Школьник сломал спину однокласснику в Рубцовске
На хулигана местные жалуются уже давно
17 мая 2024, 13:04, ИА Амител
Школьная парта / Фото: pxhere.com
В Рубцовске школьник сломал спину однокласснику. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам родителей учеников 24-го лицея, мальчик давно кошмарит окружающих, увлекается сомнительными идеологиями и показывает, как бить людей ножом. На просьбы проверить школьника у специалистов никто не отреагировал и недавно он серьезно травмировал одноклассника.
Пострадавший в больнице, а делом занимается ПДН.
Взрослые настаивают на том, чтобы хулигана исключили из школы.
13:09:52 17-05-2024
Пострадавший в больнице, а делом занимается ПДН-а раньше ПДН ничего не видел?
13:31:19 17-05-2024
Хорошее растёт поколение.
Что там про "лихие дивиностые"?
15:43:17 17-05-2024
Кхм... (13:31:19 17-05-2024) Хорошее растёт поколение.Что там про "лихие дивиностые"?... Какие дивиностые?
13:38:30 17-05-2024
Это Рубчик, детка. Тут даже волейбольные мячи из чугуна.
13:47:55 17-05-2024
Зачем социуму садист что людей калечит...
16:56:57 17-05-2024
ну и жуткое словечко - "кошмарить"