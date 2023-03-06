Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами

В список вошли Индия, Ангола, Вьетнам, Индонезия, Сирия и Филиппины

06 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия готовит проекты соглашений об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами, сообщил ТАСС статс-секретарь – замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По его словам, в списке – Индия, Ангола, Вьетнам, Индонезия, Сирия и Филиппины.

В феврале Россия разрешила гражданам 19 стран получать визу на основании брони в отеле. Среди таких государств оказались Турция, Индия, Индонезия, Северная Корея и Китай.