Информация о госпитализации Никиты Михалкова не соответствует действительности
По информации канала, кинодеятеля не госпитализировали
02 июня 2023, 23:12, ИА Амител
Информация о госпитализации Никиты Михалкова не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
По данным канала, кинодеятеля не госпитализировали. Об этом заявили в ближайшем окружении режиссёра.
Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Никиту Михалкова доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. По информации "112", Михалков поступил с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.
Напомним, что в январе этого года режиссёр уже госпитализировали. В пресс-службе Михалкова заявляли, что он попал в больницу с гриппом.
Кинематографиста поместили в 67-ю московскую городскую больницу, однако позднее перевели в 52-ю ГКБ. Некоторые СМИ предполагали, что на самом деле Михалков болен коронавирусом, но его представители опровергли информацию. Позднее стало известно, что у Михалкова была выявлена "идиопатическая пневмония".
Спустя несколько недель его выписали.
00:37:44 03-06-2023
Как-то с похмелья сильного проснулся, а сердце стоит. Кулаком по нему ударил, оно снова пошло. Так бы не проснулся и помер бы .