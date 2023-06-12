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Иномарка перевернулась на крышу после аварии в Новоалтайске

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал

12 июня 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Машина перевернулась на крышу в результате аварии в Новоалтайске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

На пересечении Сибирской и Военстроя "Лада" столкнулась и иномаркой. В результате аварии второй автомобиль перевернулся на крышу и перекрыл одну полосу движения.

На месте работали сотрудники полиции. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием мотоцикла в Сростках погибла девушка.

ДТП

Комментарии 1

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Гость

08:25:33 13-06-2023

Иномарка лапки кверху подняла, сдается.

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