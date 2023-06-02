По информации канала, кинодеятеля не госпитализировали

02 июня 2023, 23:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Информация о госпитализации Никиты Михалкова не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным канала, кинодеятеля не госпитализировали. Об этом заявили в ближайшем окружении режиссёра.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Никиту Михалкова доставили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. По информации "112", Михалков поступил с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.

Напомним, что в январе этого года режиссёр уже госпитализировали. В пресс-службе Михалкова заявляли, что он попал в больницу с гриппом.

Кинематографиста поместили в 67-ю московскую городскую больницу, однако позднее перевели в 52-ю ГКБ. Некоторые СМИ предполагали, что на самом деле Михалков болен коронавирусом, но его представители опровергли информацию. Позднее стало известно, что у Михалкова была выявлена "идиопатическая пневмония".

Спустя несколько недель его выписали.