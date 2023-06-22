Иномарка сгорела дотла на Ае
Семья ехала на отдых, но не добралась до места назначения
22 июня 2023, 14:31, ИА Амител
Кадр из видео
Иномарка сгорела на озере Ая. Об этом рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, на момент происшествия в автомобиле находилась семья, которая ехала на отдых. Добраться до места им не удалось – из-за короткого замыкания начался пожар, BMW сгорел дотла.
Отмечается, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель такси врезался в ограждение перед остановкой в центре города.
14:33:38 22-06-2023
Вот тебе и хваленое немецкое качество.
15:30:51 22-06-2023
Какое немецкое качество!!! Турки и хохлы с китайцами собирали. Немцы на таких работах не работают. Они управляют...