Как подорожали продукты в Алтайском крае за год. Инфографика

Поход по магазинам в последнее время стал практически непредсказуем, цены на товары меняются день ото дня, а когда это прекратится, предугадать нельзя. 12 апреля Алтайкрайстат сообщил, что уровень инфляции в регионе в марте составил 7,5%, а с начала года — 9,9%. Сильнее всего за последний месяц подорожали мясо, сыр, сахар и детское питание.

Новости

Экономика Огурцы подешевели, но подорожало всё остальное. Как изменились цены за март в Алтайском крае

Мы сравнили цены на основные продукты в марте 2022-го и 2021-го годов и посмотрели, насколько всё поменялось.