Индия будет всесторонне сотрудничать с Алтайским краем

В регион приезжал губернатор штата Керала Ариф Мохаммад Хан

11 марта 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор индийского штата Керала Ариф Мохаммад Хан на встрече с зампредседателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем подтвердил заинтересованность в развитии всестороннего сотрудничества с регионом, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что индийский политик проявил "высокую заинтересованность в развитии социально-экономических связей" с Алтайским краем и у сторон уже "есть обоюдное понимание развития взаимодействия".

Также Снесарь провёл встречу с секретарём правительства Керала Джоем Ваджайилом. Они обсудили возможность увеличения числа обучающихся в вузах края индийских студентов в полтора раза.

В алтайском правительстве отметили, что сегодня в университетах региона обучается 400 граждан Индии. В ходе встречи рассмотрели образовательные программы в вузах Керала, которые могут быть интересны алтайским студентам.