Таксист протаранил ограждение возле остановки в центре Барнаула

Пользователи социальных сетей отметили, что если бы не забор, могли пострадать люди

22 июня 2023, 10:22, ИА Амител

Фото: Barnaul22

В Барнауле водитель такси протаранил ограждение на площади Октября. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Иномарка врезалась в забор, который разделяет проезжую часть и трамвайную остановку. От удара одно из звеньев забора вылетело. Машина получила серьезные повреждения.

По предварительным данным, пострадавших нет, но пользователи социальных сетей отметили, что автомобиль мог бы врезаться в людей, ожидающих трамвая, если бы на его пути не было ограждения.