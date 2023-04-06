Инфекционист оценил возможность развития эпидемии кори в России

По мнению специалиста, остановить распространение болезни может высокая иммунная прослойка

06 апреля 2023, 15:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков оценил возможность развития эпидемии кори в России. Его слова передаёт "Газета.ру".

Число больных корью в стране растёт, только за январь зафиксировали 161 случай заражения, что на 157 человек больше, чем в аналогичный период годом ранее.

При этом Позняков уверен в том, что ожидать эпидемии кори в стране не стоит.

"Корь сейчас не полыхает – классической в нашем понимании эпидемии не будет, потому что есть высокая иммунная прослойка", – сказал специалист.

Инфекционист призвал всех, кто не сделал прививку от кори, заняться этим сейчас.