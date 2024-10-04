Врач опроверг пользу народных методов для лечения ОРВИ
Популярные способы не всегда помогают, а иногда даже вредят
04 октября 2024, 14:13, ИА Амител
Юлия Лашкова, врач-педиатр, рассказала о распространённых заблуждениях, связанных с лечением простудных заболеваний. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам специалиста, рост числа заболевших в осенний период не связан с ослаблением иммунитета, а обусловлен благоприятными условиями для распространения вирусов – прохладной погодой и сухим воздухом в помещениях. Кроме того, после отпусков и каникул люди проводят больше времени в закрытых пространствах, что способствует передаче инфекций.
Юлия Лашкова также подчеркнула, что нет научных доказательств эффективности витамина С при лечении простуды. Более того, она предостерегает от использования антибиотиков при вирусных инфекциях, поскольку эти препараты не действуют на вирусы.
Врач развеяла миф о пользе горячего молока с медом при боли в горле, отметив, что его эффект временный и не направлен на борьбу с вирусами.
Юлия Лашкова также призвала отказаться от опасной практики дыхания над горячей картошкой, так как это может вызвать отек дыхательных путей и спазм бронхов. Кроме того, она не рекомендует укутываться при высокой температуре, так как это может привести к перегреву организма.
В завершение врач отметила, что противовирусные препараты и иммуномодуляторы при ОРВИ не имеют доказанной эффективности и не рекомендуются к применению.
14:47:28 04-10-2024
Баня самогон девки сало! От простуды только этим лечусь! Следуйте моему примеру...
14:52:03 04-10-2024
Бдыщ!!! (14:47:28 04-10-2024) Баня самогон девки сало! От простуды только этим лечусь! Сле... А детям что посоветуете?)
15:00:53 04-10-2024
Гость (14:52:03 04-10-2024) А детям что посоветуете?)... Баня!
15:07:53 04-10-2024
Гость (15:00:53 04-10-2024) Баня! ... И чай!
15:13:03 04-10-2024
Бдыщ!!! (14:47:28 04-10-2024) Баня самогон девки сало! От простуды только этим лечусь! Сле... Если есть силы на перечисленное - лечиться не от чего. Симуляция может быть, а болезни нет.
15:12:33 04-10-2024
Похоже, что Юлия Лашкова диссертацию написала) сплошная новизна😄
15:21:00 04-10-2024
Горячее молоко с медом - очень хорошо помогает при кашле! Как человек с хроническим бронхитом знаю точно. Можно ещё немного соды и сливочного масла добавить.
15:46:55 04-10-2024
если это окажется вирус гриппа и вы сходили в баню не зная про это то вероятнее всего будет летальный исход
я бы советовал обычный теплый чай с облепихой и поспать как следует сутки
18:23:30 04-10-2024
В завершение врач отметила, что противовирусные препараты и иммуномодуляторы при ОРВИ не имеют доказанной эффективности и не рекомендуются к применению. ---- недавно сыну поставили ОРВИ и выписали все эти препараты, как так, один врач говорит не эффективны, а поликлиника их выписывает при любом простудном заболевании.
20:36:47 04-10-2024
Всегда был один рецепт: обильное тёплое питье и постельный режим, парацетамол при высокой температуре ( выше 38,5); вирусы не лечатся арбидолами и прочей ерундой.