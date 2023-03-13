Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть

Накануне представители Индии провели "обстоятельные беседы" с членами делегации США

13 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Индия не будет нарушать установленный Западом потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, индийские власти обратились к руководству банков и трейдерам с требованием соблюдать ограничения. До этого представители Индии "провели обстоятельные беседы с членами делегации США и других стран".

Индия – третий по величине импортёр сырой нефти в мире после Китая и США. Доля российской нефти в общих закупках страны в конце 2022 года превысила 20%. Примечательно, что ранее Индия отказалась поддерживать введённый Западом потолок цен.

Напомним, 5 декабря 2022 года страны Евросоюза, США и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырьё по цене выше согласованного уровня. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен.