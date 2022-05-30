Пенсии, МРОТ и Fan ID. Что изменится в жизни россиян в июне 2022 года?

Первый месяц лета подарит россиянам несколько важных изменений в законодательстве. Пожалуй, главное из них — внеплановая индексация социальных выплат, которую Владимир Путин анонсировал ещё в мае. Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум решили дополнительно увеличить. Но и в других сферах жизни тоже грядут перемены. Так, в силу вступает громкий закон о Fan ID, из-за которого некоторые болельщики больше не смогут посещать матчи. Кроме того, будут увеличены штрафы за нарушение противопожарных правил, которые не менялись последние 20 лет.

О главных изменениях, которые ждут россиян в июне 2022 года, — в материале amic.ru.

Повышение пенсий

Все пенсии неработающих россиян с июня будут проиндексированы на 10%. Такое решение на недавнем заседании Госсовета принял Владимир Путин. Впрочем, о том, что пенсионеров ждёт увеличение выплат, стало известно ещё в марте. Но тогда президент лишь анонсировал меру поддержки. С тех пор в правительстве прорабатывали проект индексации и решали, на сколько увеличить пенсии.

Теперь все детали и нюансы определены. По данным Минтруда РФ, после индексации пенсии россиян увеличатся примерно на 1760 рублей. Таким образом, средний размер ежемесячной выплаты в стране составит 19 360 рублей. Точнее посчитать не получится — в каждом отдельном случае размер пенсии рассчитывается индивидуально.

Никаких заявлений подавать не нужно — индексация произойдёт автоматически. Первые повышенные пенсии придут россиянам уже третьего числа.

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МРОТ и прожиточный минимум

Одними только пенсиями в правительстве не ограничились. Также власти внепланово проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. По словам Владимира Путина, такое решение должно стать достойным ответом на внешнее давление Запада, а также материально поддержать жителей страны.

Увеличение будет таким же, как и в случае с пенсиями, — 10%. Таким образом, средний размер прожиточного минимума по стране составит 13 919 рублей. МРОТ после индексации будет равен не меньше чем 15 979 рублям. Напомним, эти показатели могут отличаться в разных регионах страны, поскольку на них влияют районные коэффициенты.

МРОТ и прожиточный минимум — важные показатели, на основе которых определяют размер многих выплат и пособий. Благодаря внеплановой индексации будут также увеличены пособие по безработице, выплаты детям от 3 до 7 и от 8 до 16 лет и некоторые другие меры матподдержки.

Подробнее о том, что и на сколько увеличится с 1 июня, читайте в нашей рубрике «Вопрос-Ответ».

На стадион — только по Fan ID

С 1 июня в России начнёт работать система Fan ID. Для спортивных болельщиков введут специальный паспорт, без которого попасть на некоторые матчи не получится. По сути, этот документ будет электронным досье с информацией о том, как человек вёл себя на предыдущих мероприятиях. Все эти данные соберут в единый реестр и подключат к порталу госуслуг.

Тем, кто нарушит правила поведения на стадионе, доступ на соревнования в будущем будет закрыт. Паспорт болельщика вообще могут не выдать, если:

— фанат нарушил правила посещения мероприятий;

— уже есть информация о том, что болельщик ранее нарушал правила;

— есть решение суда о запрете гражданину посещать спортивные мероприятия.

Прописана в законе и другая причина отказа в выдаче Fan ID: «В целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства либо общественного порядка». Но этот пункт пока никто так и не разъяснил.

В общем, после введения новых правил некоторым жителям страны вход на матчи будет закрыт. Впрочем, раньше времени переживать не стоит. Реестра мероприятий, на которых будет действовать Fan ID, пока нет. Власти должны будут составить его позже.

Законодатели считают, что система поможет повысить уровень безопасности во время крупных мероприятий. Кстати, Fan ID в России уже использовали: по нему зрителей пускали на матчи Кубка конфедераций в 2017 году, чемпионата мира в 2018 году и Евро-2020. Уже тогда были болельщики, которым в выдаче паспорта отказали.

Получить Fan ID можно будет на портале госуслуг или в отделении МФЦ. После того как вы подадите заявление на паспорт болельщика, ваши данные появятся в информационной системе автоматически.

Штрафы за нарушение противопожарных правил в лесу увеличат

Штрафы за нарушение противопожарных правил в лесу значительно увеличатся с 8 июня. Соответствующее постановление по внесению изменений в КоАП недавно подписал Владимир Путин. Так власти отреагировали на большое количество пожаров, от которых страдают леса страны в последние годы. Решение назревало давно: нормативы существовали без каких-либо изменений последние 20 лет.

Поэтому и штрафы выросли значительно: для граждан они увеличились сразу в 15-20 раз, а для юрлиц — в два-три раза.

Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан штраф составит от 15 до 30 тысяч рублей. Ранее его размер был всего лишь от 1,5 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам придётся платить от 30 до 50 тысяч рублей. Юрлиц будут штрафовать на сумму от 100 до 400 тысяч рублей.

Больше станут и штрафы за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на участках, непосредственно примыкающих к лесам. Граждан обяжут выплачивать от 30 до 40 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц — от 40 до 60 тысяч рублей, а для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Конечно, самыми суровыми будут наказания за нарушения, которые повлекли за собой возникновение лесного пожара. За это граждан будут штрафовать на сумму от 50 до 60 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 до 110 тысяч рублей, а юрлиц — от 1 млн до 2 млн рублей.

Кроме того, с 8 июня ужесточается наказание для юрлиц, чьи нарушения привели к пожару с причинением тяжкого вреда здоровью или гибелью людей. Штраф составит от 1 до 2 млн рублей, а также приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Кстати, недавно корреспондент amic.ru тоже съездил туда, где недавно бушевал масштабный пожар. О том, почему в алтайском селе сгорела целая улица, — в нашем репортаже.

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Пенсии по потере кормильца будут выплачивать дольше

Тем, кто получает страховую пенсию по потере кормильца, будут выплачивать её чуть дольше. Соответствующее нововведение анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, такие соцвыплаты получают дети, которые потеряли родителей и остались без источников дохода. Но сейчас система выплат устроена так: когда ребёнок достигает 18 лет и выпускается из школы, платить пособие ему прекращают. Чтобы вернуть льготу, человек должен поступить на очное отделение и вновь подать заявление в ПФР.

Теперь таких разрывов не будет. После окончания школы гражданин продолжит получать пенсию до 1 сентября. Только если он никуда не поступит к первому дню осени, пособие платить перестанут.

Более того, начислять пенсию по потере кормильца теперь будут и после получения диплома. Впрочем, недолго: до 1 сентября того же года.

Соответственно, теперь те, кому положена пенсия по потере кормильца, смогут получать меру поддержки беспрерывно.

О льготах начнут уведомлять автоматически

Кроме того, Володин анонсировал и важное изменение в работе портала госуслуг. Теперь россиян будут автоматически уведомлять о том, на какие льготы они имеют право. Дальше дело за малым: просто подать заявление и получить меру поддержки, которая вам положена по закону.

«Согласно закону, государство будет информировать граждан о возможности получения льгот и пособий, на которые они имеют право. Гражданину останется только при необходимости подать соответствующее заявление», — объяснил спикер Госдумы.

Раньше никаких уведомлений не приходило. Соответственно, человек мог не получать причитающуюся ему льготу, потому что он просто о ней не знал. Теперь такие ситуации должны быть исключены.

А что ещё изменится?

Единая система власти

Для региональных властей в России вводят единую форму существования. С 1 июня для всех парламентов субъектов страны устанавливается общий срок полномочий — пять лет. Кроме того, теперь во всех регионах руководитель будет называться одинаково — губернатор или глава региона. Длительность одного срока тоже составит пять лет по всей стране.

«Это базовый законопроект, который несёт в себе и прямые нормы, и закладывает определённые параметры организации и работы региональной власти — исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления», — пояснил суть законопроекта Вячеслав Володин.

Изменение порядка исполнительных производств

Теперь решения в рамках исполнительного производства, которые не требуют личного участия судебного пристава, будут приниматься автоматически.

Таким образом будут оформлять решения о возбуждении исполнительного производства или его прекращении, об отказе в возбуждении, взыскании исполнительского сбора, установления и отмены ограничений для должников.

Идентификация по правам

С 29 июня власти облегчат порядок идентификации для клиентов организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами. Теперь для установления личности физлицам будет достаточно предъявить водительские права.

Кстати, в некоторых случаях с платежами по каско и ОСАГО идентифицировать себя вообще не придётся. Если сумма платежа не превышает 40 тысяч рублей, документы предъявлять не нужно.

Лечение детей препаратами офф-лейбл

Офф-лейбл — это применение лекарств по показаниям, которые не предусмотрены в нормативных документах и инструкции. С 29 июня такая методика будет разрешена для лечения детей с тяжёлыми заболеваниями. При этом родители ребёнка обязательно должны будут дать своё согласие.

Помощь тяжело больным пациентам требуется намного быстрее, чем порой решаются бюрократические вопросы. Это решение позволит уже сейчас использовать современные препараты для лечения онкологических, гематологических и других серьёзных заболеваний.

Ужесточение контроля оборота оружия

С 29 июня будет ужесточён контроль за оборотом оружия. Теперь охотничье оружие будут выдавать не с 18 лет, а только с 21 года. Кроме того, запрещается выдача лицензий тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление.