Для всех. Концепцию гостиницы в "реновационном" квартале изменили по требованию градсовета

В здании заложено 130 номеров и зал для мероприятий

16 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Проект гостиницы на ул. Витебской, 1а / Фото: "Мастерская Золотова"

Девятиэтажную гостиницу планируют возвести на ул. Витебской, 1а (пересечение с ул. Советской Армии). Изначально объект проектировали для мигрантов, которые оформляют разрешительные документы для пребывания в нашей стране. 15 мая, на повторном заседании градсовета, архитектор Владимир Золотов представил откорректированный вариант гостиницы.

Новое назначение, "старые" фасады

Эскизы здания впервые презентовали в марте 2025 года. Тогда было заявлено, что это гостиница "для кратковременного проживания мигрантов, их семей, родственников на период оформления документов, необходимых для депортации за пределы России". Комиссия была в недоумении от такого назначения и отправила проект на доработку. В представленном обновленном варианте решено исключить ориентацию на иностранцев.

"Заказчик (компания "Тепловодоприбор". – Прим. ред.) изменил назначение участка, и теперь вид разрешенного использования земли – "гостиничное обслуживание". Мы исправили основное замечание [прошлого градсовета]", – отметил Владимир Золотов.

Участок на ул. Витебской, 1а / Фото: "Мастерская Золотова"

Архитектуру и стилистику объекта менять не стали. Девятиэтажное здание предложено выполнить в бело-серой гамме. Отделка фасадов – декоративная штукатурка. Владимир Золотов разработал и второй (дополнительный) вариант, где на стенах гостиницы появляются вкрапления терракотового оттенка.

В здании будет 130 номеров, столовая, зал для проведения мероприятий, технические помещения. На участке предусмотрено 15 машино-мест для проживающих и обслуживающего персонала.

"Не апартаменты"

Новое назначение объекта стало главным вопросом комиссии.

"Члены градсовета и присутствующие в зале все-таки хотели бы понимать, что планируется построить по итогу? Апартаменты, гостиницу, общежитие или жилой дом?" – спросил первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.

Присутствующий на заседании представитель компании "Тепловодоприбор" пояснил:

"Это просто здание гостиницы, для которого характерно именно пребывание гостей. Это не апартаменты".Федоров также обратил внимание на использование декоративной штукатурки на фасаде. По его мнению, это не самый практичный вариант в нашем климате, и лучше использовать другие решения, например, навесные фасады, клинкерный кирпич.

"Мне кажется, стоит посмотреть вариант с иным видом материала: не "работает" штукатурка. К сожалению, через пару лет она становится неприглядной", – сказал чиновник.

Так как других замечаний к проекту не возникло, его согласовали.