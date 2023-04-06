Всплеск заболеваемости ВИЧ, сифилисом и гепатитом зафиксировали в России

Половина случаев заражения ВИЧ пришлась на 13 регионов

06 апреля 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Всплеск инфекционной заболеваемости зафиксировали в России в январе 2023 года. Об этом сообщает "Медвестник" со ссылкой на данные Росстата и Роспотребнадзора.

Впервые выявленный туберкулёз показал рост на 10%, ВИЧ – на 20%, гонококковая инфекция – на 19% к январю 2022 года.

Половина случаев заражения ВИЧ пришлась на 13 регионов: Москву, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Санкт-Петербург, Кемеровскую, Иркутскую, Новосибирскую, Нижегородскую, Самарскую, Ростовскую, Челябинскую и Свердловскую области.

Также резко выросла заболеваемость гепатитами, а сифилисом заболели минимум 2,6 тысячи человек.