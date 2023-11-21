Вагоны стоят. Легковушка столкнулась с трамваем на проспекте Строителей в Барнауле
Автомобиль врезался в трамвай маршрута № 7 и заблокировал крайнюю правую полосу
21 ноября 2023, 09:05, ИА Амител
Фото: 2ГИС
ДТП произошло на проспекте Строителей в Барнауле в районе автосервиса. Как сообщают очевидцы на карте 2ГИС, легковой автомобиль столкнулся с трамваем и перегородил правую полосу.
Согласно данным карты, серьезного затруднения в движении авария пока не вызвала, однако солидная пробка собралась на соседнем участке дороги: на Павловском тракте. Движение трамваев в сторону него также заблокировано.
В целом утренняя ситуация на дорогах оценивается сервисом в 7 баллов. Наибольшие пробки образовались на Павловском тракте, шоссе Ленточный бор, а также на проспекте Калинина и прилегающих улицах.
11:14:11 21-11-2023
куда вы всё торопитесь дебилы?
17:27:29 21-11-2023
Это так то не в районе автосервиса, а прямо в районе моста, точнее под ним