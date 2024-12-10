Индустрия доставки в России может перестать развиваться из-за дефицита курьеров
Возможно, она уже достигла своего потолка
10 декабря 2024, 15:03, ИА Амител
Эксперты заявили, что индустрия доставки продовольственных товаров, возможно, достигла своего потолка. Ее дальнейшему росту препятствует дефицит курьеров и необходимость увеличивать затраты на продвижение. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Хотя сегмент e-grocery (продажа товаров повседневного спроса. – Прим. ред.) в целом показывает рост оборотов, поквартальная динамика все же замедляется", – подчеркивают в газете.
С января по март 2024 года онлайн-заказы продовольственных товаров выросли на 55% квартал к кварталу. Однако уже в апреле – июне рост составил 47%, а в июле – сентябре вовсе упал до 35%. По итогам четвертого квартала размер показателя ожидают на уровне 30%. Специалисты связывают это с сокращением операторами объемов инвестиций в маркетинг: такие вложения стали для бизнеса дороже из-за повышенной ключевой ставки ЦБ. По этой же причине растут расходы на создание инфраструктуры для "последней мили" – курьерской доставки до двери покупателя.
Также на замедление развития индустрии доставки может повлиять дефицит курьеров. По данным Росстата, сейчас в стране безработица не превышает 2,3% – эти минимальный уровень с 1991 года. По этой причине операторам доставки пришлось на треть увеличить оплату труда курьеров, а сотрудников сортировочных центров – на 40-50%.
17:38:14 10-12-2024
У нас страна ещё в 2008 перестала развиваться, а теперь ещё и назад возвращается к 90, цены уже растут как в нулевых.
18:26:25 10-12-2024
по статистике - курьерская доставка - это сейчас последнее, на что люди готовы тратиться. на первом лекарства и еда - на этом не экономят
19:11:43 10-12-2024
Да пусть хоть вообще доставка умрет не расстроюсь ни разу.
19:30:51 10-12-2024
Так давайте все в курьеры пойдём, бросим нафиг этих учеников, воспитанников, больных, в топку образование, оно обесценено в конец. А люди совсем обленились, до магазина дойти уже не модно, конец света!!!!
23:34:32 10-12-2024
Это деградация пока бесполезный высокооплачиваемый труд увеличивает цену доставленного товара до всех потребителей. Оплачивать труд курьера должен ленивый и богатый заказчик, все остальные должны ходить в магазин за товаром дешевле
09:11:27 11-12-2024
из-за дефицита курьеров --- никто не хочет работать курьером
12:39:07 11-12-2024
Бросил к чертям собачьим кабельный участок. Теперь не вижу постоянно недовольного начальства и раздражающих синих коллег.