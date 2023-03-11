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Индия будет всесторонне сотрудничать с Алтайским краем

В регион приезжал губернатор штата Керала Ариф Мохаммад Хан

11 марта 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Губернатор индийского штата Керала Ариф Мохаммад Хан на встрече с зампредседателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем подтвердил заинтересованность в развитии всестороннего сотрудничества с регионом, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что индийский политик проявил "высокую заинтересованность в развитии социально-экономических связей" с Алтайским краем и у сторон уже "есть обоюдное понимание развития взаимодействия".

Также Снесарь провёл встречу с секретарём правительства Керала Джоем Ваджайилом. Они обсудили возможность увеличения числа обучающихся в вузах края индийских студентов в полтора раза.

В алтайском правительстве отметили, что сегодня в университетах региона обучается 400 граждан Индии. В ходе встречи рассмотрели образовательные программы в вузах Керала, которые могут быть интересны алтайским студентам.

Комментарии 4

  • Когда бунгало не пылает * И слон в слонюшне мирно спит * Индийской женщине Оксане * Становится не по себе
    11 марта, Гость   Ответить
  • О! все выучим санскрит, изучим Веды, и будем лечить по чакрам!..
    11 марта, Гость   Ответить
  • Давайте подведем итоги поездки делегации в Индию, например 1-го июня)).
    12 марта, Гость   Ответить
  • Главное чтобы сотрудничество было выгодно нам. А то они как шакалы позорные тянут из России все по дешевке с громадным дисконтом а затем перепродают по максимальным ценам. Пример нефть.
    13 марта, Гость   Ответить
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