Иномарка выскочила на трамвайные пути в Барнауле

Авария случилась на улице Малахова

23 декабря 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Легковой автомобиль Toyota выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось утром 23 декабря в районе пересечения улицы Малахова и Транзитной. Движение трамваев оказалось заблокировано в одну сторону.

При каких обстоятельствах произошла аварии, не уточняется.

19 декабря в Барнауле автомобиль Lexus при ДТП отбросило на женщину-пешехода. Пострадавшая находится в реанимации.