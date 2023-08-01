Инкассаторы Сибирского Сбера 145 раз обогнули Землю по экватору

О том, как важна служба инкассации, говорит председатель Сибирского Сбера в день профессионального праздника коллег

01 августа 2023, 14:28, ИА Амител LjN8KE3cN

Деньги / Фото: jcomp / freepik.com

С начала года инкассаторы Сибирского Сбербанка преодолели расстояние в шесть миллионов километров. Для сравнения: это расстояние более чем в сто сорок пять раз превышает длину экватора (40075 км). Откуда такие расстояния?

В Сибири находится более шести тысяч объектов – банкоматы, отделения банка и организации-клиенты, для обслуживания которых инкассаторы совершают свыше трехсот выездов ежедневно.

В Сбере служба инкассации уже 84 года обеспечивает сохранность денежных средств клиентов. И в день профессионального праздника, который отмечают во вторник, 1 августа, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев поздравил коллег.

"Служба инкассации в Сбере выполняет одну из важнейших логистических и охранных функций в работе с денежными средствами. Благодаря инкассаторам наши клиенты на протяжении многих лет доверяют нам свои ценности, т.к. уверены в их гарантированной сохранности. Сегодня, в День инкассатора, поздравляю с профессиональным праздником каждого причастного сотрудника. Желаю как можно больше спокойных смен и крепкого здоровья", – сказал Дмитрий Солнцев.

ПАО Сбербанк

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