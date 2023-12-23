Иномарка выскочила на трамвайные пути в Барнауле
Авария случилась на улице Малахова
23 декабря 2023, 09:05, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Легковой автомобиль Toyota выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
ДТП случилось утром 23 декабря в районе пересечения улицы Малахова и Транзитной. Движение трамваев оказалось заблокировано в одну сторону.
При каких обстоятельствах произошла аварии, не уточняется.
19 декабря в Барнауле автомобиль Lexus при ДТП отбросило на женщину-пешехода. Пострадавшая находится в реанимации.
09:31:02 23-12-2023
кто-то быстро ездит.
09:46:28 23-12-2023
Оказывается автомобили скачут или летают. Но никак не едут