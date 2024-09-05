Инфекционист назвал срок наступления пика заболеваемости COVID-19 в России

Люди стали заражаться чаще еще летом, поскольку вспышки зависят не от сезонности, а от появления и распространения новых штаммов

05 сентября 2024, 18:15, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

Заболеваемость коронавирусом в России постепенно растет и достигнет пика в середине – конце сентября, а потом волна пойдет на спад. Как сообщает "КП", об этом заявила врач-инфекционист, педиатр, главврач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.

По его оценкам, заболеваемость коронавирусом стала расти еще летом, поскольку вспышки зависят не от сезонности, а от появления и распространения новых штаммов COVID-19. "Рождаются" они, когда в каком-то регионе заражается большое количество людей, что способствует мутациям.

Сейчас в РФ постепенно распространяется штамм FLiRT, и пика волны можно ожидать в середине – конце сентября. После этого спад продлится около месяца. Тимаков отметил, что для этой разновидности коронавируса характерны стойкий, сильный насморк, боль в горле, кашель, слабость и потливость.