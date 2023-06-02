В Москве госпитализировали Никиту Михалкова
Он якобы жаловался на перебои в работе сердца
02 июня 2023, 19:55, ИА Амител
Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал "112".
По их информации, Михалков поступил с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.
Напомним, что в январе этого года режиссёр уже попадал в больницу. В пресс-службе кинематографиста заявляли, что его госпитализировали с гриппом.
Сначала его поместили в 67-ю московскую городскую больницу, однако позднее перевели в 52-ю ГКБ. Некоторые СМИ предполагали, что на самом деле Михалков болен коронавирусом, но представители режиссёра опровергли информацию. Позднее стало известно, что у него была выявлена "идиопатическая пневмония".
Спустя несколько недель его выписали.
20:42:56 02-06-2023
Бесогон ?
22:41:01 02-06-2023
Здоровья Никите Сергеевичу!