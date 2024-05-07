Жесткая авария произошла перед Манжероком

Один из автомобилей буквально смяло

07 мая 2024, 20:32, ИА Амител

Серьезное ДТП произошло на дороге перед Манжероком в Республике Алтай. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе Barnaul 22.

Согласно видео, столкнулись два автомобиля – у обоих серьезно повреждена передняя часть. Предположительно, один из них выехал на встречную полосу. О пострадавших в аварии информации пока нет. На месте работают сотрудники ДПС.

Напомним, что утром 6 мая в Барнауле легковой автомобиль сбил дорожный знак. Инцидент произошел на улице Цеховой рядом с заправкой Evolution.