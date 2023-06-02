В Москве госпитализировали Никиту Михалкова

Он якобы жаловался на перебои в работе сердца

02 июня 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: кадр из передачи "Бесогон"

Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал "112".

По их информации, Михалков поступил с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.

Напомним, что в январе этого года режиссёр уже попадал в больницу. В пресс-службе кинематографиста заявляли, что его госпитализировали с гриппом.

Сначала его поместили в 67-ю московскую городскую больницу, однако позднее перевели в 52-ю ГКБ. Некоторые СМИ предполагали, что на самом деле Михалков болен коронавирусом, но представители режиссёра опровергли информацию. Позднее стало известно, что у него была выявлена "идиопатическая пневмония".

Спустя несколько недель его выписали.