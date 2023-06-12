Иномарка перевернулась на крышу после аварии в Новоалтайске
По предварительным данным, никто серьезно не пострадал
12 июня 2023, 16:35, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Машина перевернулась на крышу в результате аварии в Новоалтайске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
На пересечении Сибирской и Военстроя "Лада" столкнулась и иномаркой. В результате аварии второй автомобиль перевернулся на крышу и перекрыл одну полосу движения.
На месте работали сотрудники полиции. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.
Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием мотоцикла в Сростках погибла девушка.
08:25:33 13-06-2023
Иномарка лапки кверху подняла, сдается.