Иномарка перевернулась на крышу после аварии в Новоалтайске

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал

12 июня 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Машина перевернулась на крышу в результате аварии в Новоалтайске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

На пересечении Сибирской и Военстроя "Лада" столкнулась и иномаркой. В результате аварии второй автомобиль перевернулся на крышу и перекрыл одну полосу движения.

На месте работали сотрудники полиции. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием мотоцикла в Сростках погибла девушка.