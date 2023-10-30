Появились кадры с места смертельного ДТП на трассе в Алтайском крае

Одна из машин вылетела в кювет после столкновения

30 октября 2023, 14:53, ИА Амител

Кадры с места аварии в Шипуновском районе Алтайского края появились в паблике "Инцидент Барнаул". В ДТП, которое произошло утром в понедельник, 30 октября, погибли три человека, еще два получили ранения.

Напомним, по предварительной информации Госавтоинспекции региона, на 11-м километре Шипуново – Краснощеково – Курья 42-летний водитель за рулем ВАЗ-2115, двигаясь со стороны села Красный Яр в направлении Шипуново, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry Gracia.

В результате аварии на месте скончались водитель и двое пассажиров ВАЗ-2115. Водителя Toyota, 46-летнего мужчину, а также 45-летнего пассажира госпитализировали.