.
P.S.S. За основу мы взяли средние цены, которые отслеживает Алтайкрайстат, за июнь 2023-го и июнь 2024-го.
Гречка
За любителей гречки можно быть спокойными. За прошедший год крупа подешевела более чем на 13%. Вместо 66 рублей, которые приходилось отдавать за килограмм в 2023-м, сейчас мы платим в среднем 57 рублей.
Естественно, на МРОТ, который за год вырос на три тысячи рублей, теперь можно позволить себе гораздо больше гречки. Так, в 2023-м на 17 768 рублей (столько составлял минимальный размер оплаты труда) можно было купить 268 килограммов, а в 2024-м (на 21 070 рублей) – 367 кг. Разница – почти центнер гречки.
Курица
А вот с курицей все заметно хуже. С июня 2023-го по июнь 2024-го цена подскочила на 31,6% – с 172 до 227 рублей за килограмм.
Даже повышение МРОТ не смогло перекрыть такое подорожание. Если в 2023-м на минимальный размер оплаты труда можно было купить 103 кг куриного мяса, то в 2024-м – лишь 92 кг. Таким образом, МРОТ "похудел" на 11 кг курицы.
Сахар
Сахар тоже подорожал, но не так заметно – всего на 10,3%. Килограмм в алтайских магазинах сейчас продают в среднем за 76,61 рубля, а год назад цена составляла 69,45 рубля.
Так что если пересчитывать на МРОТ, все не так грустно. Прошлогодней суммы хватало на 256 кг сахара, а нынешней – уже на 275 кг. Здесь результат – плюс 19 кг.
Яйца
Куриные яйца – наш антилидер. В 2023 году подорожание продукта было одной из самых главных тем, которую комментировал даже президент. За год стоимость в Алтайском крае подскочила на 54,7%. В июне 2023-го средняя цена за десяток была 66 рублей, а теперь – 102 рубля.
Естественно, никакое повышение МРОТ не перекроет такое подорожание. На минимальный размер оплаты труда получится купить на 62 упаковки яиц меньше, чем год назад, – 205 вместо 267.
Картофель
Картошка за год подорожала на 16,6%. За килограмм год назад приходилось отдавать в среднем 26 рублей, а сейчас – 30,5 рубля.
На МРОТ же мы сейчас можем позволить себе на 11 кг картошки больше, чем в 2023-м: 689 вместо 678 кг.
Макароны
За любителей макарошек тоже можно не переживать. На МРОТ в 2024-м можно купить в среднем на 39 кг больше, чем в 2023-м: 217 кг вместо 178.
Такая внушительная разница получилась благодаря тому, что макароны на Алтае еще и подешевели на 2,8%. В июне 2023-го килограмм стоил в среднем 99,5 рубля, а теперь – 96,7 рубля.
Подсолнечное масло
Средняя цена подсолнечного масла в Алтайском крае за год выросла всего на 2%, с 120 до 122 рублей за литр.
Повышение МРОТ на 18,5% с лихвой перекрыло это подорожание. Сейчас на минимальный размер оплаты труда можно приобрести 171 литр, а прошлогодней суммы хватило бы лишь на 147 литров. Разница – 24 литра масла.
Рис
Рис подорожал примерно на столько же, на сколько повысили МРОТ, – на 18,9%. Килограмм сейчас обходится в среднем в 135 рублей, а в июне прошлого года за него приходилось платить около 113 рублей.
Логично, что количество риса, которое можно купить на МРОТ, вообще не изменилось, – все те же 156 кг.
Бананы
Ну а для любителей бананов хороших новостей у нас нет. За год в Алтайском крае они стали дороже на 36,2%. Килограмм, который еще в июне 2023-го стоил около 117 рублей, сейчас обходится почти в 160 рублей.
Естественно, если пересчитать МРОТ в бананах, получится тоже грустно. На минимальный размер оплаты труда можно позволить себе 131 кг бананов, хотя год назад его бы хватило на 151 кг. Разница – 20 кг бананов.
06:58:23 10-06-2024
А таперича ЖКХ и проезд на транспорте ?? Заранее спасибы, хе-хе
07:25:59 10-06-2024
и по лекарствам аналитику
07:39:14 10-06-2024
Бартоломео (06:58:23 10-06-2024) А таперича ЖКХ и проезд на транспорте ?? Заранее спасибы, хе... Ага а еще повышение НДФЛ, о чем молчат, пугают что затронет только боХатых, но...организации которых обложат повышенным НДФЛ не будут из своего кормана платить, а значит цены подлетят на все, на 10% , а учитывая что на 10% поднимется сырье, а так же поднимется конечный товар, то вангую, ценники взлетят на 20%...и никакой мрот не покроет.
Акромя проезда и ЖКХ добавьте бензин...
08:01:46 10-06-2024
Гость (07:39:14 10-06-2024) Ага а еще повышение НДФЛ, о чем молчат, пугают что затронет ... Похоже, что вы не совсем поняли про повышение НДФЛ.
08:28:38 10-06-2024
Гость (08:01:46 10-06-2024) Похоже, что вы не совсем поняли про повышение НДФЛ.... Это вы не поняли, ибо преподнесено так, словно бедных не затронет, но организации все затронет. А они своей выгоды не упустят, и все затронутое выведут на рынок и в итоге пострадают как раз бедные.
08:46:37 10-06-2024
Гость (08:01:46 10-06-2024) Похоже, что вы не совсем поняли про повышение НДФЛ.... Вы путаете, человек как раз понял. А не просто радуется новостям из телевизора.
Когда пенсионный возраст поднимали, тоже пенсионеров счастливых по ТВ крутили целыми днями, которые не хотят дома сидеть.
11:28:30 10-06-2024
Гость (07:39:14 10-06-2024) Ага а еще повышение НДФЛ, о чем молчат, пугают что затронет ... Вы вообще в курсе что такое НДФЛ (Налог на доходы ФИЗИЧЕСКИХ лиц)? Причем здесь организации. Организации являются лишь налоговыми агентами, т.е. посредниками между физлицом и налоговой. Ох эти всепропальщики...
11:44:16 10-06-2024
Гость (11:28:30 10-06-2024) Вы вообще в курсе что такое НДФЛ (Налог на доходы ФИЗИЧЕСКИХ... Там кроме НДФЛ ещё поднимают налог на прибыль с 20 до 25%. эти 5% естественно упадут на потребителя
18:00:40 10-06-2024
Гость (11:28:30 10-06-2024) Вы вообще в курсе что такое НДФЛ (Налог на доходы ФИЗИЧЕСКИХ... Ни один директор фирмы не захочет, чтобы его доходы снизились. Поэтому его личное увеличение налогов он компенсирует увеличением цены на товары.
08:06:58 10-06-2024
Судя по картинкам, в крае доступны только углеводы: макарошки, картошка и гречка на подсолнечном масле с сахаром. Остальные продукты не для нас. Во всяком случае, белковая пища не полагается, фрукты тоже. Тогда не надо удивляться, "ой, а что это они там все постоянно болеют, диабет у многих и прочее".
08:24:22 10-06-2024
Гость (08:06:58 10-06-2024) Судя по картинкам, в крае доступны только углеводы: макарошк... Благими намерениями, дорога устлана в болезни, из которых не все вылезут.
09:26:17 10-06-2024
простите, но повышение МРОТ и рост средней зарплаты - совсем разные вещи. Большинство все же работали и получали чуть больше МРОТ, значит и роста зпл не увидели на 18,5%. Поэтому корректрее сравнивать среднюю зпл, ее темп роста и темп роста цен на продукты, коммуналку и т.п. А тут даже этого хваленого оптимизма с гречкой и маслом не получится. Официальная инфляция даже за полгода уже 7,8 процента, а индексация если и будет, то 4,5%...
11:41:25 10-06-2024
А суммы МРОТ в вашем анализе указаны как - начисленные или то, что выдается на руки после уплаты налога? А то вакансий с оплатой в размере МРОТ у нас большинство, но в объявлениях частенько пишут, например - 21 тысяча ДО вычета НДФЛ. Так что на руки совсем чепуха получается. И да - то, что мясо постеснялись посчитать, ограничившись курятиной - весьма показательно. А также ЖКХ - с таким ростом тарифов, как у нас, граждане скоро смогут себе позволить содержать только комнату в общаге 12 кв.м. Но зачем об этом говорить? Лучше уж как всегда - про макарошки.
11:49:12 10-06-2024
Смотрите, как хитро составлен график отключения. Заканчивается один этап, между следующим люфт в 2-3 дня. О чём это говорит? СГК и не собиралась включать горячую воду по графику. Они сразу планировали проводить ремонт на 2-3 дня дольше, чтобы обойти закон, не позволяющий такое длительное отключение. После первого этапа задержали поступление горячей воды (Ах, извините, дорогие Барнаульцы!), после второго снова –здорово : «Извините, но воду не включим!».
14:07:12 27-06-2024
Весь город в дураках (11:49:12 10-06-2024) Смотрите, как хитро составлен график отключения. Заканчивает... 1 сутки задержка была, бред не городи тут
18:10:20 10-06-2024
Обратите внимание на другое - все товары с валютной составляющей выросли на десятки процентов. А также на товары из дальнего "недружеского" зарубежья - машины, одежда и обувь, лекарства, и т.д. Недвижимость хоть и не имеет прямой валютной составляющей, но зависит - от аналогичных инвестиционных инструментов, т.е. покупая недвижимость - спасают деньги от инфляции, тем самым ускоряя рост самой недвижимости.