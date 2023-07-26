Сибирский Сбер выдал потребительских кредитов на 400 млрд рублей

Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта оформление кредита происходит онлайн

26 июля 2023, 17:09, ИА Амител LjN8KFqLM

Ноутбук. Банковская карта / Фото: katemangostar / freepik.com

Портфель потребительского кредитования Сибирского банка превысил 400 млрд рублей. Наиболее популярна эта услуга в Красноярском отделении Сбера, обслуживающем жителей Красноярского края, а также республик Хакасия и Тыва. Клиенты из этих регионов взяли в банке свыше 134 млрд рублей. Также крупный портфель кредитов по итогам первого полугодия в Кузбассе – он достиг 74 млрд рублей. Жители Алтайского края и Республики Алтай оформили таких займов более чем на 66 млрд рублей.

"Потребительский кредит сегодня – удобный и доступный инструмент для реализации собственных различных потребностей. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта, который тщательно анализирует каждый клиентский кейс, процедура оформления кредита происходит онлайн в приложении и занимает всего несколько минут", – говорит председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.Чаще всего потребительский кредит берут люди в возрасте от 35 до 45 лет – кредитный портфель этой группы превышает 145 млрд рублей. Примечательно, что свыше 31 млрд взяли в кредит жители Сибири старше 60 лет.

ПАО Сбербанк

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