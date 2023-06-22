Таксист протаранил ограждение возле остановки в центре Барнаула
Пользователи социальных сетей отметили, что если бы не забор, могли пострадать люди
22 июня 2023, 10:22, ИА Амител
Фото: Barnaul22
В Барнауле водитель такси протаранил ограждение на площади Октября. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Иномарка врезалась в забор, который разделяет проезжую часть и трамвайную остановку. От удара одно из звеньев забора вылетело. Машина получила серьезные повреждения.
По предварительным данным, пострадавших нет, но пользователи социальных сетей отметили, что автомобиль мог бы врезаться в людей, ожидающих трамвая, если бы на его пути не было ограждения.
10:30:55 22-06-2023
Таксист - это диагноз в большинстве случаев к сожалению.
11:09:08 22-06-2023
Что то заставило его резко изменить траекторию движения, возможно пешеход бегущий на красный свет (место аварии сразу за ПП)
12:03:57 22-06-2023
там женщина пешеход лежала на переходе
12:43:52 22-06-2023
На сколько мне известно, по данным от таксиста, перед ним по пешику на красный пошли двое китайцев, мать и сын, мать пострадала. Отрулил видимо как мог в ограждение задев женщину. Только очевидцы или записи с камер помогут теперь точно определить кто виноват.
16:19:01 22-06-2023
Гость (12:43:52 22-06-2023) На сколько мне известно, по данным от таксиста, перед ним по... Ну тогда это может существенно поменять расклад, хотя водилу все равно виноватым назначат.
16:47:25 22-06-2023
Гость (16:19:01 22-06-2023) Ну тогда это может существенно поменять расклад, хотя водилу... Водитель был без прав: В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП со сбитой таксистом женщиной Сегодня в 8:25 на проспекте Ленина, в районе дома № 88 водитель 22-летний мужчина, не имея права управления, управляя автомобилем «Хендай Солярис», при движении на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора.
08:43:45 23-06-2023
Гость (16:47:25 22-06-2023) Водитель был без прав: В Госавтоинспекции рассказали подробн... Если так, то водятел - козел.