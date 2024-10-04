Врач опроверг пользу народных методов для лечения ОРВИ

Популярные способы не всегда помогают, а иногда даже вредят

04 октября 2024, 14:13, ИА Амител

Градусник и таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1073113

Юлия Лашкова, врач-педиатр, рассказала о распространённых заблуждениях, связанных с лечением простудных заболеваний. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, рост числа заболевших в осенний период не связан с ослаблением иммунитета, а обусловлен благоприятными условиями для распространения вирусов – прохладной погодой и сухим воздухом в помещениях. Кроме того, после отпусков и каникул люди проводят больше времени в закрытых пространствах, что способствует передаче инфекций.

Юлия Лашкова также подчеркнула, что нет научных доказательств эффективности витамина С при лечении простуды. Более того, она предостерегает от использования антибиотиков при вирусных инфекциях, поскольку эти препараты не действуют на вирусы.

Врач развеяла миф о пользе горячего молока с медом при боли в горле, отметив, что его эффект временный и не направлен на борьбу с вирусами.

Юлия Лашкова также призвала отказаться от опасной практики дыхания над горячей картошкой, так как это может вызвать отек дыхательных путей и спазм бронхов. Кроме того, она не рекомендует укутываться при высокой температуре, так как это может привести к перегреву организма.

В завершение врач отметила, что противовирусные препараты и иммуномодуляторы при ОРВИ не имеют доказанной эффективности и не рекомендуются к применению.