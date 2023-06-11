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Девушка погибла в результате аварии с участием мотоцикла в Сростках

Пострадавшую доставили в больницу, но не смогли спасти

11 июня 2023, 19:35, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Сростках произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Как рассказали в ГИБДД, водитель "ВАЗа" при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом "Ямаха YZF-R1".

Пострадали два человека: водитель мотоцикла и пассажир - девушка 1999 года рождения. Её доставили в больницу, но врачи не смогли спасти.

Ранее сообщалось, что двое россиян погибли на курорте, врезавшись на автомобиле в пальму.

Бийск ДТП Происшествия

Комментарии 1

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Гость

21:31:47 11-06-2023

Во всех новостных сайтах пишут что мотоцикл был без гос номеров. По какой причине, моззнотряс не был зарегистрирован?

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