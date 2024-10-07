Инфекционист считает, что продажу противовирусных в России нужно ограничить
Это позволит снизить число людей, которые занимаются самолечением
07 октября 2024, 21:40, ИА Амител
В современном мире все больше бактерий и вирусов становятся устойчивыми к лекарствам из-за бесконтрольного использования противовирусных препаратов. Необходимо ограничить их свободную продажу, как это сделано с антибиотиками, считает Елена Малинникова, завкафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист и профессор.
Противовирусных препаратов мало, и их разработка затруднена. Поскольку вирусы живут внутри клеток, лекарство должно либо уничтожать клетки, либо воздействовать на вирус.
"Мы часто назначаем себе противовирусные препараты без необходимости и без причины, что вызывает вопросы о безопасности таких действий. Нужно ограничить их использование, как это сделано с антибиотиками", – подчеркивает Малинникова в интервью НСН.
Самолечение создает проблему, когда врачи не могут справиться с инфекцией, а лишь помогают пережить ее.
22:05:15 07-10-2024
Не разу не пила противовирусные, хотя мне их выписывал врач, ещё не придумали лекарства против вирусов, зачем я буду тратить деньги и свое здоровье на лекарства с сомнительным действием.
09:41:50 08-10-2024
Гость (22:05:15 07-10-2024) Не разу не пила противовирусные, хотя мне их выписывал врач,...
Мадама в школе училось?
17:01:17 08-10-2024
Гость (09:41:50 08-10-2024) Мадама в школе училось?...
Зачем? Она в интернете все прочитала! Давно пора обязательными оставить только три класса начальной школы. Остальное только платно и при строгом отборе и такой же строгой аттестиции.Все же наличие аттестата и тем более диплома должно подтверждаться определенными знаниями, а не... (это не опубликуют)! Не вытягиваешь - иди дворы мети за тарелку супа и макарошек. Хоть чисто в городе будет.
22:27:25 07-10-2024
арбидол направо и налево выписывают, только что геморрой им еще не лечат. по впечатлению, кто его использует - болеют не легче, болеют не реже тех, кто в него не верует.
09:27:44 08-10-2024
Гость (22:27:25 07-10-2024) арбидол направо и налево выписывают, только что геморрой им ... так это и не противовирусное. фуфломицин, продвинутый одной мадамой
22:59:55 07-10-2024
Не нужно уродовать иммунитет:
Надёжнее средства от вирусов нет!
10:23:24 08-10-2024
Так противовирусных сейчас и нет в продаже...Арбидол(вытяжка из толченого мела), кагоцел (которым в Индии мужиков стерилизовали) и иммуномодуляторы (слону дробина)...Ацикловир и Римантадин никто не прописывает. Кальцекс вообще похоже снят с производства...