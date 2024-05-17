Информацию о травмировании школьника опровергли в Рубцовске

В Управлении по образованию заявили, что мальчика не били

17 мая 2024, 17:05, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В Управлении образования Рубцовска опровергли информацию о том, что один из учеников сломал позвоночник другому.



"Факт прыжков по спине пострадавшего со стороны других обучающихся не подтвердился. Факт агрессивного поведения обучающегося по отношению к обучающимся лицея не подтвердился", – сказали в ведомстве.

Также опровергли и факт того, что школьник увлекался сомнительными идеологиями.

Перелом позвоночника пострадавший, по данным управления, получил, когда играл во время перемены.

Ранее сообщалось, что в 24-м лицее один ученик, на которого постоянно жалуются, сломал позвоночник однокласснику.