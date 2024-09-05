По данным Роспотребнадзора, подъем заболеваемости уже начался

05 сентября 2024, 15:10, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Серьезный подъем заболеваемости по ОРВИ начнется в Алтайском крае в течение ближайших двух недель. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, это неизбежная и вполне прогнозируемая ситуация.

"Точно будет"

Специалист напомнил, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в сентябре – это традиционный сценарий, который повторяется из года в год.

"Это будет точно. Так происходит каждый год. Начался учебный год, люди активно возвращаются из отпусков. Все это неизбежно приводит к подъему заболеваемости. Это состояние не за горами. Две недели и это будет", – сказал Шевченко.

При этом пока невозможно сказать точно, каким будет масштаб вспышки заболеваемости. Но в предварительных прогнозах, которые составляют инфекционисты и эпидемиологи, нет ничего "устрашающего", подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что система здравоохранения Алтайского края готова к резкому увеличению количества пациентов.

Не только ОРВИ, но и ковид

Параллельно с ОРВИ вырастет и заболеваемость ковидом, уверен Валерий Шевченко. По его словам, коронавирус все чаще рассматривают как просто одно из острых респираторных вирусных инфекций, сотни которых давно известны человечеству.

Многое указывает на то, что COVID-19 вскоре окончательно станет сезонным заболеванием. Но пока такой вывод делать рано, считает инфекционист. По его мнению, следует подождать еще сезон-два, чтобы окончательно в этом убедиться.

Уже болеют

По данным управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, заболеваемость ОРВИ в регионе уже растет. По данным ведомства, за неделю с 28 августа по 1 сентября 2024 года в регионе выявили 10,8 тысячи случаев заболевания. Это на 7,4% больше, чем было в предыдущую семидневку.

Отмечается, что чаще всего в качестве возбудителей выступают аденовирусы и риновирусы.

Полный выпуск "Переговорки" с инфекционистом Валерием Шевченко смотрите на amic.ru.