НОВОСТИОбщество

Индустрия доставки в России может перестать развиваться из-за дефицита курьеров

Возможно, она уже достигла своего потолка

10 декабря 2024, 15:03, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru
Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Эксперты заявили, что индустрия доставки продовольственных товаров, возможно, достигла своего потолка. Ее дальнейшему росту препятствует дефицит курьеров и необходимость увеличивать затраты на продвижение. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Хотя сегмент e-grocery (продажа товаров повседневного спроса. – Прим. ред.) в целом показывает рост оборотов, поквартальная динамика все же замедляется", – подчеркивают в газете.

С января по март 2024 года онлайн-заказы продовольственных товаров выросли на 55% квартал к кварталу. Однако уже в апреле – июне рост составил 47%, а в июле – сентябре вовсе упал до 35%. По итогам четвертого квартала размер показателя ожидают на уровне 30%. Специалисты связывают это с сокращением операторами объемов инвестиций в маркетинг: такие вложения стали для бизнеса дороже из-за повышенной ключевой ставки ЦБ. По этой же причине растут расходы на создание инфраструктуры для "последней мили" – курьерской доставки до двери покупателя.

Также на замедление развития индустрии доставки может повлиять дефицит курьеров. По данным Росстата, сейчас в стране безработица не превышает 2,3% – эти минимальный уровень с 1991 года. По этой причине операторам доставки пришлось на треть увеличить оплату труда курьеров, а сотрудников сортировочных центров – на 40-50%.

Курьеры зимой / Фото: unsplash.com / Olga Zakharchenko

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НОВОСТИОбщество
Россия Работа

Комментарии 7

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Гость

17:38:14 10-12-2024

У нас страна ещё в 2008 перестала развиваться, а теперь ещё и назад возвращается к 90, цены уже растут как в нулевых.

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Гость

18:26:25 10-12-2024

по статистике - курьерская доставка - это сейчас последнее, на что люди готовы тратиться. на первом лекарства и еда - на этом не экономят

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Гость

19:11:43 10-12-2024

Да пусть хоть вообще доставка умрет не расстроюсь ни разу.

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Гость

19:30:51 10-12-2024

Так давайте все в курьеры пойдём, бросим нафиг этих учеников, воспитанников, больных, в топку образование, оно обесценено в конец. А люди совсем обленились, до магазина дойти уже не модно, конец света!!!!

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Гость

23:34:32 10-12-2024

Это деградация пока бесполезный высокооплачиваемый труд увеличивает цену доставленного товара до всех потребителей. Оплачивать труд курьера должен ленивый и богатый заказчик, все остальные должны ходить в магазин за товаром дешевле

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Гость

09:11:27 11-12-2024

из-за дефицита курьеров --- никто не хочет работать курьером

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Андрей

12:39:07 11-12-2024

Бросил к чертям собачьим кабельный участок. Теперь не вижу постоянно недовольного начальства и раздражающих синих коллег.

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