Инфекционист считает, что продажу противовирусных в России нужно ограничить

Это позволит снизить число людей, которые занимаются самолечением

07 октября 2024, 21:40, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/566564

В современном мире все больше бактерий и вирусов становятся устойчивыми к лекарствам из-за бесконтрольного использования противовирусных препаратов. Необходимо ограничить их свободную продажу, как это сделано с антибиотиками, считает Елена Малинникова, завкафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист и профессор.

Противовирусных препаратов мало, и их разработка затруднена. Поскольку вирусы живут внутри клеток, лекарство должно либо уничтожать клетки, либо воздействовать на вирус.

"Мы часто назначаем себе противовирусные препараты без необходимости и без причины, что вызывает вопросы о безопасности таких действий. Нужно ограничить их использование, как это сделано с антибиотиками", – подчеркивает Малинникова в интервью НСН.

Самолечение создает проблему, когда врачи не могут справиться с инфекцией, а лишь помогают пережить ее.