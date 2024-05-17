Школьник сломал спину однокласснику в Рубцовске

На хулигана местные жалуются уже давно

17 мая 2024, 13:04, ИА Амител

Школьная парта / Фото: pxhere.com

В Рубцовске школьник сломал спину однокласснику. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам родителей учеников 24-го лицея, мальчик давно кошмарит окружающих, увлекается сомнительными идеологиями и показывает, как бить людей ножом. На просьбы проверить школьника у специалистов никто не отреагировал и недавно он серьезно травмировал одноклассника.

Пострадавший в больнице, а делом занимается ПДН.

Взрослые настаивают на том, чтобы хулигана исключили из школы.