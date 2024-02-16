Россиян предостерегли от опасного, но популярного метода лечения ОРВИ

Врач призвал не заниматься самолечением и обращаться к медикам

16 февраля 2024, 12:50, ИА Амител

Клубни картофеля / Фото: unsplash.com

При простудных заболеваниях не рекомендуется дышать над паром или горячей картошкой, заявил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Об опасности популярного народного метода лечения ОРВИ он рассказал в беседе с aif.ru.

По словам Зайцева, вдыхание горячего пара травмирует слизистую оболочку рта, носа и гортани. В результате это вызывает различные осложнения, а распаривание дополнительно приводит к отеку – он может легко перейти в воспаление.

Однако наиболее опасным в этом методе лечения другое – упущенное время. Врач подчеркнул, что пока человек занимается самолечением и не обращается к медикам, болезнь прогрессирует, а риск того, что она может перейти в более тяжелую форму, вырастает.