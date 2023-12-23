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Иномарка выскочила на трамвайные пути в Барнауле

Авария случилась на улице Малахова

23 декабря 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Легковой автомобиль Toyota выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось утром 23 декабря в районе пересечения улицы Малахова и Транзитной. Движение трамваев оказалось заблокировано в одну сторону.

При каких обстоятельствах произошла аварии, не уточняется.

19 декабря в Барнауле автомобиль Lexus при ДТП отбросило на женщину-пешехода. Пострадавшая находится в реанимации.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

09:31:02 23-12-2023

кто-то быстро ездит.

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Просто Филя

09:46:28 23-12-2023

Оказывается автомобили скачут или летают. Но никак не едут

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