Иномарка сгорела дотла на Ае

Семья ехала на отдых, но не добралась до места назначения

22 июня 2023, 14:31, ИА Амител

Кадр из видео

Иномарка сгорела на озере Ая. Об этом рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, на момент происшествия в автомобиле находилась семья, которая ехала на отдых. Добраться до места им не удалось – из-за короткого замыкания начался пожар, BMW сгорел дотла.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель такси врезался в ограждение перед остановкой в центре города.