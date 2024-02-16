Россиян предостерегли от опасного, но популярного метода лечения ОРВИ
Врач призвал не заниматься самолечением и обращаться к медикам
16 февраля 2024, 12:50, ИА Амител
При простудных заболеваниях не рекомендуется дышать над паром или горячей картошкой, заявил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Об опасности популярного народного метода лечения ОРВИ он рассказал в беседе с aif.ru.
По словам Зайцева, вдыхание горячего пара травмирует слизистую оболочку рта, носа и гортани. В результате это вызывает различные осложнения, а распаривание дополнительно приводит к отеку – он может легко перейти в воспаление.
Однако наиболее опасным в этом методе лечения другое – упущенное время. Врач подчеркнул, что пока человек занимается самолечением и не обращается к медикам, болезнь прогрессирует, а риск того, что она может перейти в более тяжелую форму, вырастает.
13:03:13 16-02-2024
Меня родители так лечили . Хорошо помогало. И ничего не обжигала. Зато после запарки дышать было легче.
14:56:56 16-02-2024
Пенсионерка (13:03:13 16-02-2024) Меня родители так лечили . Хорошо помогало. И ничего не обжи... А к медикам только попадись - вменят сразу антибиотики дорогостоящие и пр фигню! Народная медицина куда более эффективнее, уж точно безвреднее ХИМОЗЫ! Дорогостоящая химоза одно лечит, еще более другое калечит!
13:06:26 16-02-2024
А что нового может назначить врач??? Терапевт с порога спрашивает "Чем лечитесь?.. Все верно, продолжайте" и выписывает то лечение какое применяем, или спрашивает "Какие есть лекарства дома?" и прописывает лечение ... Анализ на кровь в детской поликлинике не выпросить или в лучшем случае дают талон недели через две не раньше... Наведите сначала порядок в медицине, тогда и люди будут обращаться к врачам своевременно.
13:10:31 16-02-2024
вдыхание горячего пара травмирует слизистую оболочку рта, носа и гортани--- странно... а слизистые оболочки предыдущих поколений это не травмировало...😁
13:31:08 16-02-2024
Гость (13:10:31 16-02-2024) вдыхание горячего пара травмирует слизистую оболочку рта, но... потому что предыдущие поколения головой думали, прежде чем тупо сразу в кипяток лезть
13:53:08 16-02-2024
Врачи продвигают фарму, фарма им за это доплачивает. На ваше здоровье врачам плевать. Народные средства веками проверены.
14:13:35 16-02-2024
Может и в баню не ходить? И из ковша на каменку не поддавать, а то вдруг травмируешься. Капец - голову включать надо во всем! Там тоже пар и еще какой. Ой ну все эти псевдо-врачи. Занимались бы лечением, а не советы бы давали бестолковые ))))))
14:22:33 16-02-2024
над картохой дышать -то еще средство, гораздо лучше хряпнуть стакан водки и лечь спать укрывшись шерстяным толстым одеялом. Утром встанете мокрым но здоровым
15:40:09 16-02-2024
Гость (14:22:33 16-02-2024) над картохой дышать -то еще средство, гораздо лучше хряпнуть стакан водки и лечь спать укрывшись шерстяным толстым одеялом. Утром встанете мокрым но здоровым... Ага, или погибнешь в поножовщине пьяной драки.
14:59:37 16-02-2024
А где сейчас у нас врачи, если они по интернету смотрят , вызвали тут на днях терапевта, у меня слов нет.