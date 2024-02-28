Иномарка столкнулась с грузовиком, снесла столб и перевернулась в Барнауле

В аварии никто не пострадал

28 февраля 2024, 17:57, ИА Амител

Момент столкновения на проспекте Космонавтов / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жесткое ДТП произошло утром 28 февраля на проспекте Космонавтов в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", легковой автомобиль BMW врезался в "Газель", а после снес бетонную опору и перевернулся.

Как рассказали в Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 27-летний водитель, а "Газелью" управлял 34-летний мужчина. В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.