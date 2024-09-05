Инфекционист назвал срок наступления пика заболеваемости COVID-19 в России
Люди стали заражаться чаще еще летом, поскольку вспышки зависят не от сезонности, а от появления и распространения новых штаммов
05 сентября 2024, 18:15, ИА Амител
Заболеваемость коронавирусом в России постепенно растет и достигнет пика в середине – конце сентября, а потом волна пойдет на спад. Как сообщает "КП", об этом заявила врач-инфекционист, педиатр, главврач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
По его оценкам, заболеваемость коронавирусом стала расти еще летом, поскольку вспышки зависят не от сезонности, а от появления и распространения новых штаммов COVID-19. "Рождаются" они, когда в каком-то регионе заражается большое количество людей, что способствует мутациям.
Сейчас в РФ постепенно распространяется штамм FLiRT, и пика волны можно ожидать в середине – конце сентября. После этого спад продлится около месяца. Тимаков отметил, что для этой разновидности коронавируса характерны стойкий, сильный насморк, боль в горле, кашель, слабость и потливость.
19:20:19 05-09-2024
Инфекционист назвал срок наступления пика заболеваемости COVID-19 в России Врёт он всё и уши у него холодные. Обратитесь ко мне за помощью я уничтожу коронавирус и передам эту способность людям
22:26:34 05-09-2024
Гость (19:20:19 05-09-2024) Инфекционист назвал срок наступления пика заболеваемости COV... Предположительно способ передачи - половой.
Нет, спс.