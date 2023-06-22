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Иномарка сгорела дотла на Ае

Семья ехала на отдых, но не добралась до места назначения

22 июня 2023, 14:31, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Иномарка сгорела на озере Ая. Об этом рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, на момент происшествия в автомобиле находилась семья, которая ехала на отдых. Добраться до места им не удалось – из-за короткого замыкания начался пожар, BMW сгорел дотла.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель такси врезался в ограждение перед остановкой в центре города. 

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

14:33:38 22-06-2023

Вот тебе и хваленое немецкое качество.

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Алиса

15:30:51 22-06-2023

Какое немецкое качество!!! Турки и хохлы с китайцами собирали. Немцы на таких работах не работают. Они управляют...

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