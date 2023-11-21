Вагоны стоят. Легковушка столкнулась с трамваем на проспекте Строителей в Барнауле

Автомобиль врезался в трамвай маршрута № 7 и заблокировал крайнюю правую полосу

21 ноября 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: 2ГИС

ДТП произошло на проспекте Строителей в Барнауле в районе автосервиса. Как сообщают очевидцы на карте 2ГИС, легковой автомобиль столкнулся с трамваем и перегородил правую полосу.

Согласно данным карты, серьезного затруднения в движении авария пока не вызвала, однако солидная пробка собралась на соседнем участке дороги: на Павловском тракте. Движение трамваев в сторону него также заблокировано.

В целом утренняя ситуация на дорогах оценивается сервисом в 7 баллов. Наибольшие пробки образовались на Павловском тракте, шоссе Ленточный бор, а также на проспекте Калинина и прилегающих улицах.