Огурцы подешевели, но подорожало всё остальное. Как изменились цены за март в Алтайском крае

На 30 рублей подорожала говядина в Алтайском крае за март 2022 года. По состоянию на 1 апреля килограмм этого мяса обойдётся в 446 рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат. При этом год назад килограмм говядины стоил на 100 рублей дешевле.

Полукопчёная колбаса за прошедший месяц подорожала на 30 рублей — до 512 рублей (за год прибавила в цене 78 руб.). За килограмм сосисок или сарделек, по данным ведомства, сейчас можно отдать 423 рубля (+67 рублей за год). За март сосиски подорожали на 19 рублей.

Сахар-песок стал дороже почти в полтора раза — цена выросла на 29 рублей, в начале апреля его стоимость составила 89 руб. (за год подорожал на 40 рублей). Выросли в цене и кондитерские изделия. К примеру, конфеты сейчас обойдутся в 373 рубля, на 51 рубль дороже, чем месяц назад. Год назад они стоили 299,7 рубля.

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Также в прошлом месяце отмечался значительный рост цен на детское питание, в частности мясные консервы в среднем подорожали на 47 рублей, до 944 р. за кг. Стоимость сыров поднялась в среднем на 31 рубль и составила 657 руб. за кг.

Зато сразу на 52 рубля подешевели огурцы. По данным крайстата, их цена снизилась с 184 до 132 рублей. Отмечают в ведомстве и снижение стоимости бензина: 92-й подешевел на 11 копеек, 95-й — на 10 копеек, а 98-й — на 4 копейки.

Между тем 12 апреля Алтайкрайстат сообщил, что уровень инфляции в Алтайском крае в марте составил 7,5%, а с начала года — 9,9%.

Напомним, в январе 2022 года бурное возмущение жителей региона вызвал рост цен на гречневую крупу, которая на тот момент подорожала до 100,06 рубля. Также, несмотря на заморозку цен, в 2021 году на 16% увеличилась стоимость сахара.