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Информация о госпитализации Никиты Михалкова не соответствует действительности

По информации канала, кинодеятеля не госпитализировали

02 июня 2023, 23:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Информация о госпитализации Никиты Михалкова не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным канала, кинодеятеля не госпитализировали. Об этом заявили в ближайшем окружении режиссёра.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Никиту Михалкова доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. По информации "112", Михалков поступил с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.

Напомним, что в январе этого года режиссёр уже госпитализировали. В пресс-службе Михалкова заявляли, что он попал в больницу с гриппом.

Кинематографиста поместили в 67-ю московскую городскую больницу, однако позднее перевели в 52-ю ГКБ. Некоторые СМИ предполагали, что на самом деле Михалков болен коронавирусом, но его представители опровергли информацию. Позднее стало известно, что у Михалкова была выявлена "идиопатическая пневмония".

Спустя несколько недель его выписали.

Комментарии 1

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Гость

00:37:44 03-06-2023

Как-то с похмелья сильного проснулся, а сердце стоит. Кулаком по нему ударил, оно снова пошло. Так бы не проснулся и помер бы .

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