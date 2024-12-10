Индустрия доставки в России может перестать развиваться из-за дефицита курьеров

Возможно, она уже достигла своего потолка

10 декабря 2024, 15:03, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Эксперты заявили, что индустрия доставки продовольственных товаров, возможно, достигла своего потолка. Ее дальнейшему росту препятствует дефицит курьеров и необходимость увеличивать затраты на продвижение. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Хотя сегмент e-grocery (продажа товаров повседневного спроса. – Прим. ред.) в целом показывает рост оборотов, поквартальная динамика все же замедляется", – подчеркивают в газете.

С января по март 2024 года онлайн-заказы продовольственных товаров выросли на 55% квартал к кварталу. Однако уже в апреле – июне рост составил 47%, а в июле – сентябре вовсе упал до 35%. По итогам четвертого квартала размер показателя ожидают на уровне 30%. Специалисты связывают это с сокращением операторами объемов инвестиций в маркетинг: такие вложения стали для бизнеса дороже из-за повышенной ключевой ставки ЦБ. По этой же причине растут расходы на создание инфраструктуры для "последней мили" – курьерской доставки до двери покупателя.

Также на замедление развития индустрии доставки может повлиять дефицит курьеров. По данным Росстата, сейчас в стране безработица не превышает 2,3% – эти минимальный уровень с 1991 года. По этой причине операторам доставки пришлось на треть увеличить оплату труда курьеров, а сотрудников сортировочных центров – на 40-50%.