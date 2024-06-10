Мы "измерили" минимальный размер оплаты труда в гречке, картошке и бананах

10 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

В начале 2024-го в Алтайском крае увеличили минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Таким образом, МРОТ в регионе вырос сразу на три тысячи рублей. Впрочем, нашлись те, кто уверен: подорожания продуктов, которое мы наблюдали в последние годы, такое повышение не перекроет.

Мы провели эксперимент и подсчитали, сколько тех или иных продуктов можно было купить на МРОТ год назад и сколько можно приобрести сейчас. Другими словами, МРОТ мы измерили не рублем, а сахаром, гречкой, рисом и даже бананами.

Каких продуктов мы теперь можем себе позволить намного меньше, а каких даже больше, смотрите в нашей инфографике.P.S. К нашему исследованию просим отнестись с юмором. Понятно, что никто не будет закупаться гречкой на 20 тысяч рублей. Но такой подсчет помогает наглядно оценить, как изменилась цена того или иного продукта по сравнению с изменением такого важного экономического показателя, как МРОТ.



P.S.S. За основу мы взяли средние цены, которые отслеживает Алтайкрайстат, за июнь 2023-го и июнь 2024-го.

Гречка

За любителей гречки можно быть спокойными. За прошедший год крупа подешевела более чем на 13%. Вместо 66 рублей, которые приходилось отдавать за килограмм в 2023-м, сейчас мы платим в среднем 57 рублей.

Естественно, на МРОТ, который за год вырос на три тысячи рублей, теперь можно позволить себе гораздо больше гречки. Так, в 2023-м на 17 768 рублей (столько составлял минимальный размер оплаты труда) можно было купить 268 килограммов, а в 2024-м (на 21 070 рублей) – 367 кг. Разница – почти центнер гречки.

Курица

А вот с курицей все заметно хуже. С июня 2023-го по июнь 2024-го цена подскочила на 31,6% – с 172 до 227 рублей за килограмм.

Даже повышение МРОТ не смогло перекрыть такое подорожание. Если в 2023-м на минимальный размер оплаты труда можно было купить 103 кг куриного мяса, то в 2024-м – лишь 92 кг. Таким образом, МРОТ "похудел" на 11 кг курицы.

Сахар

Сахар тоже подорожал, но не так заметно – всего на 10,3%. Килограмм в алтайских магазинах сейчас продают в среднем за 76,61 рубля, а год назад цена составляла 69,45 рубля.

Так что если пересчитывать на МРОТ, все не так грустно. Прошлогодней суммы хватало на 256 кг сахара, а нынешней – уже на 275 кг. Здесь результат – плюс 19 кг.

Яйца

Куриные яйца – наш антилидер. В 2023 году подорожание продукта было одной из самых главных тем, которую комментировал даже президент. За год стоимость в Алтайском крае подскочила на 54,7%. В июне 2023-го средняя цена за десяток была 66 рублей, а теперь – 102 рубля.

Естественно, никакое повышение МРОТ не перекроет такое подорожание. На минимальный размер оплаты труда получится купить на 62 упаковки яиц меньше, чем год назад, – 205 вместо 267.

Картофель

Картошка за год подорожала на 16,6%. За килограмм год назад приходилось отдавать в среднем 26 рублей, а сейчас – 30,5 рубля.

На МРОТ же мы сейчас можем позволить себе на 11 кг картошки больше, чем в 2023-м: 689 вместо 678 кг.

Макароны

За любителей макарошек тоже можно не переживать. На МРОТ в 2024-м можно купить в среднем на 39 кг больше, чем в 2023-м: 217 кг вместо 178.

Такая внушительная разница получилась благодаря тому, что макароны на Алтае еще и подешевели на 2,8%. В июне 2023-го килограмм стоил в среднем 99,5 рубля, а теперь – 96,7 рубля.

Подсолнечное масло

Средняя цена подсолнечного масла в Алтайском крае за год выросла всего на 2%, с 120 до 122 рублей за литр.

Повышение МРОТ на 18,5% с лихвой перекрыло это подорожание. Сейчас на минимальный размер оплаты труда можно приобрести 171 литр, а прошлогодней суммы хватило бы лишь на 147 литров. Разница – 24 литра масла.

Рис

Рис подорожал примерно на столько же, на сколько повысили МРОТ, – на 18,9%. Килограмм сейчас обходится в среднем в 135 рублей, а в июне прошлого года за него приходилось платить около 113 рублей.

Логично, что количество риса, которое можно купить на МРОТ, вообще не изменилось, – все те же 156 кг.

Бананы

Ну а для любителей бананов хороших новостей у нас нет. За год в Алтайском крае они стали дороже на 36,2%. Килограмм, который еще в июне 2023-го стоил около 117 рублей, сейчас обходится почти в 160 рублей.

Естественно, если пересчитать МРОТ в бананах, получится тоже грустно. На минимальный размер оплаты труда можно позволить себе 131 кг бананов, хотя год назад его бы хватило на 151 кг. Разница – 20 кг бананов.