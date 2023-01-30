Инфекционист предупредил об опасных осложнениях после гриппа

По словам специалиста, многие сейчас легкомысленно относятся к прививкам и игнорируют их

30 января 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Инфекционист Георгий Сапронов предупредил россиян об опасных осложнениях после гриппа. Его слова передаёт "Москва 24".

По словам эксперта, в последнее время люди стали халатно относиться к прививкам и игнорировать их. При этом последствия гриппа могут быть не менее серьёзными, чем последствия коронавируса.

Например, боль в теле может возникать даже после того, как пациент переболел. Помимо этого, из-за гриппа возникают аутоиммунные поражения и серьёзные осложнения на сердце.

Специалист отметил, что грипп может поражать сердечную мышцу, но больные не замечают этого.