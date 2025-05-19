Инкассаторский центр, похожий на мавзолей, появится рядом с офисом Сбербанка в Барнауле
Проект рассмотрели на заседании градсовета
19 мая 2025, 08:15, ИА Амител
Здание кассово-инкассаторского центра отремонтируют в Барнауле по адресу проспект Комсомольский, 106б, рядом с главным офисом Сбербанка. Проект обновления здания представили 15 мая на заседании градсовета города.
Каким будет инкассаторский центр?
Проект реконструкции здания по заказу Алтайского отделения № 8644 ОАО Сбербанк России совместно с компанией ООО "Строительный надзор и контроль" разработала "Мастерская Золотова". В настоящее время участок, где находится здание, является началом будущего Обского бульвара.
По словам Владимира Золотова, проект реконструкции выполнен в соответствии с ранее разработанным проектом планировки квартала. В дальнейшем Обской бульвар будет сформирован многофункциональным комплексом, поэтому центр "спрячется" среди других высотных зданий. Реконструируемое здание узкой вытянутой формы, высотой в два этажа. Пристройка будет прямоугольной и одноэтажной. Цветовая гамма пристройки перекликается с основным зданием из красного кирпича, но в отделке использованы навесные системы и фибробетон под кирпич. Внешне центр похож на главный офис Сбербанка в Алтайском крае, а также немного напоминает мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Заехать на территорию можно будет со стороны Обского бульвара, а также проспекта Сибирского. Для обслуживания расположенной рядом электроподстанции есть автономный подъезд с улицы Некрасова.
План внутренних помещений также разработан и, учитывая секретность объекта, в публичном пространстве представлен не будет. На крыше здания разместят солнечные батареи, которые будут не видны с уровня земли. Блоки кондиционеров, размещенные на фасадах, закрыты декоративными щитами под цвет кирпичной кладки. Подразумевается и ночная подсветка.
Что сказали о проекте эксперты?
Да ничего. Вопросов к разработчикам не было и проект одобрили без обсуждений, единогласно.
08:48:12 19-05-2025
Ожидание: Мазератти, Ауди... Реальность Брн: Ланос на скотче
10:00:30 19-05-2025
Гость (08:48:12 19-05-2025) Ожидание: Мазератти, Ауди... Реальность Брн: Ланос на скотче... деньгами мазератти потяните?
10:17:55 19-05-2025
Musik (10:00:30 19-05-2025) деньгами мазератти потяните?... Не дорого около 6500к бюджетный вариант.
А где схему будущего Обского бульвара посмотреть?
11:27:34 19-05-2025
Зачем?
Как-то ранее без центра инкассации справлялись.
Доля безнала год от года растет.
Обороты инкассации должны падать.
И да, спасибо что раструбили про новый секретный объект.
Теперь все будут знать, куда свозят наличку. Молодцы! С вами в разведку не пойду.
20:46:37 19-05-2025
не на мавзолей, а на крематорий похож