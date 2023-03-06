Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами
В список вошли Индия, Ангола, Вьетнам, Индонезия, Сирия и Филиппины
06 марта 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россия готовит проекты соглашений об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами, сообщил ТАСС статс-секретарь – замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
По его словам, в списке – Индия, Ангола, Вьетнам, Индонезия, Сирия и Филиппины.
В феврале Россия разрешила гражданам 19 стран получать визу на основании брони в отеле. Среди таких государств оказались Турция, Индия, Индонезия, Северная Корея и Китай.
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