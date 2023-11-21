Иномарка и отечественный автомобиль столкнулись в Барнауле

По словам очевидцев, в аварии никто не погиб — пострадали лишь машины и остановка

21 ноября 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП произошло на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, в аварии никто не погиб – пострадали лишь машины и остановка. Согласно кадрам с места происшествия, столкнулись иномарка и отечественный автомобиль.

Напомним, что утром ДТП произошло на проспекте Строителей в Барнауле в районе автосервиса. Легковой автомобиль столкнулся с трамваем и перегородил правую полосу.