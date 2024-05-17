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Школьник сломал спину однокласснику в Рубцовске

На хулигана местные жалуются уже давно

17 мая 2024, 13:04, ИА Амител

Школьная парта / Фото: pxhere.com
Школьная парта / Фото: pxhere.com

В Рубцовске школьник сломал спину однокласснику. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам родителей учеников 24-го лицея, мальчик давно кошмарит окружающих, увлекается сомнительными идеологиями и показывает, как бить людей ножом. На просьбы проверить школьника у специалистов никто не отреагировал и недавно он серьезно травмировал одноклассника.

Пострадавший в больнице, а делом занимается ПДН.

Взрослые настаивают на том, чтобы хулигана исключили из школы.

школы

Комментарии 6

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Гость

13:09:52 17-05-2024

Пострадавший в больнице, а делом занимается ПДН-а раньше ПДН ничего не видел?

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Кхм...

13:31:19 17-05-2024

Хорошее растёт поколение.
Что там про "лихие дивиностые"?

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Гость

15:43:17 17-05-2024

Кхм... (13:31:19 17-05-2024) Хорошее растёт поколение.Что там про "лихие дивиностые"?... Какие дивиностые?

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Гость

13:38:30 17-05-2024

Это Рубчик, детка. Тут даже волейбольные мячи из чугуна.

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Гость

13:47:55 17-05-2024

Зачем социуму садист что людей калечит...

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хех

16:56:57 17-05-2024

ну и жуткое словечко - "кошмарить"

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