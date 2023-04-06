Всплеск заболеваемости ВИЧ, сифилисом и гепатитом зафиксировали в России
Половина случаев заражения ВИЧ пришлась на 13 регионов
06 апреля 2023, 13:03, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Всплеск инфекционной заболеваемости зафиксировали в России в январе 2023 года. Об этом сообщает "Медвестник" со ссылкой на данные Росстата и Роспотребнадзора.
Впервые выявленный туберкулёз показал рост на 10%, ВИЧ – на 20%, гонококковая инфекция – на 19% к январю 2022 года.
Половина случаев заражения ВИЧ пришлась на 13 регионов: Москву, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Санкт-Петербург, Кемеровскую, Иркутскую, Новосибирскую, Нижегородскую, Самарскую, Ростовскую, Челябинскую и Свердловскую области.
Также резко выросла заболеваемость гепатитами, а сифилисом заболели минимум 2,6 тысячи человек.
13:13:57 06-04-2023
Так ВИЧ вроде не существует? А все остальные болезни от неправильного питания, как нам тут регулярно заясняют.
14:18:06 06-04-2023
Все были ковидом заняты, на остальные заболевания ни врачей, ни места в больницах не было. Вот и получили, ожидаемо. Ещё и сердечно-сосудистые должны были скакануть(((
15:05:10 06-04-2023
Гость (14:18:06 06-04-2023) Все были ковидом заняты, на остальные заболевания ни врачей,... ВИЧ, гонококк, сифилис... Может разборчивее в связях нужно быть, чтобы эту заразу не цеплять? А то врачи виноваты, что народ с кем попало сексом занимается.