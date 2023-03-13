НОВОСТИПолитика

Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть

Накануне представители Индии провели "обстоятельные беседы" с членами делегации США

13 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Индия не будет нарушать установленный Западом потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, индийские власти обратились к руководству банков и трейдерам с требованием соблюдать ограничения. До этого представители Индии "провели обстоятельные беседы с членами делегации США и других стран".

Индия – третий по величине импортёр сырой нефти в мире после Китая и США. Доля российской нефти в общих закупках страны в конце 2022 года превысила 20%. Примечательно, что ранее Индия отказалась поддерживать введённый Западом потолок цен.

Напомним, 5 декабря 2022 года страны Евросоюза, США и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырьё по цене выше согласованного уровня. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен.

Комментарии 11

  • Ну все, придется развивать нефтехимию. Так то обещали не продавать, кто потолок соблюдает. Может неофициально, контрабандой?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Вот вам и друзья на век!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Кто-то наивно думал,что все страны не будут преследовать свои интересы?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Зачем России фантики, рупии, которые нельзя получить. Туалеты в Индии обклеивать
    13 марта, Гость   Ответить
  • Америка всех запугивает и на Индию нашли что-то(
    13 марта, Гость   Ответить
  • Это очередной рывок? Или уже прорыв?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Какой смысл странам этот потолок не соблюдать? я бы на их месте еще и скидку требовал. Другие страны должны думать прежде всего о себе и своем народе, если можно купить дешевле, зачем покупать дороже. Тоже самое относится и к России. Дружественные страны это вообще не понятно на кого направленная инфа. Есть партнеры по бизнесу, а дружественных стран не существует.
    13 марта, Гость   Ответить
  • будем есть нефть, а куда ее еще девать?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Обещать - не значит жениться. Индия и так покупает меньше 60 за баррель. Если скакнет нефть в цене, вот тогда и посмотрим. Всегда можно завуалировать реальную цену в сделке. Думаю, что и американцы это понимают, но им нужно показывать миру хотя бы видимость былого могущества. А молчание наших политиков только подтверждает мое предположение
    13 марта, Гость   Ответить
  • Индия покупала больше 60 баксов, но со значительной скидкой от мировой цены и затем перепродавала. Если она будет теперь придерживаться потолка цен, то нет никакого смысла эту самую нефть ей за тридевять земель везти. Индия высекла сама себя. Уменьшить добычу на 5 млн баррелей в день и цены взлетят до небес. Бюджету надо как-то пережить пару лет. Никто в мире не в состоянии покрыть такой объем разом. Пиндосы Байдена из Белого дома ссаными трусами погонят, когда у них галлон бензина будет стоить как айфон.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Индия покупала дешевле 60. Цены на марку Urals уже давно держатся в диапазоне 50-70 долларов. Как с середины ноября марка Brent начала падать, так и цены на нашу нефть пошли вниз.
    13 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров