Соцсети: грузовик раздавил стадо баранов на трассе в Алтайском крае
Кроме животных в аварии никто не погиб
01 октября 2023, 12:35, ИА Амител
Кадр из видео
Авария с участием животных произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
По словам автора сообщения, на дороге неподалеку от Павловска КамАЗ переехал стадо баранов. Загруженная фура после наезда на скот остановилась у обочины. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.
Предположительно, водитель грузовика нажал на педаль тормоза, но из-за большого веса машина не успела остановиться.
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