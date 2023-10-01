Иномарка снесла столб в результате аварии в Барнауле

Один из автомобилей зажало бетонной конструкцией

01 октября 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жесткая авария с участием двух иномарок произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

На Антона Петрова седан на большой скорости протаранил малолитражку. От удара второй автомобиль перевернулся, его выбросило с дороги, после чего он врезался в бетонный столб и снес его.

На месте работали врачи скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на трассе в Алтайском крае грузовик сбил стадо баранов.